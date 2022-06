Mann verbringt Nacht im Kaufhaus – Strafanzeige

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Donnerstagmorgen 09.06.2022 gegen 07:40 Uhr verständigte die Leiterin eines Kaufhauses am Bismarckplatz die Polizei, nachdem mehrere Bewegungsmelder im Gebäude Alarm geschlagen hatten und sie einen aktuellen Einbruch vermutete.

Sofort suchten die Polizeikräfte die Örtlichkeit auf und umstellten das Kaufhaus. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten trafen die Einsatzkräfte dann tatsächlich auf einen 39-jährigen Mann, der noch an Ort und Stelle vorläufig festgenommen wurde.

Wie sich im Rahmen der anschließenden Ermittlungen herausstellte, hatte sich der 39-Jährige offenbar am Abend zuvor in dem Kaufhaus versteckt und sich nach Ladenschluss einschließen lassen. Die Nacht nutzte der Mann dann unter anderem dazu, diverse Getränke zu konsumieren sowie sich neu einzukleiden.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist bislang noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen gegen den 39-Jährigen aufgenommen.

Unbekannte bedrohen E-Scooter Fahrer

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am frühen Freitagmorgen 10.06.2022 kurz vor 02 Uhr war ein 22-jähriger Mann in der Neuen Schlossstraße mit einem E-Scooter unterwegs. Auf Höhe des Parkhauses P11 wurde der Mann von einem Unbekannten angesprochen und zur sofortigen Herausgabe des Mietscooters aufgefordert. Seiner Forderung verlieh der Täter Nachdruck, indem er auf ein im Hosenbund befestigtes Messer zeigte.

Kurz darauf erschienen 2 Komplizen des Täters, weshalb der 22-Jährige den Roller stehen ließ und flüchtete.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 175-180 cm groß, schwarzer Vollbart, schwarze mittellange Haare, bekleidet mit dunklem Polo-Shirt und einer Jeans. Der Mann trug eine Umhängetasche und hatte eine Schürfwunde am Arm. Womöglich stand der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Hose, der Arm und das Gesicht des Mannes waren blutverschmiert.

Gegenüber dem 22-Jährigen hatte der Unbekannte angegeben, dass er zuvor in eine Schlägerei verwickelt gewesen war.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise auf den Täter oder seine 2 Begleiter geben können.

Ebenfalls werden Zeugenhinweise erbeten, welche Rückschlüsse auf eine vorherige Auseinandersetzung oder Schlägerei, unter Beteiligung des Verdächtigen, im engen räumlichen/zeitlichen Zusammenhang zur vorgenannten Bedrohung zulassen. Womöglich wurde der mit Blut verschmierte Mann zuvor schon gesehen oder ist durch sein Verhalten aufgefallen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nimmt die Hinweise unter Tel.: 06221/99-1700 entgegen.

Europaweit agierender Taschendieb festgenommen – Haftbefehl erlassen

Heidelberg/Frankfurt/Hamburg/u.a.: (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 42-jährigen Algerier erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am 23.04. und am 26.04.2022 in zwei Heidelberger Gaststätten die Geldbeutel zweier Gäste entwendet zu haben. Anschließend soll er eine entwendete Scheckkarte missbräuchlich zum Einkaufen benutzt haben.

Der Verdächtige wurde schließlich in Frankfurt am Main vorläufig festgenommen. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, soll der Verdächtige mehrfach in Hamburg und Frankfurt Taschendiebstähle begangen haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg, die nunmehr ein bundesweites Sammelverfahren gegen den 42-Jährigen führt, wurde am 8. Juni Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen, der anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Für wieviele weitere Taten der Mann noch in Betracht kommen könnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Ölspur auf Fahrbahn – Fahrradfahrer stürzt

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Donnerstagmorgen 09.06.2022 gegen 10:20 Uhr verständigte ein Verkehrsteilnehmer die Polizei, nachdem ein 21 Jahre alter Fahrradfahrer, aufgrund einer Ölspur auf der Fahrbahn, gestürzt war und sich hierbei verletzt hatte. Beim Eintreffen der Polizeikräfte waren bereits die Berufsfeuerwehr Heidelberg mit der Beschilderung und Rettungskräfte mit der medizinischen Versorgung des Mannes beschäftigt.

Wie sich herausstellte, befuhr der 20-Jährige mit seinem Zweirad die Römerstraße in Richtung Lessingstraße, als er im Kurvenbereich auf einer ca. 30 Meter langen und ca. 70 cm breiten Ölspur ausrutschte und auf die Fahrbahn stürzte. Der Mann wurde schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Während die Einsatzkräfte der Feuerwehr sich um die Reinigung der Fahrbahn kümmerten, nahmen die Polizeikräfte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte die weiteren Ermittlungen gegen den bislang unbekannten Verursacher der Ölspur auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221/99 1700 zu melden.

Bei Verkehrskontrolle Schreckschusswaffe und Drogen sichergestellt

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Am Donnerstagmittag 09.06.2022 gegen 12:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd einen 29-Jährigen in seinem Fiat in der Straße “Im Bosseldorn”. Als er durch die Beamten zur Vorlage seines Führerscheins und des Fahrzeugscheins aufgefordert wurde, gab er an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei.

Bei der weiteren Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann trotz seiner vorherigen “Beichte” immer nervöser wurde. Als sie das Fahrzeug durchsuchten, eröffnete sich Ihnen der vermeintliche Grund für die Nervosität des Fahrzeugführers. Im Fiat befand sich eine geladene Schreckschusswaffe sowie 2 Kunststofftüten mit rund 18 Gramm Marihuana.

Darüber hinaus befand sich ein Führerschein mit Fälschungsmerkmalen im PKW. Bei dem Mann selbst ergaben sich im Verlauf der Kontrolle drogenbedingte Auffälligkeiten, weshalb er auf der Polizeidienststelle noch eine Blutprobe abgeben musste.

Der 29-Jährigen muss neben führerscheinrechtlichen Konsequenzen nun mit Strafverfahren, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz, rechnen. Darüber hinaus wird gegen ihn wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss ermittelt.

Gemeinsame Schwerpunktkontrollen von Gaststätten, Spielhallen und Shisha-Bars

Heidelberg (ots) – Rahmen der Partnerschaft “Sicher in Heidelberg” und der Sicherheitskooperation mit dem Zoll führte das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstagabend gemeinsam mit dem Hauptzollamt Karlsruhe, dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis sowie unterschiedlichen Behörden der Stadt Heidelberg und dem Eichamt Mannheim, des Regierungspräsidiums Tübingen im Zeitraum von 16 bis 22 Uhr Schwerpunktkontrollen in zahlreichen Lokalitäten im Stadtgebiet von Heidelberg durch. Insgesamt befanden sich neben rund 20 Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Mannheim und der Bereitschaftspolizei Bruchsal auch 10 Kräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und 5 Beamtinnen und Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Karlsruhe sowie 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamts beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis im Einsatz.

Die Stadt Heidelberg überwachte mit insgesamt 8 Mitarbeitern des Bürger- und Ordnungsamts insbesondere Vorschriften des Gewerbe-, Umwelt- und Baurechtswesens und führte Lebensmittelkontrollen durch. Die unter ganzheitlichen Gesichtspunkten angelegten Kontrollmaßnahmen umfassten neben der Feststellung von Verstößen gegen das Tabaksteuergesetz daher auch Kontrollen des Jugendschutzes sowie das Vorgehen gegen illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte fünf Shisha-Bars, zwei Barber-Shops sowie ein Café im Stadtgebiet von Heidelberg.

Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten nachfolgende Ergebnisse fest:

Rund 25 Kilogramm unversteuerten Shisha-Tabak beschlagnahmten die Zöllner des Hauptzollamts Karlsruhe. Es wurden Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhehlerei und eine Ordnungswidrigkeit wegen des Verdachts der Verbrauchsteuergefährdung gegen den Betreiber eingeleitet.

Die Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Karlsruhe befragten die jeweils anwesenden Arbeitnehmer zu ihrem Beschäftigungsverhältnis nach den Vorschriften des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes. Dabei ergaben sich folgende Verdachtsmomente:

1 Mindestlohnunterschreitung

3 Fälle von Missbrauch von Sozialleistungen (Leistungsbetrug)

2 Hinweise auf Schwarzarbeit (Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen)

3 Hinweise auf unerlaubte Ausländerbeschäftigung

2 Verstöße gegen die Meldepflicht zur Sozialversicherung

1 Verstoß gegen die Aufzeichnungspflicht

Mitarbeiter des Eichamts stellten vier Verstöße gegen das Eichgesetz wegen zahlreicher ungeeichter Schankgefäße fest.

Darüber hinaus wurden durch Mitarbeiter der beteiligten Behörden der Stadt Heidelberg sowie des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis weitere Feststellungen getroffen:

Stilllegung einer völlig verschimmelten Eiswürfelmaschine

Feststellung verschimmelter vorrätig gehaltener Lebensmittel und Getränke sowie unhygienischer Zustände in Küchen und Schließung zweier Lokalitäten

26 Verstöße gegen städtische Bestimmungen zum Umgang mit Wasserpfeifen in Betriebsräumen, darunter abmontierte oder defekte CO-Warnmelder, Überschreitung der CO-Grenzwerte sowie fehlende Feuerlöscher und Feuerlöscher ohne gültige Prüfplakette

mehrere Verstöße gegen brandschutzrechtliche Bestimmungen

35 Verstöße gegen Hygienebestimmungen in Barber-Shops

Alle festgestellten Verstöße werden als Straf- oder Bußgeldverfahren konsequent zur Anzeige gebracht und verfolgt. Die Kontrollmaßnahmen werden daher auch weiterhin in regelmäßigen Abständen im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim fortgesetzt.

Auto-Fahrer unter Drogeneinfluss provoziert Unfall

Heidelberg-Bergheim (ots) – Bereits am vergangenen Dienstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, überholte auf der Sofienstraße ein 22-jähriger Golf-Fahrer auf der rechten Spur einen links fahrenden Pkw DS Crossback. Die beiden Fahrzeuge fuhren in Fahrtrichtung Theodor-Heuss-Brücke.

Nach dem Überholen wechselte der Golf-Fahrer wieder den Fahrstreifen und setzte sein Auto vor den DS-Fahrer. Er bremste ohne ersichtlichen Grund danach sein Auto bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende 63-jährige DS-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Golf auf. Beide beteiligten Auto-Fahrer blieben unverletzt und es entstand Sachschaden von insgesamt circa 4.500 Euro.

Bereits während des Überholens durch den Golf-Fahrer musste ein weiterer Pkw-Fahrer, dessen Personalien bisher nicht bekannt sind, sein Auto stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. An diesem Auto entstand kein Schaden.

Nach bisherigen Ermittlungen war der Golf-Fahrer wegen eines vorausgegangenen Fahrstreifenwechsels des DS-Fahrers derart sichtlich aufgebracht, dass er den Unfall “provozierte” und den nachfolgenden Fahrer “maßregeln” wollte. Möglicherweise spielten bei dem 22-Jährigen auch eingenommene verbotene Betäubungsmittel eine wesentliche Rolle.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten des Reviers Heidelberg-Mitte bei dem Golf-Fahrer Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum fest. Ein durchgeführter Urintest reagierte auf Kokain sowie auf Tetrahydrocannabinol (THC).

Beim beschuldigten Golf-Fahrer wurde anschließend in einem Heidelberger Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, insbesondere nach dem Auto-Fahrer, der abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Bitte wenden Sie sich unter der Telefonnummer 0621 174-1700 an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

Bus fährt auf Auto – Ein Verletzter

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Sandhäuser Straße. Eine 33-Jährige Hyundai-Fahrerin befuhr die Sandhäuser Straße in Richtung Cuzaring, als sie an der Kreuzung zum Cuzaring angekommen verkehrsbedingt an einer Ampel bis zum Stillstand abbremsen musste.

Ein hinter dem Hyundai fahrender Linienbus erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den PKW auf. Hierbei wurde der Beifahrer der 33-Jährigen leicht verletzt.

Da sich im Auto ebenfalls ein Kleinkind, sowie ein Baby befanden wurden diese vorsorglich, gemeinsam mit ihrer Mutter, mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Insassen des Busses blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 4.000 Euro.

Schwerer Raub am Bismarckplatz – Täter in U-Haft

Heidelberg (ots) – Wegen eines schweren Raubes am frühen Samstagmorgen des 28. Mai, bei dem ein 16-Jähriger durch den Schlag mit der Flasche verletzt wurde, ermittelte das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg jetzt einen 27-Jährigen als Tatverdächtigen.

Wie die Ermittlungen ergaben, soll der Verdächtige nach dem Schlag mit der Flasche die Armbanduhr und die Umhängetasche des Jugendlichen, sowie nach Drohung mit weiteren Schlägen die Armbanduhr eines 25-Jährigen und die Handtasche einer 22-Jährigen geraubt haben.

Auf die Spur des bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen kamen die Ermittler aufgrund von Zeugenaussagen und polizeiinternen Ermittlungen in den Auskunftssystemen. Ob der Tatverdächtige für weitere Taten in Betracht kommen könnte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Er sitzt bereits wegen eines anderen Deliktes seit dem 2. Juni in U-Haft.