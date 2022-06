Karlsruhe (ots) – Im Zusammenhang mit den Ereignissen am Pfingstsamstag im

Karlsruher Schlosspark, bei denen eine Regenbogenfahne angezündet und mehrere

Personen verletzt wurden, hat das Polizeipräsidium Karlsruhe bei der

Kriminalinspektion Staatsschutz eine zeitweise bis zu 14-köpfige

Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Die Beamtinnen und Beamten sind unter Hochdruck mit der Aufklärung der

Geschehnisse an jenem Samstagabend beschäftigt. Im Raum stehen Straftaten der

gefährlichen Körperverletzung und der Sachbeschädigung.

Nach dem Zeugenaufruf der Polizei vom Dienstag sind zwei Hinweise eingegangen.

Weitere Geschädigte waren indessen bisher nicht festzustellen. Insofern bitten

die Ermittler weiterhin um Meldung von Zeugen und möglichen Betroffenen einer

Körperverletzung.

Bislang sind sechs Geschädigte namentlich bekannt, die gleich in jener Nacht von

der Polizei vor Ort festgestellt worden sind. Soweit bisher festgestellt werden

konnte, haben sie alle leichtere Verletzungen in Form von Hämatomen

davongetragen. Darüber hinaus wurden den Ermittlern bislang keine

schwerwiegenderen Verletzungsmuster bekannt.

Wie berichtet, war eine Verletzte per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht

worden. Die Frau hat die Klinik ohne Behandlung wenig später selbst wieder

verlassen.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz hielten unmittelbar nach

den Ereignissen im Zuge der polizeilichen Maßnahmen nahe des Schlossparks eine

sechsköpfige Gruppe junger Menschen fest. Deren Personalien sind erhoben worden

und liegen der Ermittlungsgruppe inzwischen vor. Ob sich gegen die ganze

Gruppierung oder gegen einzelne Personen daraus auch ein Tatverdacht begründen

lässt, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen.

Vorwürfe gegen die Polizei, sie habe Täter ohne Kontrolle weiterlaufen lassen

und Betroffene „queerfeindlich“ beleidigt, lassen sich anhand der bisher

festgehaltenen Aussagen von Zeugen und Geschädigten nicht bestätigen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, mögliche weitere Geschädigte und

Hinweisgeber, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 in

Verbindung zu setzen.

Walzbachtal – Betrug durch angeblichen Microsoftmitarbeiter

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagnachmittag erbeutete ein angeblicher Mitarbeiter

der Firma Microsoft via Telefonanruf insgesamt 503,00 Euro von einer

65-Jährigen.

Der Mann verständigte sich in englischer Sprache und gaukelte der Frau wohl vor,

dass ihr Computer angegriffen wurde und sie die darauf befindlichen Daten in

eine Cloud laden müsste.

Nachdem ein sogenannter Fernzugriff für den Computer eingerichtet wurde, konnte

der Betrüger auf diesen zugreifen und im weiteren Verlauf für eine angeblich

abgelaufene Software-Lizenz Geld auf ein unbekanntes Konto überweisen. Als die

Dame noch einmal einen Betrag auf das Konto überweisen sollte, dämmerte es ihr,

dass es sich bei der Person am anderen Ende der Telefonleitung um einen Betrüger

handelt.

Das gesamte Telefonat dauerte im Übrigen mehr als drei Stunden. Die der Dame

angezeigte Telefonnummer dürfte mittels elektronischer Verschlüsselungstechnik

gefälscht worden sein.

Karlsruhe – Radfahrer flüchtet vor der Polizei und wird von Diensthund gestellt

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagabend hat ein junger Radfahrer in Karlsruhe

versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten und wurde dabei von einem

Polizeihund gestellt und gebissen.

Gegen 19:45 Uhr wurde eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-West auf den

Zweiradfahrer aufmerksam, als er auf dem Rad- und Fußweg der Durmersheimer

Straße unterwegs war, dabei ein Mobiltelefon in der Hand hielt und es bediente.

Als die Streife ihn zum Anhalten aufforderte, erhöhte er seine Geschwindigkeit,

überquerte die Durmersheimer Straße und flüchtete in Richtung eines dortigen

Supermarktparkplatzes. Den zu diesem Zeitpunkt gut besuchten Parkplatz

überquerte der Flüchtende mit verhältnismäßig hoher Geschwindigkeit. Zu einer

Gefährdung von Passanten kam es dabei aber offenbar nicht. Die Beamten nahmen

unterdessen unter Einsatz der Sondersignale die Verfolgung auf und folgten ihm

im weiteren Verlauf in die Eichelbergstraße, die der Radfahrer weiterhin mit

hoher Radgeschwindigkeit auf dem linksseitigen Gehweg befuhr. Wiederholte

Aufforderungen, anzuhalten, ignorierte er.

Eine in der Nähe befindliche Streife der Polizeihundeführerstaffel war derweil

auf das Geschehen aufmerksam geworden und wollte den Verfolgten an der

Einmündung Eichelbergstraße/Heidenstückerweg stoppen. Hierzu stiegen die Beamten

an der Einmündung aus dem Fahrzeug und nahmen einen Diensthund an die Leine. Der

junge Mann fuhr dennoch ungebremst auf die Einmündung zu, weshalb die Polizisten

zunächst den Einsatz des Diensthundes androhten. Da der Radler offenbar immer

noch nicht reagierte, wurde er unter Einsatz des Diensthundes angehalten und in

die Waden gebissen. Hierbei erlitt er diverse Bissverletzungen.

Die daraufhin alarmierten Rettungskräfte versorgten den verletzten 18-Jährigen

zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur ambulanten Behandlung in ein

Krankenhaus. Eine vorherige Durchsuchung sowie die Überprüfung des Fahrrads

ergaben indessen keine Hinweise auf Straftaten.

Den 18-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Nutzung des

Mobiltelefons während der Fahrt.

Ettlingen – Verursacher flüchtet nach Verkehrsunfall an Fahrbahnverengung

Karlsruhe (ots) – Am späten Donnerstagnachmittag ereignete sich in Ettlingen ein

Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, die beide die Fahrbahnverengung einer

Baustelle passieren wollten. Der vermeintliche Unfallverursacher entfernte sich

anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Der 48-jährige BMW-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 16:45 Uhr zuerst in die

Fahrbahnverengung der Baustelle im Hermann-Löns-Weg ein. Als er sich circa auf

der Hälfte des Weges befand, kam ihm ein VW entgegen. Damit beide Fahrzeuge

ihren Weg fortsetzen konnten, musste der BMW-Fahrer auf den Gehweg ausweichen.

Beim Vorbeifahren touchierte der VW-Fahrer den BMW. Der 24-jährige

Unfallverursacher fuhr weiter ohne seiner Personalienfeststellungspflicht

nachzukommen. Er konnte im Nachgang durch sein Kfz-Kennzeichen ermittelt werden.

Es entstand ein Sachschaden von circa 3.500 Euro.

Karlsruhe – Achtung Telefonbetrüger – Erneutes Auftreten falscher Polizeibeamter

Karlsruhe (ots) – Mindestens 32 Anrufe von falschen Polizeibeamten wurden

zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagabend im gesamten Polizeipräsidium

Karlsruhe zur Anzeige gebracht.

In der Zeit zwischen dem 08.06.2022,09.50 Uhr, und dem 09.06.2022, 21.00 Uhr,

meldete sich jeweils ein unbekannter Mann telefonisch bei den größtenteils

älteren Personen und gab sich als Polizist aus. Er behauptete in sehr gutem

Deutsch, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft eingebrochen wurde und

erkundigte sich in diesem Zusammenhang nach vorhandenen Wertgegenständen und

Bargeld.

Einige der Angerufenen gaben den Betrügern zunächst bereitwillig Auskunft.

Glücklicherweise bemerkten alle Beteiligten noch rechtzeitig, dass es sich um

einen Betrugsversuch handelte und unterbrachen das Telefonat. Es kam in keinem

der Fälle zu einem finanziellen Schaden.

Die Polizei möchte nochmals eindringlich auf folgende Punkte hinweisen:

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110

an.

an. Legen Sie den Hörer auf, wenn Sie sich unsicher sind.

Werden Sie misstrauisch bei Geldforderungen oder Anfragen

bezüglich persönlicher Daten, Bargeld, Schmuck oder

Wertgegenständen.

bezüglich persönlicher Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Wählen Sie die 110 und teilen Sie dort den Sachverhalt mit.

(Benutzen Sie hierzu nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder

bei den Tätern landen)

Informationen und weitere Tipps zur Prävention finden Sie unter:

www.polizei-beratung.de

Karlsruhe – Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Donnerstag,

09:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter mehrere Gartenhäuser im Bereich

Tulpenweg / Hausschildweg im Kleingartenverein Durlach-Süd auf. Nach aktuellem

Stand wurde kein Diebesgut entwendet.

Mindestens sechs Gartentore sowie mehrere Fenster und Türen der Gartenhäuser

wurden beschädigt oder aufgebrochen. Einige Gartenhäuser wurden zudem betreten

und darin befindliche Schränke durchwühlt. Hierbei wurden mehrere Gegenstände,

darunter zum Beispiel ein Fernseher, beschädigt.

Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach Hinweisen zu den bislang unbekannten

Tätern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter

0721/666-3211, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Mutmaßliche Brandstiftung im Kleingartenverein Durlach-Süd

Karlsruhe (ots) – Nachdem ein Zeuge am Freitag eine schwarze Rauchwolke im

Bereich des Kleingartenvereins Durlach-Süd meldete, fuhr eine Polizeistreife die

Örtlichkeit an. An der Kreuzung Rommelstraße / Lange Gass stellten die Beamten

gegen 02:00 Uhr einen brennenden Kleintransporter fest.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde das auf einem Parkplatz abgestellt

Fahrzeug aufgebrochen und im Anschluss in Brand gesetzt. Ein in dem

Kleintransporter befindlicher Campingkocher sowie zwei Gasflaschen befanden sich

nicht mehr an dem ursprünglich deponierten Platz in dem Fahrzeug.

Der Kriminaldauerdienst ist aktuell auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zu

den bislang unbekannten Tätern machen können. Hinweise werden telefonisch unter

0721/666-5555 entgegengenommen.