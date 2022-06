Mannheim-Waldhof: Paketzusteller mit Messer bedroht und überfallen – Täter flüchten in BMW mit „GG-“ Kennzeichen; Kriminalpolizei ermittelt und sucht dringend nach Zeugen

Mannheim-Waldhof (ots) – Als ein Paketzusteller am Donnerstag zwischen 11:00 Uhr

und 11:15 Uhr im Bereich der Marburger Straße Sendungen auslieferte, wurde er in

Höhe der Hausnummer 50 von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Dieser

gab an, ein Paket zu erwarten, das er gerne entgegennehmen wolle. Bei einer

Nachschau stellte sich heraus, dass der Zusteller tatsächlich die geforderte

Sendung mit sich führte. Nachdem der Mann ein Ausweisdokument vorgezeigt hatte,

sollte er den Empfang quittieren. Anstatt eines Stifts zog der Mann allerdings

ein Messer und forderte unter Vorhalt die Herausgabe des Pakets. Nachdem der

Paketzusteller der Aufforderung nachkam, flüchtete der Unbekannte samt Raubgut

in Richtung Wiesbadener Straße. Dort stieg er in einen silbergrauen PKW der

Marke BMW mit „GG-“ Kennzeichen. Der Fahrer des Wagens, der mit laufendem Motor

offenbar bereits auf seinen Komplizen wartete, fuhr daraufhin zügig in Richtung

Darmstadter Straße davon.

Personenbeschreibung des Täters:

männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, normale Körperstatur, helle

Hautfarbe, blonder Bart, auffällig schwarze Hornbrille, weinroter Pullover,

dunkelblaue Jeans-Hose mit weißen Auswaschungen, sprach gebrochen Deutsch

Beschreibung des Fluchtfahrzeugs:

silbergrauer BMW mit „GG-“ Kennzeichen

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die weitere Angaben zu dem

Fahrzeug, zur weiteren Fluchtrichtung sowie zu den beiden Tätern machen können.

Sie werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621

174 4444 zu wenden.

Mannheim-Oststadt: Schockanruf durch angeblichen Polizeibeamten; 73-jährige Frau übergibt 25.000 Euro

Mannheim-Oststadt (ots) – Die Zweifel reichten nicht aus und eine 73-jährige

Frau übergab einer Täterin in der Mannheimer Innenstadt zur angeblichen

Abwendung einer U-Haft ihres Sohnes eine Kaution von 25.000 Euro.

Zu einer Übergabe einer weiteren Summe von 59.000 Euro kam es nicht, weil

berechtigte Zweifel bei dem Opfer aufkamen. Die 73-Jährige wandte sich in einem

Geschäft an eine Beschäftigte. Sie verständigte die „richtige“ Polizei.

Am gestrigen Donnerstag, vormittags gegen 11 Uhr, meldete sich zunächst ein

angeblicher Polizeibeamter bei einer 73-jährigen Frau in der Augustaanlage.

Der Betrüger schilderte der Frau am Telefon, dass er Polizeibeamter sei und dass

ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat. Zur Abwendung einer

U-Haft sollte die Frau 84.000 Euro aufbringen.

Nachdem die Frau den Teilbetrag von 25.000 Euro bei ihrer Bank abgehoben hatte,

fand mittags, gegen 14 Uhr ein Treffen in der Mannheimer Innenstadt statt und

die 73-Jährige übergab das Geld.

Die Abholerin des Geldes und zumindest eine der Täter wird wie folgt

beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, normale Statur, süd bis südosteuropäisches

Aussehen, mit heller Haut, rundes Gesicht, dunkle Haare, Hornbrille, rosa

Mund-Nasenbedeckung, dunkelblauer Kapuzenpullover, die Täterin sprach ohne

Akzent.

Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Hotel – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Eingebrochen wurde in der Nacht von Donnerstag auf

Freitag zwischen 22:45 Uhr und 00:15 Uhr in ein Hotel in der Riedfeldstraße.

Bislang unbekannter Täter drang gewaltsam durch ein Fenster in die Büroräume des

Hotels ein und entwendete aus einem Tresor 450 Euro Bargeld. Anschließend

flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt,

unter der Telefonnummer 0621-33010, zu melden.

Mannheim-Mühlauhafen: Versuchter Einbruch in Burgerrestaurant – Zeugen gesucht!

Mannheim-Mühlauhafen (ots) – Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Nacht

von Donnerstag auf Freitag in der Güterhallenstraße. Ein bislang unbekannter

Täter versuchte die Eingangstür eines Burger-Imbisses gewaltsam zu öffnen, ließ

aber von seinem Vorhaben ab, als er Zeugen bemerkte. Anschließend flüchtete er

fußläufig in Richtung Hafen. Es entstand weder Diebstahl- noch Sachschaden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 – 25 Jahre, ca. 1,85m

groß, schlanke Statur. Er trug eine blaue Jeanshose, einen weißen Kapuzenpulli,

sowie eine weiße Sturmmaske.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten

sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Telefonnummer 0621-12580,

zu melden.

Mannheim-Seckenheim/Edingen-Neckarhausen/Heidelberg: Sexualdelikt in Linie 5 von Dienstag, 17. Mai 2022; Kripo ermittelt; weitere Geschädigte/Zeugen dringend gesucht!!!

Mannheim-Seckenheim/Edingen-Neckarhausen/Heidelberg (ots) – Wegen des Verdachts,

ein Sexualdelikt begangen zu haben, ermittelt das Dezernat Sexualdelikte des

Kriminalkommissariats Mannheim gegen einen 26-jährigen Mann.

Er steht im dringenden Verdacht, bereits am Dienstag, den 17. Mai, nach 19 Uhr,

in der Bahn der Linie 5 zwischen den Haltestellen Edingen-Bahnhof und dem

OEG-Bahnhof in Mannheim Seckenheim, mehrere weibliche Fahrgäste sexuell

angegangen zu haben, wobei er offenbar mit seinem entblößten Glied an die Frauen

herantrat und sie zu sexuellen Handlungen aufforderte.

Der Fahrer der Straßenbahn hatte bereits kurz nach der Haltestelle

Edingen-Bahnhof die Polizei verständigen lassen, dass der 26-Jährige zunächst in

der Bahn rauchte, Alkohol trank und die ausschließlich weiblichen Fahrgäste

anpöbelte.

Auf der Fahrt in Richtung Mannheim spitzte sich die Situation schließlich derart

zu, dass zu den sexuellen Übergriffen kam.

Die alarmierte Polizei nahm den 26-Jährigen gegen 19.30 Uhr an der

OEG-Haltestelle in Seckenheim vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wurde der Mann, der bereits wegen anderer Delikte in Erscheinung

getreten war, wieder auf freien Fuß gesetzt.

Nach Eintreffen der beiden Streifen am OEG-Bahnhof hatte sich lediglich eine

Frau als geschädigte Zeugin den Ermittlern zur Verfügung gestellt. Alle anderen

Frauen hatten, so die Geschehensabläufe nach Auswertung der Videoaufzeichnung,

fluchtartig die Bahn verlassen.

Sämtliche Insassen der Bahn, die am frühen Dienstagabend des 17. Mai 2022, nach

19 Uhr, mit der Bahn der Linie 5 von Heidelberg in Richtung Mannheim, über

Edingen-Neckarhausen bis nach Seckenheim unterwegs waren und aufgrund der

Ereignisse in der Bahn diese spätestens an der OEG-Haltestelle in Seckenheim

verließen, sind für die Ermittler der Dezernats Sexualdelikte wichtige Zeugen

und werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder bei

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.