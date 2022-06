B45 / Sinsheim / Hoffenheim, Rhein-Neckar-Kreis: nach Verkehrsunfall aktuell Fahrbahnsperrung – Polizei-und Rettungskräfte sind im Einsatz

B45 / Sinsheim / Hoffenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagmittag gegen

13:10 Uhr befuhr ein 59-jähriger Vito-Fahrer die B45 in Fahrtrichtung Sinsheim.

Im Kurvenbereich, kurz vor dem Ortseingang Sinsheim, geriet der PKW-Fahrer aus

bislang nicht bekannter Ursache in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender

67-jähriger Citroen-Fahrer versuchte dem Vito zwar noch auszuweichen, konnte

aber einen Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig verhindern. Durch den Aufprall

lösten diverse Airbags in beiden Fahrzeugen aus. Der 67-jährige Citroen-Fahrer

wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine

Klinik gebracht. Dessen beiden Mitfahrer, unter anderem eine 86 Jahre alte Frau,

wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Auch der 58-jährige

Unfallverursacher hatte noch einmal Glück. Beide Personen wurden dennoch

vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand

Totalschaden.

Die B45 war in beide Fahrtrichtungen für rund 30 Minuten voll gesperrt. Gegen

13:40 Uhr konnte die Fahrbahn in Richtung Sinsheim wieder freigegeben werden.

Der Verkehr in Richtung Hoffenheim wird aktuell und voraussichtlich noch bis zur

Beendigung der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung über die B292 umgeleitet.

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: 26-Jährige fährt am Stauende auf Auto auf; die beiden beteiligten Fahrerinnen werden leicht verletzt; Sachschaden 35.000 Euro

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagvormittag, kurz nach 11 Uhr,

kam es auf der L723 in Richtung Reilingen, circa 200 Meter vor der

Autobahnauffahrt, zum Rückstau.

Eine 26-jährige Fahrerin eines Pkw Ibiza fuhr am Stauende auf den

verkehrsbedingt wartenden BMW einer 30-jährigen Fahrerin auf. Beide Fahrerinnen

wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die 26-jährige Unfallverursacherin kam

mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die BMW-Fahrerin

wollte selbstständig ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppfirmen

abtransportiert. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 35.000 Euro. An der

Unfallstelle kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und durch die Polizei wurden

verkehrslenkende Maßnahmen durchgeführt.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: 88-Jähriger verwechselt Rückwärts- und Vorwärtsgang und schiebt auf einem Parkplatz zwei geparkte Autos zusammen; Schaden von über 36.000 Euro

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr,

fuhr ein 88-jähriger Autofahrer in der Bismarckstraße auf einem Kundenparkplatz

eines Geldinstituts mit seinem Toyota aus einer Parklücke.

In der Folge verwechselt vermutlich der Auto-Fahrer den Rückwärtsgang mit dem

Vorwärtsgang. Auch seine eigene Geschwindigkeit unterschätzt er beim Losfahren

und schob dadurch auf dem Parkplatz zwei weitere Fahrzeuge aufeinander.

An den beteiligten Fahrzeugen entsteht Sachschaden von insgesamt über 36.000

Euro. Verletzt wurde niemand.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Trickdiebstahl durch einen angeblichen Mitarbeiter der Stadtwerke; Drei Täter erbeuten bei einer 93-jährigen Frau kein Diebesgut

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Donnerstagvormittag, kurz nach

11 Uhr klingelte zunächst ein Mann an der Haustür bei einer 93-jährigen Frau in

einem Anwesen im Zedernweg.

Er gab an, angeblich „Mitarbeiter der Stadtwerke Weinheim“ zu sein. Gemeinsam

mit einem weiteren „Mitarbeiter“, der hinzukam, wollten sie die Wasserqualität

im Haus der 93-Jährigen testen.

Während er gemeinsam mit der Frau in der Küche war, öffnete der zweite Mann

unbeobachtet die Haustür und verschaffte einem dritten Täter Zutritt in das

Haus. Die beiden Männer gelangten in das Obergeschoss des Einfamilienhauses und

durchsuchten dort sämtliche Behältnisse.

Noch während der Anwesenheit der drei Täter in dem Haus wurde die 93-jährige

Frau misstrauisch und verständigte die Polizei. Die Täter verließen ohne

Diebesgut das Haus.

Beim Eintreffen der Polizei hatten die Täter bereits das Weite gesucht. Die

eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Die Frau beschreibt zwei der Täter wie folgt: Circa 30 Jahre alt; zwischen 160

und 175 cm groß; dunkle schwarze Haare; korpulente Statur; gepflegtes

Erscheinungsbild; jeweils bekleidet mit einer weißen Hose und einer dunkelblauen

Weste; vermutlich ein Namensschild auf Brusthöhe (die Aufschrift konnte sie

nicht ablesen); die Männer sprachen sehr gut Deutsch und waren höflich

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Reiter fällt von Pferd; Polizei-und Rettungskräfte im Einsatz

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag gegen 15:40 Uhr rückten

Polizei und Rettungskräfte aus, nachdem ein Reiter im Bereich Nußloch

„Erzwäsche“ von seinem Pferd gefallen war und das Tier nun in Richtung B3 laufen

würde. Vor Ort konnte der verletzte 58-jährige Reiter auf dem Boden liegend

festgestellt werden. Er wurde umgehend durch die eingesetzten Rettungskräfte

medizinisch versorgt und zwecks weiterer Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte des Polizeireviers Wiesloch nahmen unterdessen die Verfolgung

des Pferdes auf. Im Feldgebiet in Richtung Nußloch konnte das Tier schließlich

festgestellt und eingefangen werden. Es wurde daraufhin zu den Stallungen

zurückgeführt. Ersten Ermittlungen zufolge, scheute das Pferd aus nicht

bekannten Gründen.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit 14.000 Euro Schaden

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am

Donnerstag gegen 09:15 Uhr am Kreisverkehr der Wallstadter Straße / Benzstraße /

L597. Ein 70-Jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Benzstraße in Fahrtrichtung

Heddesheim, als er am Kreisverkehr angekommen eine 62-Jährige Fiat-Fahrerin

übersah, welche bereits im Kreisverkehr fuhr und damit vorfahrtsberechtigt war,

und mit ihr kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt,

blieben aber fahrbereit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der

Sachschaden beträgt rund 14.000 Euro.