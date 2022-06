Groß-Gerau: Fahnder stellen Drogen, Munition und Geld sicher

Groß-Gerau (ots) – Mehrere Wohnungen in Groß-Gerau, Mainz und im Westerwaldkreis, wurden am Donnerstag 09.06.2022, wegen Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln durchsucht. Insgesamt stellten die Fahnder u.a. rund 3 Kilogramm Amphetamin, ca. 600 Gramm Marihuana sowie 300 Schuss Munition, eine Armbrust, Schlagstöcke, einen Dolch, mehrere Messer sowie 4.000 € Bargeld und Utensilien, die auf einen Handel mit Drogen hindeuten, sicher.

Der Tatverdacht richtete sich hierbei gegen zwei 29-jährige Männer und eine 58-jährige Frau.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen, durchsuchten Rauschgiftfahnder des Kommissariats 34 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei, unterstützt durch Kräfte des Hessischen Bereitschaftspolizei sowie weiteren Beamten aus Südhessen und einem Drogenspürhund am Donnerstag (09.06.), mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirktem richterlichem Beschluss, mehrere Wohnungen in Groß-Gerau, Mainz und im Westerwaldkreis.

Die 3 Verdächtigen wurden festgenommen. Während die Frau und ein 29-jähriger Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurden, wurde der zweite 29-Jährige am Freitag 10.06.2022 einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen ihn die Untersuchungshaft anordnete. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

