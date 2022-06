Fahrradcodierung – Freie Plätze vorhanden – Anmeldung notwendig

Darmstadt (ots) – Das 1. Polizeirevier in Darmstadt lädt Interessierte am Mittwoch 15.06.2022 zwischen 10-16 Uhr in die Bismarckstraße zur kostenlosen Fahrradcodierung ein. Aktuell sind noch immer freie Termine zu vergeben.

Unter der Telefonnummer 06151/969-41102 oder -41103 nehmen die Beamten noch bis Dienstag 14.06.2022 Anmeldungen entgegen.

Für die Vergabe und das Erstellen des individuellen Codes wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt.

Außerdem gilt es, den Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Die Polizei freut sich über jeden, der diesen Tag als Gelegenheit nutzt, sein Zweirad, auf diesem Weg vor potenziellen Dieben zu schützen.

Brand in Hochhaus – Bett im Hausflur in Brand geraten

Darmstadt (ots) – Am Donnerstagabend 09.06.2022 gegen 20:35 Uhr, meldeten Bewohner eines Hochhauses in Kranichstein eine unklare Rauchentwicklung im Flur des Hauses. Sofort entsandte Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Darmstadt, unterstützt durch die FFW Arheilgen, konnten die Ursache schnell feststellen. Ein im Flur der siebten Etage abgestelltes Bett war aus unbekannten Gründen in Brand geraten.

Die Feuerwehren konnten den Brand zügig löschen. Vorsorglich wurden die Bewohner der siebten und der darüber liegenden Etagen während der Lösch- und Belüftungsarbeiten ins Freie gebracht. Sie konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Ein Bewohner hatte Rauchgase eingeatmet und wurde von vorsorglich alarmierten und bereitgestellten Rettungsdienstkräften untersucht.

Nach ersten Schätzungen ist durch das Feuer und den Rauch im Flur der siebten Etage ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Die Polizei in Darmstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und kann derzeit auch eine fahrlässige oder gar vorsätzliche Brandstiftung nicht ausschließen.

Das in Brand geratene Bett wurde sichergestellt. Wie sich herausstellte, hatten die Mieter einer Wohnung in der siebten Etage während Umräumarbeiten das Bett im Flur abgestellt.

Rucksack aus unverschlossenem Sprinter gestohlen

Darmstadt (ots) – Die günstige Gelegenheit aus einem unverschlossenen weißen Sprinter einen Rucksack mitgehen zu lassen, hat ein noch unbekannter Dieb am Donnerstag 09.06.2022 zwischen 12-17 Uhr genutzt. Zum Zeitpunkt der Tat stand das weiße Fahrzeug in der Nieder-Ramstädter-Straße, nahe Ecke Hindenburgstraße.

Mit dem Rucksack erbeutete der Täter unter anderem ein Handy. Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise von Zeugen

Stuhl unter Fenster gestellt

Darmstadt (ots) – Nach einem versuchten Einbruch in ein Bürogebäude am Mathildenplatz sucht die Polizei Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen Mittwochabend (8.6.), 19 Uhr und Donnerstagmorgen (9.6.) offenbar einen Stuhl zu Hilfe genommen, unter ein Fenster des Gebäudes im Hinterhof gestellt.

Das weitere kriminelle Vorhaben, das Fenster aufzuhebeln, schlug glücklicherweise fehl und der Unbekannte trat die Flucht an. Möglicherweise wurde er bei seinem Plan gestört? Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 43 in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

Mahnmal von Unbekannten mit gelber und weißer Farbe beschmiert

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben noch unbekannte Vandalen in den zurückliegenden Tagen ihr Unwesen in der “Große Bachgasse” / Ludwig-Metzger-Platz getrieben und dort ein Mahnmal mit gelber und weißer Farbe beschmiert.

Am Mittwoch (8.6.) waren ihre Spuren entdeckt und im Nachgang eine Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Derzeit liegen keine weiteren Anhaltspunkte vor, die es den Beamten ermöglichen, den Tatzeitraum genauer einzugrenzen.

Der aufgrund der Schmierereien verursachte Schaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Ein Verfahren wegen Sachbeschädigung ist eingeleitet und das Kommissariat 43 mit den weiteren Ermittlungen dazu betraut.

Die Beamten fragen: Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tatzeit oder den Tätern geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 werden Hinweise entgegengenommen.

Kriminelle suchen Baustelle heim und haben es auf Kupferkabel abgesehen

Darmstadt (ots) – Auf rund 250 Meter Kupferkabel hatten es Kriminelle in den zurückliegenden Tagen in der Kurt-Schumacher-Straße abgesehen. Dort suchten sie ein leerstehendes Hochhaus heim und entwendeten aus dem Rohbau mehrere aus Kupfer bestehende Kabelstränge.

Am Montag (6.6.) wurde der Diebstahl entdeckt und im Nachgang eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Ermittlerinnen und Ermittler haben ein Verfahren eingeleitet und schätzen den Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro ein. Hinweise, die eine konkrete Tatzeit erkennen lassen, liegen derzeit nicht vor.

In diesem Zusammenhang hoffen die Beamten auf Rückmeldungen möglicher Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort in den zurückliegenden Tagen beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Wertgegenstände in Autos locken Diebe an

Griesheim (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen 09.06.2022 haben 2 unbekannte Täter ihr Unwesen in der Pfützenstraße getrieben und sich an einem silbergrauen BMW zu schaffen gemacht. Zeugen ertappten die Verdächtigen gegen 05.30 Uhr dabei, als sie den Innenraum durchsuchten und unter anderem Bargeld aus dem Fahrzeug mitgehen ließen. Als die Kriminellen bemerkten, dass sie die Aufmerksamkeit von Anwohnern auf sich zogen, traten sie sofort die Flucht an.

Das Duo wurde auf etwa 17-20 Jahre geschätzt. Beide hatten eine schlanke Statur und waren dunkel bekleidet.

Ob die Kriminellen auch mit dem Diebstahl einer Sonnenbrille aus einem in der Raiffeisenstraße parkenden schwarzen BMW heraus, stehen, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. In diesem Fall hatten die Besitzer die Tat am Donnerstagmorgen 09.06.2022 gegen 07.40 Uhr entdeckt.

Alle Hinweise zu den flüchtenden Tätern werden von der mit dem Fall betrauten Kripo in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Groß-Gerau

Wohnungseinbrecher erbeutet Schmuck

Rüsselsheim (ots) – Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Brandenburger Straße, geriet am Donnerstagabend (09.06.), gegen 19.30 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Täter verschaffte sich zunächst über ein Fenster Zugang in die Räumlichkeiten und ließ dort anschließend diverse Schmuckstücke mitgehen.

Bei der Tat wurde er offenbar von einem Hausbewohner gestört und flüchtete daraufhin sofort unerkannt mit seiner Beute vom Tatort. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter Tel. 06142/6960.

Heckscheibe eingeschlagen

Mörfelden-Walldorf (ots) – An einem im Spessartweg geparkten Mercedes, schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwochmittag (08.06.) und Donnerstagnachmittag (09.06.) die Heckscheibe ein.

Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

Auto zerkratzt

Stockstadt (ots) – Einen im Hessenring geparkten BMW zerkratzten Unbekannte am Donnerstag (09.06.), in der Zeit zwischen 14.30 und 15.00 Uhr, auf der Fahrerseite. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Falscher Handwerker stiehlt Geld

Bensheim (ots) – Hundertfünfzig Euro konnten am Donnerstagnachmittag (09.06.) von einem falschen Handwerker in der Elbinger Straße erbeutet werden. Unter dem Vorwand eine Leitungswasserüberprüfung durchführen zu müssen, verschaffte er sich um kurz nach 17 Uhr Zutritt in die Hochhauswohnung.

Nach Aussage der Bestohlenen, war der Unbekannte für einen kurzen Augenblick alleine. Dies nutzte er wohl dafür aus, um die Küche nach Wertsachen zu durchsuchen. Das Fehlen des Geldes wurde erst bemerkt, nachdem der Mann gegangen war.

Der falsche Handwerker soll bis zu 50 Jahre alt sein. Der korpulente Mann habe eine schwarze Jacke mit GGEW-Logo getragen. Zudem habe er einen Zettel vom Gaswerk übergeben.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) hat den Fall übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Biker mit über 100 “Sachen” durch 30 km/h Zone

Lampertheim (ots) – Einen 29 Jahre alten Motorradfahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstagnachmittag (09.06.) in der Rosenaustraße. Der Biker passierte den Bereich, in dem maximal 30 km/h zulässig sind, mit 105 Stundenkilometern. Dem Raser drohen nun 2 Punkte in Flensburg, 800 Euro Bußgeld und ein 3-monatiges Fahrverbot.

In Wohnhaus eingestiegen

Lampertheim (ots) – Einbrecher suchten sich am Donnerstag (09.06.) ein Haus An der Wormser Straße aus, um Beute zu machen. Nach der ersten Übersicht fehlen zwei Smartphones, eine Kamera sowie Parfum im Gesamtwert von mindestens 500 Euro. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen öffneten die Täter ein Fenster und sind in das Haus eingestiegen.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht Zeugen, die im Tatzeitraum, zwischen 16 Uhr und 20 Uhr, vor allem Fahrzeuge bemerkt haben. Telefonisch sind die Ermittler unter der 06252/706-0 zu erreichen.

Unerlaubtes entfernen vom Unfallort

Bensheim (ots) – In der Zeit von Donnerstag 09.06.2022, 19:00 Uhr auf Freitag 10.06.2022, 08:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße “Auf der Mauer” in Bensheim, Ortsteil Zell. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Parkbucht der dortigen Kindertagesstätte abgestellten schwarzen BMW.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW entstand Sachschaden von ca. 4.000 EUR. Am BMW konnten gelbe Fremdlackanhaftungen festgestellt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 06251/84680 zu melden.

Diebe bauen Navis aus

Heppenheim-Kirschhausen (ots) – Zwei BMW wurden am frühen Freitag 10.06.2022 in der Brentanostraße von Autoteiledieben anvisiert. Zwischen 0.15 Uhr und 6.30 Uhr schlugen die Täter die Dreiecksscheiben ein und entriegelten die Autos. In der Folge wurden die Multifunktions- und Navigationssysteme inklusive Displays ausgebaut.

Der Gesamtschaden liegt bei etwa 8.000 Euro. Wer zu den Taten Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Kripo (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

