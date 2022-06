Kelsterbach (ots) – Bei einem brutalen Rauüberfall auf einen 57-Jährigen, wurde das Opfer von 3 Männern körperlich schwer misshandelt. Der Überfall fand am 05.02.2022 vor einem Lokal im “Kleiner Kornweg”, statt. Ein Täter setzte sich seinerzeit in die Türkei ab. Nun sind die 3 Männer in Haft.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Groß-Gerau hatte die Tatverdächtigen bereits im März 2022 ermittelt. Die 35, 37 und 46 Jährigen mit Haftbefehl gesuchten Männer, wurden am Donnerstag 09.06.2022 an ihren Wohnorten in Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach festgenommen.

Den drei Männern wird vorgeworfen, dem 57-Jährigen damals gemeinschaftlich mit Gewalt mehrere tausend Euro in einer Lokalität weggenommen zu haben. Bei der Tatausführung wurde das Opfer körperlich schwer misshandelt und an der Gesundheit geschädigt.

Nach der Vorführung bei einem Haftrichter in Groß-Gerau am Freitag 10.06.2022 wurde gegen alle 3 die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des schweren Raubes angeordnet.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen