Sicherstellung eines hochwertigen E-Bikes (siehe Foto)

Speyer (ots) – Am Mittwoch 01.06.2022 um 11:30 Uhr stellte die Polizei Speyer im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung bei einem 25-Jährigen und einem 31-Jährigen Bewohner ein hochwertiges schwarzes Pedelec der Marke Gazelle, Modell NL, sicher. Vermutlich handelt es sich hierbei um Diebesgut.

An dem Pedelec ist ein hochwertiges schwarzes Faltbügelschloss angebracht. Unterhalb der Lenkstange hat es eine Aufnahme für einen Korb und oberhalb des Hinterrades ist ein schwarzer Korb montiert. Auf dem hinteren Schutzblech trägt das Pedelec den Aufkleber eines Fahrradgeschäfts aus Speyer.

Ermittlungen dort führten nicht zur Feststellung des Eigentümers.

Wer erkennt sein Fahrrad wieder? Der unbekannte Eigentümer oder die unbekannte Eigentümerin des abgebildeten Fahrrads wird gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Die Herausgabe erfolgt gegen Eigentumsnachweis.

Fahrerin eines VW Polo gesucht

Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit flüchtiger Fahrerin kam es bereits am Mittwoch 01.06.2022 gegen 15:00 Uhr in der Landwehrstraße. Eine bislang unbekannte VW Polo-Fahrerin war in Richtung Waldseer Straße unterwegs und bog nach rechts in die Brunckstraße ab.

Aufgrund des Abbiegevorgangs musste eine dort befindliche Radfahrerin, die den Radweg der Landwehrstraße in Richtung Waldseer Straße befuhr, eine Vollbremsung durchführen, um nicht mit dem PKW zu kollidieren, was ihr glücklicherweise gelang. Zu Fall kam sie hierbei nicht. Dennoch zog sich die 17-Jährige leichte Verletzungen zu. Trotz einer kurzen Kontaktaufnahme, fuhr die PKW Fahrerin weiter.

Die Unfallbeteiligte, die auf ca. 60-70 Jahre geschätzt wird und mit einem grau/weißen VW Polo mit Speyerer Kennzeichen unterwegs war, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden. Ebenso sucht die Polizei Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise zur gesuchten Fahrerin bzw. zum gesuchten Fahrzeug machen können.

Einbruch in Vereinsheim

Speyer (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Vereinsheim in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die im Zeitraum von Donnerstag, 23:00 Uhr bis Freitag, 05:20 Uhr, im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0632/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Streit wegen freilaufendem Hund

Speyer (ots) – Ein nicht angeleinter Hund war am Donnerstag 09.06.2022 um 14:20 Uhr im Erlenweg der Auslöser für Streit. Als der Hund beim Spazierengehen auf die Straße lief, kam es zwischen einem 57-jährigen vorbeifahrenden PKW-Fahrer und dem bislang unbekannten Hundebesitzer zum Streit.

In der Annahme, der PKW Fahrer würde den Hund überfahren, sprach der Hundebesitzer Beleidigungen und Bedrohungen aus.

Da keine Personalien bekannt sind, werden der Hundebesitzer sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Rufnummer 0632/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.