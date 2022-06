Körperverletzung zwischen Lebenspartnern

Römerberg (ots) – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es Donnerstag 09.06.2022 gegen 20:00 Uhr auf einem Parkplatz im Naherholungsgebiet in Römerberg-Mechtersheim. Ein 48-Jähriger aus Lingenfeld wollte seine 31-jährige Lebenspartnerin daran hindern, alkoholisiert mit ihrem Kleinkind Fahrrad zu fahren.

Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten, in deren Folge sich die Frau Verletzungen zuzog. Als sich eine Gruppe von Zeugen näherte, ließ der 48-Jährige von seiner Freundin ab. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Schifferstadt (ots) – Am 09.06.2022 gegen 15:45 Uhr, wurde in der Altenhofstraße ein E-Scooters ohne Versicherungskennzeichen und mit zwei Personen darauf kontrolliert. Die Weiterfahrt auf dem E-Scooter wurde untersagt.

Der 14-jährige Fahrer und sein 10-jähriger Beifahrer wurden ihren Eltern überstellt. Strafrechtliche Ermittlungen folgen.

Laufrad vom Straßenrand gestohlen

Otterstadt (ots) – Einen Diebstahl eines Laufrades konnte bereits am Dienstag 07.06.2022 gegen 08:30 Uhr ein aufmerksamer Zeuge in der Mannheimer Straße beobachten. Eine Beifahrerin eines PKW stieg aus dem Fahrzeug und lud ein am Straßenrand stehendes Laufrad in den Kofferraum.

Eine Kennzeichenabfrage führte die Beamten zu einer 62-Jährigen, bei der man das Laufrad schließlich auffinden und den rechtmäßigen Besitzern zurückgeben konnte. Die Frau war der Auffassung, dass das Laufrad entsorgt werden sollte. Strafrechtliche Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls wurden eingeleitet.

Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

Fußgönheim (ots) – Im Zeitraum vom 08.06.2022 zwischen 17:00 Uhr und dem 09.06.2022 um 09:00 Uhr kam es in Fußgönheim zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. An fünf Örtlichkeiten konnte bislang der Schriftzug “115” auf Mauerwerk und Stromkästen festgestellt werden. Der Gesamtschaden wird zurzeit auf ca. 700 EUR geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.