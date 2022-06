Motorrad-Stunt

Hainfeld (ots) – Die Streife staunte nicht schlecht, als sie Donnerstag 09.06.2022, 18.45 Uhr einen 20-jährigen Motorradfahrer feststellte, der ihnen auf der L 512 zwischen Hainfeld und Rhodt auf dem Hinterrad entgegenkam. Der Mann wurde angehalten und kontrolliert.

Sein amtliches Kennzeichen holte er bei der Verkehrskontrolle hervor, weil er sich dieses durch den “Wheelie” bereits abgerissen hatte. Für die “Zirkusnummer” muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Unter Wodka-Einfluss

Kirrweiler (ots) – Angestellte einer Firma teilten Donnerstag 09.06.22022, 16 Uhr mit, dass ein LKW-Fahrer in alkoholisierten Zustand wegfahren möchte, der zuvor in seiner Ruhepause dem Wodka frönte. Die Streife kam vor Ort und überprüfte den 36-jährigen Mann. Aufgrund seiner Alkoholfahne wurde ihm ein Test angeboten, der 2,89 Promille ergab.

Seine Frachtpapiere sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Da er sich hiermit nicht einverstanden fühlte und sich renitent zeigte, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Erst bei vollständiger Nüchternheit durfte er seine Fahrt am Folgetag fortsetzen.

Einbruchsdiebstahl in Bäckerei

Gommersheim (ots) – Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (08.06.2022, 18 Uhr bis 09.06.2022, 3 Uhr) in eine Bäckerei in der Kirchstraße eingebrochen. Über ein Seitenfenster stiegen die Unbekannten in die Räumlichkeiten der Bäckerei ein und durchsuchten dort das Büro.

Das genaue Diebesgut steht derzeit nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Tödlicher Verkehrsunfall nach Frontalzusammenstoß

Annweiler (ots) – Am Donnerstagabend 09.05.2022 ereignete sich gegen 18.55 Uhr ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang im Bereich der B10 bei Annweiler. Ein 41-jähriger PKW-Fahrer befuhr die B10 in Fahrtrichtung Landau. Kurz vor der Ausfahrt Albersweiler geriet der PKW aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden LKW zusammen. Durch den Zusammenstoß verstarb der PKW-Fahrer noch an der Unfallstelle.

Der LKW-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt. In Folge des Verkehrsunfalls kollidierte der LKW mit einem weiteren PKW, welcher ebenfalls in Richtung Landau unterwegs war. In dem PKW befanden sich 5 Personen.

Die Feuerwehr war im Einsatz und musste die Insassen aus dem Fahrzeug befreien. Beim 69-jährigen Fahrer besteht derzeit Lebensgefahr.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die B10 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn zwischen den Ausfahrten Albersweiler und Annweiler von 19-03 Uhr gesperrt.

Schaukasten beschädigt

Rhodt (ots) – Unbekannte haben in der Theresienstraße an einem Holzschaukasten die Glasfüllung eingeschlagen und einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Die genaue Tatzeit kann nicht eingrenzt werden.

Der Sachverhalt wurde Mittwoch 08.06.2022 bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Hinweise zu den Tätern werden unter der Telefonnummer 06323 9550 erbeten.