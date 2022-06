Frankfurt-Unterliederbach: Mit Messer verletzt

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 24-jähriger Arbeiter war am Freitag, den 10. Juni

2022, gegen 11.00 Uhr, auf einem Gelände in der Silostraße mit Reparaturarbeiten

unterhalb einer in ein Gebäude führenden Treppe beschäftigt. Zu dem genannten

Zeitpunkt wurde er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen, der unvermittelt

mit einem Messer nach ihm stach. Der 24-Jährige erlitt dabei eine leichte

Verletzung im Halsbereich, die später ambulant in einem Krankenhaus behandelt

wurde. Der Tatverdächtige, ein 30-jähriger Mann, flüchtete zunächst vom Tatort,

konnte aber kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung auf einem in der Nähe

befindlichen Parkplatz festgenommen werden. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte bei

der Absuche des Fluchtweges aufgefunden werden. Die Hintergründe zu dieser Tat

sind noch ungeklärt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Riedberg: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Nachmittag ereignete sich im Stadtteil Riedberg

ein Wohnungsbrand. Anwohner nahmen gegen 14:20 Uhr explosionsähnliche Geräusche

sowie Rauch im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Poelzig-Straße

war und wählten den Notruf. Daraufhin verlegten die alarmierten Kräfte der

Feuerwehr und Polizei umgehend zu der gemeldeten Anschrift. Aus bislang noch

unbekannter Ursache kam es in einer Erdgeschosswohnung zu einem Brand, der sich

auf die Wohnräume ausbreitete. Die Wohnung stand zeitweise in Vollbrand. Den

eingesetzten Feuerwehrkräften gelang es im weiteren Verlauf, den Brand zu

löschen.

Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen in der

Wohnung. Der während der Löscharbeiten erschienene Wohnungsnehmer kam aufgrund

seines unklaren Gesundheitszustandes mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die weiteren Hausbewohner hatten das Gebäude eigenständig verlassen und waren

unverletzt.

An dem Haus entstand ein hoher Sachschaden, der im sechsstelligen Bereich liegen

dürfte.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die weiteren

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Griesheim: 47-Jähriger nach Gruppenangriff schwer verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Am Donnerstagabend, den 09.06.2022, kam es in Griesheim

zu einem Angriff auf einen 47-jährigen Mann, als dieser eine lautstarke Gruppe

am Griesheimer Ufer zur Rede stellte.

Gegen 22:30 Uhr ging bei der Polizei eine Meldung über eine auffällige Gruppe

ein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 47 Jahre alte Geschädigte am

Griesheimer Ufer, Nahe der der Staustufe Griesheim, als er eine Gruppe von

männlichen Jugendlichen bzw. Heranwachsenden wahrnahm, welche lautstark „scheiß

Deutsche“ und „scheiß Nazis“ skandierten.

Der 47-Jährige sprach die jungen Leute an und wollte von ihnen wissen, warum sie

diese Äußerungen von sich geben. Unvermittelt erhielt er aus der Gruppe heraus

einen Schlag ins Gesicht. Mehrere der jungen „Männer“ schlugen in der Folge

weiter auf den zwischenzeitlich zu Boden gegangenen Geschädigten ein. Als sie

von dem 47-Jährigen abließen, stellte dieser das Fehlen seines Mobiltelefons

fest, das ihm die Angreifer offenbar geraubt hatten. Eine umgehend eingeleitete

Fahndung nach den Geflüchteten verlief ohne Ergebnis. Vor Ort versorgte der

alarmierte Rettungsdienst den verletzten Geschädigten, welcher aufgrund seiner

schweren Gesichtsverletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus kam.

Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass es sich um sechs bis sieben männliche

Personen im Alter von circa 16 bis 20 Jahren gehandelt haben soll.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu

dem Tatgeschehen und / oder den unbekannten Tätern, sich unter der Rufnummer

069/ 755-53111 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Kein Einzelfall: Bundespolizisten stellen gefälschten Aufenthaltstitel fest

Frankfurt/Main (ots)

Für einen Ghanaer endete am Donnerstag die Luftsicherheitskontrolle am Flughafen Frankfurt mit einer Strafanzeige wegen des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise. Der 52-Jährige wurde im Rahmen eines Alarms bei einer routinemäßigen Sprengstoffkontrolle durch Beamte der Bundespolizei überprüft. Eine Gefahr durch Sprengstoff konnte dabei ausgeschlossen werden. Jedoch fiel den Bundespolizisten bei der Kontrolle der Dokumente des Mannes auf, dass sich neben den ausgehändigten echten Dokumenten ein weiterer, dritter Aufenthaltstitel in seinem Portemonnaie befand. Der Beschuldigte gab an, dass dieser belgische Aufenthaltstitel seiner Tochter gehöre und er ihn lediglich für sie mit nach Ghana nehmen würde. Das Dokument wies für die geschulten Beamten jedoch schon auf den ersten Blick erhebliche Fälschungsmerkmale auf. Noch während der Mann auf der Wache befragt wurde, bestätigte sich bei der kriminaltechnischen Untersuchung durch Spezialisten der Bundespolizei der Verdacht einer Totalfälschung. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hintergrund:

Urkundendelikte, darunter Urkundenfälschung und Verändern von amtlichen Ausweisen sowie seit Pandemiebeginn auch der Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse, werden von der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt sehr häufig festgestellt. Im Jahr 2021 wurden – trotz geringer Passagierzahlen – 1.528 Fälle zur Anzeige gebracht. Bis Mai dieses Jahres waren es bereits über 900 Fälle.

Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Vermutlich verlorene Ladungsteile dürften der Auslöser

für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstag, den 9. Juni 2022,

gegen 23.25 Uhr, auf der Bundesautobahn 5 ereignete. Zu dem genannten Zeitpunkt

befuhren eine 23-jährige Frau mit ihrem VW Tiguan und ein 31-jähriger Mann mit

seinem Mercedes E-Klasse die BAB 5 in Richtung Kassel. Kurz vor dem Frankfurter

Kreuz fuhren beide Pkw über dort befindliche unbekannte Teile und beschädigten

sich die Pkw. Beide Fahrzeuge blieben dann rechts auf dem Standstreifen stehen.

Eines dieser Teile wurde dabei hochgeschleudert und traf einen 55-jährigen

Motorradfahrer am Vorderrad bzw. am Oberkörper. Der 55-Jährige verlor daraufhin

die Kontrolle über sein Motorrad der Marke Kawasaki, kam zu Fall und rutsche

über die Fahrbahn nach links, wo er liegen blieb. Dem Kradfahrer gelang es

jedoch, sich noch vor dem nachfolgenden Verkehr hinter die Mittelleitplanke in

Sicherheit zu bringen. Der ihm nachfolgende 28-jährige Fahrer eines Seat

überfuhr dann das auf der Fahrbahn liegende Motorrad. Auch der dem Seat folgende

49-jährige Fahrer eines Suzuki Swift überfuhr das Motorrad, verlor dabei die

Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich. Der Swift schleuderte nach

rechts und kollidierte mit dem Fiat Ducato eines 31-jährigen Mannes. Der Swift

schleuderte danach weiter und kollidierte letztendlich noch mit dem auf dem

Standstreifen stehenden Mercedes des 31-Jährigen. Durch den Aufprall des Swift

auf das Motorrad wird dieses bis auf den Seitenstreifen geschoben, wo es in

Brand geriet und vollständig ausbrannte. Bei dem Unfall wurden der 55-jährige

Kradfahrer und der 49-jährige Fahrer des Swift leicht verletzt. Beide Personen

wurden in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Der Gesamtsachschaden dürfte

sich nach ersten Schätzungen auf etwa 36.000 EUR beziffern. An dem Motorrad und

dem Suzuki Swift entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.

Frankfurt-Rödelheim: Bedrohung mit Schusswaffe

Frankfurt (ots) – (fue) Am Donnerstag, den 9. Juni 2022, gegen 09.30 Uhr, kam es

in der Kleemannstraße zu einem Streit zwischen zwei Männern, wegen dort

geparkter Motorräder. Der 56-jährige Geschädigte gab an, sein Gegenüber, einen

49-jährigen Mann, auf die Parkplatzsituation mit dessen zwei Motorrädern

aufmerksam gemacht zu haben, da diese zwei Pkw-Stellplätze einnehmen würden.

Daraufhin habe der 49-Jährige eine Schusswaffe gezogen, damit herumgefuchtelt

und schließlich einmal in die Luft geschossen. Durch die Polizei wurden die

Waffe, eine Schreckschusspistole, und der kleine Waffenschein des 49-Jährigen

sichergestellt. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der

Beschuldigte wieder entlassen, die Waffenbehörde wird über den Vorfall in

Kenntnis gesetzt.