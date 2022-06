Südosthessen: Die Polizei-News

Zwei mutmaßliche Diebe dank aufmerksamer Zeugin vorläufig festgenommen – Rödermark/Urberach

(jm) Dank einer aufmerksamen Zeugin nahmen Polizeibeamte am späten Donnerstagabend zwei mutmaßliche Diebe vorläufig fest. Zuvor sollen sich in der Darmstädter Straße gegen 23.50 Uhr zwei junge Männer an geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben. Die Zeugin hörte Geräusche und sprach die Personen an. Daraufhin ergriffen die mutmaßlichen Langfinger offenbar ohne Beute die Flucht. Die Zeugin informierte umgehend die Polizei. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahmen Polizeibeamte einen Jugendlichen und einen Heranwachsenden im Alter von 17 und 18 Jahren vorläufig fest. Die beiden Tatverdächtigen mussten zunächst mit zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Personen auf freien Fuß gesetzt. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Drogenfunde bei präventiven Kontrollmaßnahmen – Rödermark / Ober-Roden

(fg) Im Rahmen präventiver Kontrollmaßnahmen nahmen Beamte am Donnerstagabend einen Mann in Höhe der Ringstraße 32 wahr und fanden bei der anschließenden Durchsuchung rund zwei Gramm Marihuana. Bei der zuvor durchgeführten Ansprache ging von dem 48-Jährigen leichter Cannabis-Geruch aus. Der Rodgauer gab an, das Marihuana kurz zuvor erworben zu haben. Bei wem oder wo er die Betäubungsmittel gekauft hatte, erzählte er jedoch nicht. Das mitgeführte Marihuana wurde sichergestellt. Auf den 48-Jährigen kommt nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Da der Rodgauer aus Richtung der Rathausstraße kam, suchten die Beamten die Örtlichkeit auf und trafen einen weiteren Mann an, den sie ebenfalls kontrollierten. Bei der im Anschluss stattgefundenen Durchsuchung fanden sie rund drei Gramm Marihuana. Da der Rödermarker zudem eine hohe Menge an Bargeld mitführte und sich der Verdacht erhärtete, dass er mit Betäubungsmittel handeln könnte, kam es zur Durchsuchung seiner Wohnanschrift. Hierbei stellten die Beamten rund 35 Gramm Marihuana-Blüten, 47 Gramm Marihuana sowie etwa 445 Gramm Amphetamin sicher. Des Weiteren fanden die Beamten zwei Schreckschusswaffen, die sie ebenfalls sicherstellten. Nach weiterer durchgeführter Maßnahmen auf der Polizeistation in Dietzenbach wurde der 40-Jährige entlassen. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln.

Einladung zur Seniorensprechstunde – Dietzenbach

(aa) Die nächste Bürgersprechstunde für Senioren findet am Montag, 13.06.2022, von 10 bis 12 Uhr, statt. Hierzu lädt Polizeioberkommissar Felix Sandner in die Stadtbücherei, Darmstädter Straße 7-11, ein. Der Schutzmann vor Ort steht allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort zu Fragen, die den Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung betreffen. Der Schutzmann vor Ort ist bei der Polizeistation Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-105 zu erreichen.

Zeugensuche nach Einbrüchen in Gartenhütten – Rodgau / Dudenhofen

(fg) Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag auf einer Kleingartenanlage drei Gartenhütten aufgebrochen hatten. Die Unbekannten waren zwischen Mittwochabend, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, auf dem Gelände zugange. Unter anderem wurden diverse Gartengeräte entwendet. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

Bereich Main-Kinzig

Diebe stahlen Kabel von Baustelle – Hanau

(jm) Auf Kupferkabel waren Diebe aus, die in der Nacht zum Donnerstag in Hanau zugange waren. Zwischen 19 und 7 Uhr gelangten sie in der Karl-Röttelberg-Straße auf das Baustellengelände. Anschließend durchtrennten die Täter die Kupferkabel und nahmen diese mit. Der Wert der Beute liegt bei etwa 3.000 Euro. Die Polizeistation Hanau I ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120 zu erreichen.

Zeugensuche nach Diebstahl – Gelnhausen/Roth

(jm) Diebe stahlen zwischen Mittwoch (17.15 Uhr) und Donnerstag (8.15 Uhr) in der Leipziger Straße aus einem Neubau etliche Maschinen und Material. Die Täter stiegen durch ein Fenster auf der Rückseite des Hauses ein und nahmen Werkzeug, Maschinen und etliche Pakete mit Parkett im Wert von mehreren tausend Euro mit. Wer zu diesem Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden.

Kollision mit Auto: 34-jähriger Radfahrer schwer verletzt – Gelnhausen

(lei) Mit schweren Verletzungen am Kopf und an den Extremitäten ist am Donnerstagabend ein 34 Jahre alter Radfahrer ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Gelnhäuser war um kurz nach 19 Uhr mit seinem Rad in der Philipp-Reis-Straße in Richtung Seestraße unterwegs. Von dort entgegenkommend kam ein 43-jähriger Renault-Fahrer angefahren, der nach links in den Uferweg abbiegen wollte. Beim Abbiegen – und möglicherweise aufgrund tiefstehender Sonne – übersah er offenbar den 34-Jährigen, sodass dieser mit der Fahrzeugfront des Twingo erfasst wurde und mit dem Kopf in die Windschutzscheibe stürzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Lenkräder aus zwei BMW geklaut – Gelnhausen/Hailer

(lei) Die Jahnstraße und die Goethestraße waren in der Nacht zu Freitag Schauplätze des kriminellen Treibens von Autoknackern. In beiden Fällen gingen die Unbekannten zwei 3er BMW an, indem sie die Fahrzeuge durch Einschlagen der hinteren Dreiecksscheibe öffneten und dann im Innenraum jeweils das Lenkrad ausbauten. In der Jahnstraße (10er Hausnummern) demontierten die Kriminellen zudem das Navigationssystem und in der Goethestraße ließen sie auch Bargeld mitgehen, das im Fahrzeug lag. Der Taten, bei denen Sachschaden von über 2.000 Euro entstand, ereigneten sich zwischen 21 und 6.45 Uhr. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 24. Kalenderwoche 2022

Offenbach (ots)

Blitzermeldung: Bitte achten Sie auf Ihr Tempo!

(fg) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Wildgefahrenstrecken und in Sachen Lärmschutz.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

13.06.2022:

Dietzenbach, K 174 (Wildunfallhäufungspunkt); Dietzenbach, L 3001 (Wildunfallhäufungspunkt); Hanau, Maintaler Straße (Unfallhäufungspunkt);

Hasselroth, L 3269 (Gefahrenpunkt); Gelnhausen-Höchst, Leipziger Allee;

Dreieich, B 486, (Wildunfallhäufungspunkt); Langen, B 44, (Gefahrenpunkt);

17.06.2022: Hanau-Steinheim, B 45 (Lärmschutz);

18.06. und 19.06.2022: Hanau-Steinheim, B 45 (Lärmschutz).

Unbekannter beraubt Paar: Zeugen bitte melden! – Offenbach

(lei) Anfang 20, etwa 1,80 Meter groß, dünn, Bartansatz, dunkle Haare, bekleidet mit heller Oberbekleidung und Kappe – mit dieser Beschreibung sucht die Kripo in Offenbach nach einem Mann, der am frühen Freitagmorgen in der Hermann-Steinhäuser-Straße ein junges Paar überfallen hat. Der Unbekannte hatte den 23-jährigen Geschädigten und seine 26 Jahre alte Freundin gegen 0.30 Uhr zunächst vor einem Mehrfamilienhaus (50er Hausnummern) angesprochen. Als das Paar ins Haus ging, folgte ihnen der Täter und forderte im Hausflur die Herausgabe von Bargeld. Mit der Geldbörse des 23-Jährigen flüchtete er anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die weitere Angaben zu dem akzentfrei Deutsch sprechenden Kriminellen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Auto fährt auf Lkw auf und fängt Feuer – Autobahn 45 / bei Erlensee

(lei) Über 40.000 Euro Sachschaden, so die erste Einschätzung der Polizei, sind bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen am frühen Freitagmorgen auf der Autobahn 45 zwischen dem Hanauer Kreuz und dem Dreieck Langenselbold entstanden. Kurz nach Mitternacht war ein 41 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem Gespann auf der Richtungsfahrbahn nach Gießen unterwegs, als er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Ein auf der linken Fahrspur von hinten ankommender Mercedes-Fahrer konnte aufgrund des offenbar unvermittelten Spurwechsels nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Heck des Lkw-Anhängers. Der CLA AMG des 49-Jährigen, der unverletzt blieb, fing daraufhin Feuer und brannte vollständig aus. Auch am Anhänger entstand Sachschaden. Zwecks Brandlöschung an der Unfallstelle, die letztlich gegen 1.20 Uhr wieder gereinigt und geräumt war, wurde auch die Feuerwehr eingesetzt. Anhaltspunkte für ein illegales Kraftfahrzeugrennen liegen bislang nicht vor. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold zu melden (06183 91155-0).

Zeugensuche nach Raub auf Mann mit Krücken – Bad Orb

(lei) Nach einem Übergriff auf einen auf Krücken angewiesenen Mann am Donnerstagnachmittag in der Bahnhofstraße sucht die Polizei nach Zeugen der Tat und gleichzeitig nach den Tätern. Nach Angaben des 58-Jährigen war er gegen 16 Uhr in Höhe der Parkanlage „Alter Bahnhof“ unterwegs, als drei Jugendliche von hinten mit ihren Mountainbikes an ihn heranfuhren und ihn einer der drei in eine Hecke schubste. Noch bevor sich der Geschädigte wiederaufrichten konnte, wurde ihm das Portemonnaie aus der Gesäßtasche gezogen. Anschließend fuhren die Unbekannten, die auf neun bis 15 Jahre geschätzt wurden und sich in einer ausländischen Sprache unterhielten, in Richtung Busbahnhof davon. Das Räuber-Trio, das dem Mann davor mehrmals in der Stadt aufgefallen war, könnte ihn zuvor bereits beim Geldabheben an einer Bank beobachtet haben. Die Kriminalpolizei in Gelnhausen ermittelt nun wegen Raubes und bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

Schwerverletzter Kradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto

Offenbach (ots)

(lei) Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag nahe Ravolzhausen ist ein 18 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Der Biker war gegen 16.50 Uhr auf der Landesstraße 3193 aus Langenselbold kommend in Richtung Erlensee unterwegs. Eine entgegenkommende 66-jährige Mercedes-Fahrerin wollte an der Einmündung zur Langenselbolder Straße (L 3445) nach links in diese abbiegen und übersah dabei offenbar den 18-Jährigen. Bei der nahezu frontalen Kollision mit der A-Klasse wurde der 18-Jährige von seiner 125er Yamaha heruntergeschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Mit schweren jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nicht lebensbedrohlichen Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Die 66-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Während der Einsatzmaßnahmen musste die Landesstraße vollgesperrt und der Verkehr aus beiden Richtungen umgeleitet werden. Nachdem die Feuerwehr ausgelaufene Betriebsmittel aufgenommen hatte und beide Fahrzeuge abgeschleppt waren, konnte die Sperrung nach gut zwei Stunden wieder aufgehoben werden.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro.

Hervorzuheben war aus Sicht der Polizei das vorbildliche Verhalten mehrerer Ersthelfer, die unmittelbar nach dem Unfall nicht nur den Verletzten geholfen, sondern bis zum Eintreffen der Rettungskräfte auch den Verkehr geregelt haben.