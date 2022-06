Alkoholisiert Auto gefahren

Wörth am Rhein (ots) – Am Freitag 10.06.2022, um 01.20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 21-jährige Autofahrerin, die in der Hanns-Martin-Schleyer- Straße festgestellt wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei der jungen Frau trotz aufgezogenem Mund-Nasenschutz Alkoholgeruch fest.

Ein anschließender Test ergab 0,52 Promille. Die Fahrzeugschlüssel wurden sicher- gestellt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

Rentner an Unfallfolgen verstorben

Rheinzabern (ots) – Der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, dem 09.06.2022, um 12.50 Uhr, auf der Landstraße 549 bei Rheinzabern schwerstverletzte 86-jähriger Rentner verstarb noch am Abend an den Folgen seiner Verletzungen. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauen an.