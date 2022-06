Einbruch in Restaurant

Kaiserslautern (ots) – Ein Zeuge hat in der Nacht zum Freitag in der Merkurstraße zwei Einbrecher beobachtet, als sie aus einem Fenster kletterten. Er alarmierte die Polizei. Wie sich herausstellte waren die Diebe in ein Restaurant eingebrochen.

Sie stahlen Bargeld und mindestens 3 Flaschen mit alkoholhaltigen Getränken. Mit ihrer Beute flüchteten sie in Richtung Vogelwoogstraße. Polizeistreifen fahndeten nach den Tätern, erfolglos. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sicherte Spuren. Wem sind die Verdächtigen aufgefallen?

Täterbeschreibung:

Die Täter sind zwischen 170-180 cm groß.

Der kleinere war unter anderem mit einer hellen Hose/evt.Jeans und einer dunklen Jacke gekleidet. Der Unbekannte ist von schlanker, sportlicher Statur.

Sein etwas größerer Komplize wirkt ebenfalls schlank und sportlich. Er war mit einer dunklen Hose und einer dunkelfarbenen Jacke bekleidet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Betrugsversuch mit gefälschtem Bankscheck

Kaiserslautern (ots) – Mit einem gefälschten Scheck haben Unbekannte versucht mehr als 6.000 Euro vom Bankkonto eines Vereins abzubuchen. Ziel der Buchung sollte ein ausländisches Konto sein.

Weil das Vereinskonto nicht ausreichend gedeckt war, flogen der Betrugsversuch und die Scheckfälschung auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |erf

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag in der Blumenstraße einen Unfall beobachtet haben. Ein Unbekannter hat dort in Höhe des Hauses Nummer 16 einen schwarzen Ford und einen schwarzen Mercedes gerammt. Die beiden Pkws parkten am Straßenrand. Gegen 11:50 Uhr soll ein weißer Lkw mit roter Aufschrift die zwei Autos beschädigt haben.

Der unbekannte Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf mögliche Verursacher und/oder ein Lkw, der an der beschriebenen Stelle aufgefallen ist, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631/369-2250 gern entgegen. |elz

Alkoholisierter Autofahrer

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 25-Jährige fiel gegen 2 Uhr einer Streife in der Fischerstraße auf. Am Willy-Brandt-Platz wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Da deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen wurde und der Fahrer glasige und gerötete Augen hatte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte 1,28 Promille. Der 25-Jährige musste für eine Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Die Probe soll Aufschluss über die genaue Blutalkoholkonzentration geben.

Den Führerschein stellten die Polizisten sicher. Gegen den 25-Jährige leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein. |elz

Graffiti-Sprayer in flagranti erwischt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Mittwoch in der Papiermühlstraße drei mutmaßliche Sprayer vorübergehend festgenommen. Ein Anwohner meldete gegen 22:55 Uhr, dass gerade drei junge Männern Graffiti an eine Grundstücksmauer gesprüht hätten.

Aufgrund seiner Personenbeschreibung, konnte die Polizeistreife die 3 Männer in der Nähe antreffen. Einer der 19-bis 20-Jährigen hatte entsprechende Farbanhaftungen an der Kleidung und den Händen. Ebenfalls fanden die Beamten zwei Spraydosen in der Nähe. Diese wurden sichergestellt.

Die Männer blicken jetzt einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung entgegen. |elz