Achtung! Falsche Telekom-Mitarbeiter und auch echte Telekom-Mitarbeiter unterwegs

Mainz (ots) – 1.000 EUR Schaden sind einer 82-Jährigen aus der Oberstadt entstanden, weil sie falschen Telekom-Mitarbeitern vertraute und diese in ihre Wohnung ließ. Die beiden Männer klingelten am Donnerstag 09.06.2022 gegen 16:00 Uhr an ihrer Haustür und erklärten, den Telefon- und Kabelanschluss überprüfen zu müssen. Während sie in der Wohnung waren, forderten sie die 82-Jährige auf aus einem anderen Bereich der Wohnung, die Fernbedienung des Fernsehgeräts zu bedienen.

Diese Zeit nutzten die Täter um nach Wertgegenständen und Bargeld zu suchen und die Wohnung zu verlassen. Erst später stellte die 82-Jährige den Diebstahl ihres Ersparten fest.

Sie kann die beiden Männer wie folgt beschreiben:

Der Wortführer war ca. 180 cm groß und 30-40 Jahre alt. Er sprach akzentfrei Deutsch, wirkte gebräunt und war vollständig schwarz gekleidet.

Der zweite Mann sprach gar nicht, war etwa gleich alt, jedoch deutlich kleiner. Er war dunkelhaarig und dunkel gekleidet.

Zuletzt sind ebenso echte Mitarbeiter der Telekom in Mainz und Umgebung unterwegs, um Anwohnern, Angebote zu Glasfaseranschlüssen oder ähnliches zu unterbreiten. Diese Mitarbeiter sind in der Regel in Kleidung der Telekom unterwegs und weisen sich auf Nachfrage gerne mit einem Lichtbildausweis aus.Weiterhin sollten sie ein Autorisierungsschreiben mitführen und vorzeigen können.

Die Telekom warnt auf ihren Webseiten selbst vor “falschen Mitarbeitern”. Sie empfiehlt bei Unsicherheiten, dort telefonisch nachzufragen oder den Kontakt zu beenden und gegebenenfalls einen Alternativtermin zu vereinbaren.

Die Polizei Mainz rät darüber hinaus, bei Unsicherheiten und dem Verdacht, dass es sich um Betrüger o.ä. handeln könnte, sofort die Polizei über den Notruf 110 zu informieren. So ist es möglich Straftäter möglichst schnell zu stellen. Echte Telekommitarbeiter hingegen werden einer Kontrolle gelassen entgegen sehen.

Sachbeschädigung an Fahrzeug endet mit “Taser”-Einsatz

Mainz-Neustadt (ots) – Am Donnerstagabend 09.06.2022 gingen bei der Polizei mehrere Notrufe über einem randalierenden Mann in der Neustadt ein, der völlig außer sich gegen geparkte Fahrzeuge treten würde. Gegen 21:14 Uhr konnte der Mann von den eingesetzten Funkstreifen im Bereich der Raimundistraße/Ecke Frauenlobstraße angetroffen werden.

Als der 34-jährige einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden sollte, reagierte dieser zunehmend aggressiv und schleuderte zunächst eine mitgeführte Tasche auf einen der Streifenwagen. Im Weiteren schlug der Mann seinen Kopf mehrfach gegen die Windschutzscheibe des Streifenwagens und in der Folge gegen ein nahe gelegenes Eisentor.

Nachdem alle Versuche den 34-Jährigen zu beruhigen und ihn festzuhalten fehlschlugen, mussten die Polizeibeamten das Distanzelektroimpulsgerät (Taser/Elektroschocker) gegen den Mann einsetzen. Erst so konnte er fixiert und Selbstverletzungen verhindert werden.

Der Mann wurde im Anschluss in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Es stellte sich heraus, dass er unter erheblichem Einfluss von Drogen stand.

Neben einem geparkten Pkw in der Raimundistraße, beschädigte der 34-Jährige einen der eingesetzten Funkstreifenwagen. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen strafrechtlich verantworten.

Sachbeschädigung an Haltestelle Pariser Tor

Mainz-Oberstadt (ots) – Der Mainzer Polizei wurden am frühen Donnerstag 09.06.2022 diverse Farbschmierereien in Form von Hakenkreuzen an der Bushaltestelle Pariser Tor gemeldet. Von bislang unbekannten Tätern wurden auf der Rückseite des Haltestellenschildes 5 Hakenkreuze in roter Farbe aufgemalt.

Zudem befand sich an dem Haltestellenhäuschen eine weitere Schmiererei in der gleichen Farbe. Ob hier ein Zusammenhang besteht ist aktuell unklar. Die Farbe ließ sich nicht entfernen, sodass das Schild und das Haltestellenhäuschen beschädigt wurden.

Die Polizei ermittelt jetzt zusätzlich zu der Sachbeschädigung auch noch wegen der Verwendung der verbotenen Hakenkreuze. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Bingen

Fahrer flüchtet nach Unfall mit Motorrad

Heidesheim (ots) – Um 15:02 Uhr kam es auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen, Höhe Anschlussstelle Mainz-Saarstraße, zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein Motorradfahrer an der Anschlussstelle auf die Autobahn auffahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem LKW.

Der Fahrer des Motorrades stürzte, das Motorrad rutschte unter die Leitplanke und blieb dort stecken. Der Motorradfahrer flüchtete kurz nach dem Unfall zu Fuß von der Unfallstelle in die angrenzenden Felder.

Da das genaue Maß der Verletzungen des Motorradfahrers unbekannt ist, wurde bei der folgenden Fahndung auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Fahrer konnte jedoch bislang noch nicht gefunden werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Während der Unfallaufnahme war nur ein Fahrstreifen der Autobahn befahrbar. Hierdurch kam es zu einem erheblichen Rückstau. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Flucht des Fahrers machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim, Tel.: 06132-9500, zu melden.

Junge Fahrerin nach Verkehrsunfall verletzt

Jugenheim in Rheinhessen (ots) – Um die Mittagszeit kam es am Donnerstag 09.06.2022 zu einem Verkehrsunfall zwischen Jugenheim in Rheinhessen und Sprendlingen, bei dem sich ein PKW überschlug. Eine 18-jährige Fahrerin aus Bubenheim fuhr gegen 12:20 Uhr mit ihrem PKW auf der K15 aus Richtung Sprendlingen in Richtung Jugenheim in Rheinhessen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam die junge Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Baum. Der PKW überschlug sich daraufhin und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 18-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und anschließende Aufräumarbeiten für ca. eine Stunde vollgesperrt werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Münster-Sarmsheim (ots) – 09.06.2022 Rheinstraße, 15:57 Uhr – Ein Mann fuhr in Fahrtrichtung Laubenheim als er plötzlich aus Unachtsamkeit auf die linke Gegenspur gelangte und mit einem zweiten Fahrzeug frontal kollidierte.

Alle 3 Insassen der beteiligten PKW verletzten sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR. Sie mussten abgeschleppt werden.

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bingen (ots) – 09.06.2022, Pennrichstraße, 09-11:00 Uhr – Ein Mann meldete eine Sachbeschädigung an seinem grünen BMW-Fahrzeug 318 L mit KH-Kennung. Ein unbekannter Täter hatte mit einem Gegenstand die Fahrerscheibe zerstört. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Brand an Außenfassade

Gensingen-Gewerbegebiet (ots) – Binger Straße – Am 09.06.2022, 17.30 Uhr, kam es zu einem Brand an der Außenfassade eines Getränkemarktes im Gewerbegebiet. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, musste allerdings die Wellblech-Verkleidung großflächig entfernen, um mögliche Glutnester erkennen und ablöschen zu können. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann Brandstiftung ausgeschlossen werden.

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Gensingen-Alzeyer Straße (ots) – 07.06.2022, 09:00 Uhr, bis 09.06.2022, 18:20 Uhr – Eine Zeugin meldete der Polizei, dass an einem geparkten Fahrzeug die hintere rechte Scheibe vollständig zerstört sei. Im Nachgang konnte der Halter erreicht werden.

Nach seinen Angaben wurde die Scheibe im oben genannten Zeitraum beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat machen können.