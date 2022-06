Neustadt: Schüler des Leibniz-Gymnasiums im JUGEND GRÜNDET Bundesfinale 2022

Neustadt an der Weinstraße – Mario Schweikert präsentiert seine KI-App zur Identifizierung von Rebkrankheiten am 21./22. Juni 2022 auf der „JUGEND GRÜNDET Zukunftsideenmesse“ in Stuttgart. „INFOrmAtIc Teens“ ist eines von zehn Teams deutschlandweit, die sich für das diesjährige Bundesfinale des Schülerwettbewerbs JUGEND GRÜNDET qualifiziert haben. Am bundesweiten Online-Wettbewerb rund um Innovation und Gründung nahmen im Wettbewerbsjahr 2021/2022 insgesamt 4.106 Schülerinnen, Schüler und Auszubildende teil.

Schädlingsbefall früh erkennen und so den Pestizideinsatz verringern, das ist das Ziel von Mario Schweikert. Der Schüler des Leibnitz-Gymnasiums in Neustadt an der Weinstraße hat sich mit seinen herausragenden Wettbewerbsbeiträgen in der Businessplan- und der Planspielphase für das JUGEND GRÜNDET Bundesfinale 2022 qualifiziert. Als eines von zehn Finalteams wird das Team „INFOrmAtIc Teens“ seine KI-App „Vine Leaf Disease and AI“ am 21./22. Juni in Stuttgart präsentieren. Nach zwei Jahren im Pandemiemodus kann das Bundesfinale 2022 endlich wieder im Präsenzformat stattfinden – zu Gast im Ausbildungszentrum des Hauptsponsors Porsche AG.

KI-App kann Rebkrankheiten identifizieren

Die Geschäftsidee von „INFOrmAtIc Teens“: „Vine Leaf Disease and AI“ ist eine App zur Identifizierung von Rebkrankheiten mit Hilfe von Smartphone-Bildern und künstlicher Intelligenz, die Winzern eine schnelle Analyse und Eindämmung des Befalls ermöglicht. Mit seiner Geschäftsidee will Mario zum Umweltschutz beitragen: „Die App soll durch eine frühe und direkte Schädlingsdiagnose den Einsatz von Pestiziden sowie deren Rückstände in Traubenerzeugnissen reduzieren und unsere Umwelt schonen“, so die Vision. Betreut wurde Mario von seiner Mentorin Maria-Theresia Licka.

Mit seiner Idee konnte Mario bereits in der ersten Wettbewerbsphase von JUGEND GRÜNDET überzeugen: In der Businessplan-Phase, in der die Teilnehmenden eine innovative Geschäftsidee entwickeln und einen Businessplan schreiben, hatte sich der Schüler unter die besten 32 von 729 Teams vorgearbeitet und wurde als Anerkennung zu einem von vier JUGEND GRÜNDET Pitch Events in März und April eingeladen.

Ein Bundesfinale der Extraklasse

22 Schülerinnen, Schüler und Auszubildende aus ganz Deutschland haben sich für das diesjährige Finale qualifiziert. Die letzte große Aufgabe beim JUGEND GRÜNDET Bundesfinale 2022: Alle Finalistinnen und Finalisten werden ihre Geschäftsideen mit einem eigenen Messestand auf der „JUGEND GRÜNDET Zukunftsideenmesse“ präsentieren mit dem Ziel, die Expertinnen und Experten in der hochkarätigen Jury überzeugen. Nach der Präsentation der Idee (Pitch) am eigenen Messestand gilt es, in der anschließenden Juryfragerunde spontan und gleichzeitig möglichst souverän auf die Juryfragen zu reagieren. Wer es schafft, mit dem Pitch die JUGEND GRÜNDET Bundesjury zu überzeugen, hat die Chance auf den Hauptpreis, eine geführte Reise ins Start-up-Mekka Silicon Valley/USA. Außerdem gibt es zahlreiche Sonderpreise zu gewinnen.

„Es ist wirklich fantastisch zu sehen, welche Vielfalt die Wettbewerbsbeiträge in diesem Jahr prägt und wie professionell die Teilnehmenden in ihren noch jungen Jahren bereits sind. Im Wettbewerbsjahr 2021/2022 erwartet uns alle ein JUGEND GRÜNDET Bundesfinale der Extraklasse“, beglückwünscht Franziska Metzbaur, Projektleiterin von JUGEND GRÜNDET, alle zehn Teams, die den Einzug ins Bundesfinale 2022 gemeistert haben.

JUGEND GRÜNDET: Der Wettbewerb für mehr Gründungsgeist

Um sich im Laufe des JUGEND GRÜNDET Wettbewerbsjahres an die Spitze zu kämpfen, haben alle 22 Finalistinnen und Finalisten bereits viel geleistet: In der Businessplan-Phase (1. Schulhalbjahr) entwickelten die Schülerinnen, Schüler und Auszubildenden innovative Geschäftsideen und ein Konzept für die Umsetzung, den sogenannten Businessplan. Bei den vier Online Pitch Events im Frühjahr hatten die besten Teams der Businessplan-Phase die Chance, wertvolle Bonuspunkte für den möglichen Finaleinzug zu sammeln. Doch wer letztendlich den Einzug ins Bundesfinale schaffen würde, entschied sich erst mit dem Ende der Planspiel-Phase (2. Schulhalbjahr). Im Unternehmensplanspiel „Start-up Simulator“ nahmen die Teams die Manager-Rolle ein und steuerten ein virtuelles Start-up mit ihren strategischen Entscheidungen durch die Höhen und Tiefen der Konjunktur mit dem Ziel, sich gegen die KI-gesteuerte Konkurrenz durchzusetzen und das Start-up erfolgreich am Markt zu etablieren.

Über das Schuljahr hinweg durchlaufen die Schülerinnen, Schüler und Auszubildenden bei JUGEND GRÜNDET so ihre eigene Start-up Journey: Im Vordergrund stehen im Wettbewerb aber nicht allein der wirtschaftliche Erfolg und der finanzielle Gewinn. Vielmehr entwerfen die Teilnehmenden bei JUGEND GRÜNDET ihre ganz persönlichen Ideen und Visionen für eine bessere Welt – und eine Zukunft, in der mehr Ökologie und bessere Bildung für mehr Menschen möglich sind, in der digitale Lösungen und smarte Produkte den modernen Alltag noch weiter erleichtern.

TOP 10 aus 6 Bundesländern

Die zehn Finalteams kommen aus Baden-Württemberg (3 Teams aus Sasbach, Freudenstadt und Karlsruhe), Bayern (München), Hessen (Langen), Nordrhein-Westfalen (Meschede), Rheinland-Pfalz (3 Teams aus Andernach, Neustadt a.d. Weinstraße und Oppenheim) und Schleswig-Holstein (Güby). Aus Rheinland-Pfalz haben sich neben dem Schüler aus Neustadt a.d. Weinstraße noch die Teams „Löschigel“ mit Jan Heinemann vom Bertha von Suttner Gymnasium in Andernach und „QiTech Industries“ mit Milan von dem Bussche, Simon Kolb und Noel Lieder (und Claas Vietor – nicht beim Finale anwesend) vom St. Katharinen Gymnasium in Oppenheim für das Bundesfinale qualifiziert.

Sponsoren und Förderer

JUGEND GRÜNDET wird von einer Reihe namhafter Förderer bei der Bekanntmachung des Wettbewerbs, bei den Preisen sowie bei den Events unterstützt. Hauptsponsor ist die Porsche AG. Preissponsoren für das Bundesfinale 2022 sind die Steinbeis Stiftung (1. Preis: Reise ins Silicon Valley/USA), die ALTANA (Sonderpreis Chemie), die CK Holding GmbH (Sonderpreis Künstliche Intelligenz), die Volkswagen AG ( Sonderpreis Social Startup und Planspiel Sonderpreis), die Porsche AG (Sonderpreis Digitale Zukunft), der Hightech Gründerfonds (Sonderpreis Hightech) und REWIMET e.V. (Sonderpreis Kreislaufwirtschaft).

Ausführliche Informationen zum Bundeswettbewerb JUGEND GRÜNDET: www.jugend-gruendet.de

Informationen zum JUGEND GRÜNDET Bundesfinale 2022 auch direkt auf: www.jugend-gruendet.de/finale-2022