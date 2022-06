Alleinunfall mit Personenschaden; Zeugen gesucht!

B41, Anschlussstelle K20, in Höhe Bad Sobernheim (ots)

Am 09.06.2022 gegen 13:00 Uhr befuhr eine 56-jährige Verkehrsteilnehmerin die B41 von Waldböckelheim aus kommend in Fahrtrichtung Kirn. An der Anschlussstelle zur K20, in Höhe von Bad Sobernheim, wollte sie sodann die B41 verlassen. In einer Rechtskurve der Ausfahrt kam sie, aus bislang ungeklärter Ursache, mit ihrem Renault nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß sie seitlich mit einem Baum zusammen. Die 56-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt. Sie wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Nach ersten Erkenntnissen sind ihre Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Vorfahrt missachtet

Bad Sobernheim (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 09.06.2022 gegen 08:50 Uhr kam es auf der L232 zwischen Meddersheim und Bad Sobernheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 43-jährige Fahrer eines Firmentransporters bog im Breich der Brücke von einem Feld- und Wirtschaftsweg nach rechts in den fließenden Verkehr der L232 ein, um seine Fahrt in Richtung Bad Sobernheim fort zu setzen. Hierbei übersah er den von links kommenden und vorfahrtsberechtigen 67-jährigen BMW-Fahrer. Durch die Kollision kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Brückenmauer. An beiden Fahrzeugen als auch an der Mauer entstand Sachschaden. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste anschließend von einer ortsansässigen Abschleppfirma von der Unfallstelle abtransportiert werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Diebstahl aus Kraftfahrzeug, Täter auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Kirn, Mühlenweg (ots)

Am 09.06.2022 gegen 04.00 Uhr teilte eine aufmerksame Anwohnerin hiesiger Dienststelle mit, dass sie soeben einen jungen Mann beobachtet habe, wie dieser an geparkten Fahrzeugen probierte, ob diese unverschlossen sind. Als dieser von der Zeugin angesprochen wurde habe sich dieser fußläufig entfernt. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung im Bereich um die Dominikschule war sodann auch erfolgreich. Der junge Mann konnte von der Streife in einem geparkten PKW gesehen werden, wie dieser augenscheinlich das Fahrzeug durchwühlte. Als er die Polizeistreife erblickte ergriff er sofort die Flucht, konnte jedoch kurz darauf festgenommen werden. Der amtsbekannte 18jährige Täter räumte die Tat ein und gab auch an zuvor im Mühlenweg gewesen zu sein. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls aus Kfz. eingeleitet. Mögliche weitere Zeugen und/oder Geschädigte eines Diebstahls aus Kfz. im genannten Bereich, insbesondere Mühlenstraße, Schulstraße, Dominikstraße, und der Karschportstraße, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.