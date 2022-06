Kennzeichen von Fahrzeugen abgerissen

Mainz (ots) – Bei gleich mehreren geparkten Fahrzeugen in der Mainzer Neustadt

wurden in der vergangenen Nacht Kennzeichenschilder abgerissen und entwendet.

Gegen 03:40 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass im Bereich der Kaiserstraße

mehrere Fahrzeuge stünden, bei denen die Kennzeichen abgerissen wurden. Die

Polizei konnte an genannter Stelle insgesamt fünf PKW feststellen, bei denen die

Kennzeichenschilder fehlten. Offenbar lag die Tat nicht weit in der

Vergangenheit – der 51-jährige Täter fiel der Polizei ins Auge, da dieser mit

einem Kennzeichen in seiner Hand in unmittelbarer Tatortnähe stand. Der Mann

erhielt neben einem Platzverweis eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an

Fahrzeugen und versuchten Diebstahls.

Glücklicherweise konnten die eingesetzten Beamten alle entwendeten Kennzeichen

in der nahen Umgebung auffinden. Diese können nun durch Vorlage eines

entsprechenden Nachweises durch den Eigentümer bei der Polizeiinspektion Mainz 2

abgeholt werden.

Taschendiebstahl

Mainz-Altstadt (ots) – Bereits am vergangenen Samstagmittag wurde ein

83-jähriger Mainzer Opfer eines Taschendiebstahls mit anschließender Verwendung

der Bankkarte. Der Rentner war am Samstagvormittag in einer Gaststätte in der

Schusterstraße und saß danach gegen 12:00 Uhr an der Bushaltestelle am Höfchen,

in unmittelbarer Nähe der dortigen Drogerie, um den Bus der Linie 64/65 in

Richtung „Römisches Theater“ zu nehmen. Nachdem der Rentner am Römischen Theater

aus dem Bus ausstieg, fiel ihm auf, dass sich sein Portemonnaie nicht mehr in

seiner Hosentasche befand. Noch bevor eine Anzeigenerstattung oder Sperrung der

Bankkarten erfolgen konnte, hatten die bislang unbekannten Täter bereits einen

vierstelligen Betrag vom Konto des Geschädigten abgebucht. Die Mainzer Polizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und die gestohlenen Karten und Dokumente zur

Fahndung ausgeschrieben.

Taschendiebe machen sich häufig das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften

oder im öffentlichen Personen Nahverkehr zunutze, um zuzuschlagen.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst

dicht am Körper.

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden

(selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an

Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab

Vorsicht Katalysator-Klau!

Dienstgebiet Polizeiinspektion Bingen. Seit November 2021 kam es in Bingen, Gensingen und Trechtingshausen gehäuft zur Abtrennung und Diebstahl von Katalysatoren. Insgesamt 20 Fälle wurden der Polizei bisher angezeigt. Den Dieben geht es dabei um die in den Katalysatoren verwendeten seltenen Erden. Tatorte waren in Bingen des Öfteren die Gerbhausstraße und der Gerbhausparkplatz. Zumeist betraf es bestimmte Fahrzeuge der Autohersteller Mercedes Benz, Opel und Volkswagen mit Baujahr Ende der 90er-Jahre sowie Anfang der 00er-Jahre.

Die Polizei bittet um eine erhöhte Aufmerksamkeit in den Abendstunden an einsamen und auch öffentlichen Plätzen.

Bitte melden Sie Verdächtiges schnellstens Ihrer Polizei!

3 x KAT-Diebstahl

Trechtingshausen und Gensingen, 04.06., 18:00 Uhr – 08.06., 13:00 Uhr. Im genannten Zeitraum wurde der Katalyator eines grauen VW Passats (1999) mit Binger Kennung auf dem Trechtingshausener Schotterparkplatz abgeflext. Im gleichen Zeitraum wurden auch die beiden Katalysatoren eines VW Golf Cabiolets (2002) sowie eines Opel Astras (Coupé, 1998) in der Gensinger Straße In den Sennen entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen!

Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Münster-Sarmsheim, 09.06., Weyerweg, 01:00 Uhr. Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel der Streife ein mit zwei Personen besetzter PKW mit ausländischem Kennzeichen auf. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die 44-jährige Fahrzeugführerin bereits seit Dezember 2021 in Deutschland wohnhaft gemeldet ist. Da sie ihren PKW allerdings noch mit polnischem Kennzeichen führte, und bisher keine Steuern in Deutschland bezahlt hat, wurde gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen, 09.06., Willy-Brandt-Allee, 01:10 Uhr. Bei einer Streifenfahrt in Fahrtrichtung Autobahndreieck Nahetal wurden die Beamten auf einen vor ihnen fahrenden PKW aufmerksam und entschlossen sich zur Kontrolle. Der 24-jährige Fahrer zeigte deutliche Anzeichen vorherigen Alkoholkonsums. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Bei einer Recherche wurde außerdem ein Vollstreckungsauftrag zur Pfändung gegen den 38-jährigen Beifahrer festgestellt.

Alkohol im Verkehr

Bingen, 08.06., Adolf-Kolping-Straße, 15:11 Uhr. Ein Mitteiler meldete den Verdacht auf eine Trunkenheitsfahrt auf der L 414. Dabei fuhr das Fahrzeug vom „Kutschereck“ bei Bingen-Dromersheim ausgehend bis zur Wohnanschrift in Bingen-Büdesheim in überaus deutlichen Schlangenlinien. Die Beamten konnten die Fahrerin an ihrer Halteranschrift antreffen. Sie hatte deutlichen Atemalkohol und zeigte auch typische Ausfallerscheinungen in Aussprache und Gang. Ein Alkoholtest wies einen Wert von 1.65 Promille aus. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen, 08.06., Koblenzer Straße, 11:51 Uhr. Ein Mann fuhr in Fahrtrichtung Trechtingshausen. In Höhe Anwesen Koblenzer Straße 40 überholte er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, scherte wieder nach rechts ein und übersah dabei ein vom Fahrbahnrand anfahrendes Auto. Es kam zur Kollision, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Der Verursacher bestritt vor Ort den Vorwurf des Überholens.

Diebstahl nach Ablenkung

Bingen, 07.06., Mainzer Straße, 16:00 – 17:00 Uhr. Eine 80-Jährige räumte den Einkauf in ihr Auto, als sie von einem Mann nach dem Weg gefragt wurde. Zwischenzeitlich entwendete ein zweiter Mann ihren Geldbeutel aus der Handtasche auf dem Beifahrersitz. Im Geldbeutel befanden sich Ausweise, ein beachtlicher Betrag an Bargeld, Schlüssel sowie diverse Zettel. Sie beschrieb den Ansprecher wie folgt: dunkler Teint, mittelgroß, dunkel gekleidet, evtl. osteuropäischer Akzent. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat.