Schulbusunfall

Meisenheim (ots) – Mehrere Kinder werden bei Aufprall leicht verletzt. Am

Donnerstag kam es in der Saarstraße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei

Schulbussen. Nach Schulschluss befuhr ein Bus besetzt mit Kindergartenkindern

die Saarstraße in Richtung Raumbacher Straße. An der Einmündung zur Raumbacher

Straße musste er verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer eines nachfolgenden Busses

mit Grundschulkindern und einem Kindergartenkind konnte aufgrund der regenassen

Fahrbahn (Kopfsteinpflaster) seinen Bus nicht mehr rechtzeitig zum Stehen

bringen und fuhr auf das davor befindliche Fahrzeug auf. Im auffahrenden Bus

erlitten sieben Kinder leichte Verletzungen. Die Kinder wurden vor Ort durch den

Rettungsdienst versorgt und behandelt. Erzieherinnen der nahegelgegen

Kindertagestätte unterstützen den Rettungsdienst und die Polizei bei der

Betreuung der Kinder. Die nicht mehr fahrbereiten Busse wurden vom

Busunternehmer selbst abgeschleppt. Ein Ersatzbus wurde zur Verfügung gestellt.

Die meisten Kinder wurden jedoch von den Eltern vor Ort abgeholt. |pilek

Berauscht mit Pkw unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat am späten

Mittwochnachmittag die Polizei verständigt. Dem Mann war ein Autofahrer

aufgefallen, der von Erfenbach kommend vor ihm in Richtung Stadtmitte unterwegs

war. Der Zeuge berichtete der Polizei, dass der Fahrer des BMW mehrmals von der

Fahrbahn abkam und über den Grünstreifen am Fahrbahnrand fuhr.

Der Anrufer folgte dem Pkw bis zu einem Parkplatz in der Merkurstraße. Dort

stoppte der Fahrer. Die hinzugerufene Polizei kontrollierte den Mann. Bei der

Überprüfung bemerkten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch. Ein freiwillig

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille.

Die Einsatzkräfte nahmen den Beschuldigten mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm

eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Auf den 48-Jährigen kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

|mhm

Rotlicht missachtet

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochnachmittag ist es in der Königstraße zu einem

Verkehrsunfall mit einem hohen Sachschaden gekommen. Eine 34-Jährige fuhr kurz

nach 18.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Pfaffstraße in Richtung Königsstraße. Die

Ampel zeigte „Rot“ ist aber auch mit einem Grünpfeil für Rechtsabbieger

versehen. Die Autofahrerin bog nach rechts ab ohne das Rotlicht zu beachten. Im

Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 47 Jahre alten

Frau. Sie war in der Königsstraße Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs

und wollte an der Kreuzung geradeaus weiterfahren.

Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Allerdinge entstand an beiden

Fahrzeugen Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr

fahrbereit und wurden abgeschleppt. |mhm

25-Jähriger handelt sich Anzeige ein

Kaiserslautern (ots) – Passanten haben am Mittwochnachmittag die Polizei

alarmiert. Die Zeugen meldeten um 13.45 Uhr eine Schlägerei zwischen zwei

Personen im Bereich des Fackelrondells.

Als die Einsatzkräfte dort ankamen, wurden sie an der stark frequentierten

Örtlichkeit aus einer etwa fünfköpfige Personengruppe verbal attackiert. Einer

der Männer aus der Gruppe verhielt sich aggressiv und schrie die Polizisten an.

Als die Beamten seine Identität feststellen wollten, weigerte er sich, seine

Personalien anzugeben. Er lief in Richtung Pariser Straße davon, konnte von der

Polizei aber eingeholt werden. Da er sich weiter zur Wehr setzte, brachten ihn

die Einsatzkräfte zu Boden und legten ihm Handfesseln an.

Weil die Identität des Mannes an Ort und Stelle nicht festgestellt werden

konnte, brachten ihn die Beamten zur Dienststelle. Dort wurde er

erkennungsdienstlich behandelt. Auf den 25-Jährigen kommt eine Anzeige wegen

Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Weil eine 24-jährige Frau die eingesetzten Beamten beleidigte, wird auch gegen

sie Anzeige erstattet.

Wie die Ermittlungen ergaben, hatten sich die an der ursprünglich gemeldeten

Schlägerei Beteiligten bereits vor Eintreffen der Polizei entfernt. Ihre

Identität steht nicht fest. Die Ermittlungen laufen. |mhm

Garagentor bei Einbruchsversuch beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag ein Garagentor

in der Gaustraße gewaltsam geöffnet und dabei beschädigt. Ein Nachbar konnte den

Mann dabei beobachten und beschrieb ihn als ungefähr 40 Jahre alt, 1,75 Meter

groß, mit kurzen dunklen Haaren. Er war stark geschwitzt und verhielt sich sehr

hektisch. Entwendet hat der Mann nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens

ist noch unklar. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer

0631 369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |elz

Fußgänger angefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein 41-jähriger Mann ist gestern bei einem Unfall leicht

verletzt worden. Der Mann überquerte gegen 7:10 Uhr zu Fuß den Burggraben.

Hierbei wurde er von einem 76-jährigen Pkw-Fahrer übersehen, der gerade in den

Burggraben abbiegen wollte. Der 41-Jährige kam beim durch den Aufprall zu Fall

und zog sich Schürfwunden zu. Eine medizinische Versorgung war nicht nötig. Am

Fahrzeug entstand kein Sachschaden. |elz

Pkws aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Drei Pkws wurden zwischen Dienstag und Mittwoch auf dem

Guimarães-Platz aufgebrochen. Die Unbekannten schlugen die Scheiben der Pkws ein

und durchwühlten sie. Gestohlen wurde unter anderem Werkzeug, Brillen und ein

Mobiltelefon. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro. Ermittlungen

nach den Tätern laufen. Zeugen, die zwischen Dienstag 15:30 Uhr und Mittwoch 7

Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden. |elz