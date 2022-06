86-Jähriger bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt (siehe Foto)

Rheinzabern (ots) – Ein 86-jähriger Mann befuhr mit seinem Auto am Donnerstag 09.05.2022, um 12.50 Uhr, die Landstraße 549 aus Richtung B 9 kommend in Fahrtrichtung Kandel. Zeugenaussagen zufolge kam das Auto ohne Fremdeinwirkung etwa 200 m nach der Kreuzung Hatzenbühl/Rheinzabern nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der 86-Jährige wurde hierbei lebensgefährlich verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf 8.000 Euro geschätzt wird.

Die Staatsanwaltschaft Landau beauftragte einen Gutachter mit der Erforschung der Unfallursache. Für die Dauer von 2 Stunden musste der Fahrzeugverkehr aus beiden Richtungen über die Gemeinden Hatzenbühl und Rheinzabern umgeleitet werden.

Vorsicht bei “Keyless-Go Systemen”

Schwegenheim (ots) – In der Mittwochnacht wurde in Schwegenheim ein hochwertiger Audi SQ7 aus der Einfahrt eines Hauses entwendet. Die unbekannten Täter nutzen hierbei das “Keyless-Go System” des Fahrzeuges aus, um dieses zu entwenden. Bei dieser Vorgehensweise verlängern Täter mittels einer Verstärkung die Reichweite und Feldstärke des Signals, sodass die Elektronik des Fahrzeugs davon ausgeht, dass der Chip/Fahrzeugschlüssel in unmittelbarer Nähe ist.

Damit können die Täter dann wie der berechtigte Fahrzeugführer agieren. Ist das Fahrzeug einmal entriegelt und gestartet, erfolgt keine weitere Überprüfung seitens der Fahrzeugelektronik. Um dies zu verhindern, bietet es sich an, die Fahrzeugschlüssel in einer funksignalabschirmenden Hülle aufzubewahren. Die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls in Schwegenheim dauern an.

Ein Joint mit Folgen

Maximiliansau (ots) – Während einer Kontrolle in der Kunzendorfer Straße hielten Polizeibeamte am Mittwoch 08.06.2022 um 20.20 Uhr einen 20-jährigen Autofahrer an, bei dem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten.

Ein Test wies auf den Konsum von Cannabisprodukten hin, woraufhin der 20-Jährige einräumte am letzten Wochenende einen Joint geraucht zu haben. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten.

Warnmeldung – Aktuell vermehrt Betrugsversuche

Germersheim (ots) – Aktuell kommt es im Bereich von der Stadt und dem Landkreises Germersheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Schock-Anrufe und falscher Polizeibeamter (Europol) handelt.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da. Telefonnummer: 06341-287-0.

Durchfahrtverbot kontrolliert

Hagenbach (ots) – Am Dienstag 07.06.2022 und am Mittwoch 08.06.2022, wurde aufgrund von Bürgerbeschwerden in der Habsburgerallee das Durchfahrtverbot für Schwerlastfahrzeuge über 3,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse kontrolliert.

In beiden Kontrollen wurden je 5 Fahrzeuge kontrolliert, darunter 7 Lastkraftwagen und 3 Traktoren mit Schwerlastanhängern. Alle Fahrzeugführer hatten für die Durchfahrt der Straße eine Berechtigung.

Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

Maximiliansau (ots) – Am Mittwoch 08.06.2022 um 16.15 Uhr, flüchtete in der Maximilianstraße ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer, als er eine Polizeistreife erblickte und kontrolliert werden sollte. Die Flucht dauerte nur kurz an, in Höhe der Einmündung zur DLW-Straße konnte er angehalten und einer Kontrolle hinsichtlich seiner Fahrtüchtigkeit unterzogen werden.

Ein Urintest ergab Hinweise auf den Konsum der Stoffe Amphetamin und Kokain, weshalb dem 29-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Sein E-Scooter war nicht versichert, weshalb er sichergestellt wurde.

Unbekannte zerstechen Fahrzeugreifen

Wörth (ots) – Vermutlich in der Nacht von Montag 06.06.2022 auf Dienstag 07.06.2022, zerstachen Unbekannte an 2 in der Speckstraße abgestellten Autos alle 4 Reifen. Ein Tatverdacht besteht nicht, Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.