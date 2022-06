Worms, Flughafen: Absturz eines Kleinflugzeugs – Erste Ermittlungsergebnisse

Worms (ots) – Erste Ermittlungen nach dem Flugzeugabsturz auf dem Flugplatz in

Worms haben ergeben, dass es sich bei der verstorbenen Person um einen

49-jährigen Mann aus Kirchheimbolanden handelt. Neben dem 49-Jährigen befanden

sich keine weiteren Personen an Bord des Flugzeugs. Bei der Maschine handelt es

sich um zweisitziges Ultraleichtflugzeug Ikarus C42, das beim Unfall in Flammen

aufging und fast völlig zerstört wurde.

Zur Absturzursache können derzeit noch keine weiteren Angaben gemacht werden.

Diese ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Worms hat

im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen aufgenommen. Von der

Staatsanwaltschaft Mainz wurden die Wrackteile zwecks weiterer Untersuchungen

beschlagnahmt.

Erstmeldung

Absturz eines Kleinflugzeugs – eine Person verstorben

Worms (ots) – Gegen 14:18 Uhr kam es auf dem Flugplatz in Worms zum Absturz

eines Kleinflugzeuges. Nach dem Absturz ging das Flugzeug in Flammen auf und

wurde durch die Feuerwehr Worms gelöscht. Bei dem Absturz ist eine Person

verstorben. Durch die Polizei Worms wurden erste, weiträumige

Absicherungsmaßnahmen an der Unfallstelle getroffen. Wie es zu dem Absturz kam,

ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Zur weiteren Unfalluntersuchung wurde die

Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung verständigt.

Weitere Details werden nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz

veröffentlicht.