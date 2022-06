Fahrradbesitzer gesucht

Schifferstadt (ots) – Am Abend des 08.06.2022 wurde eine verdächtige Person in der Nähe eines Einkaufsmarktes in der Waldseer Straße kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 38-jährige nicht der Besitzer des mitgeführten Fahrrads war. Die kontrollierte Person gab an, dieses am Hauptbahnhof in Ludwigshafen 2 Tage zuvor gefunden und mitgenommen zu haben.

Weiterhin stand der 38-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und führte eine kleine Menge von Betäubungsmitteln mit sich. Der rechtmäßige Besitzer des blau-schwarzen Mountainbikes der Marke Bulls wird gesucht. Den 38-jährigen erwarten strafrechtlichen Ermittlungen.

Mehrere PKW Aufbrüche

Limburgerhof (ots) – In der Nacht von 07.06.2022 auf den 08.06.2022 kam es im Ortsgebiet zu mehreren PKW Aufbrüchen. In der Hardenburgstraße, Sieglestraße, Brunckstraße, Carl-Bosch-Straße und am Ginsterplatz wurden mehrere PKW der Marke BMW, in einem Fall der Marke Mercedes, gewaltsam aufgebrochen oder unter Anwendung des keyless-Systems geöffnet und Fahrzeugteile wie Lenkrad, Navigationsgerät oder Teile des Display ausgebaut und entwendet.

Es entstand jeweils ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.