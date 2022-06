19-jähriger Ladendieb gerät außer Rand und Band

Darmstadt (ots) – Bei dem Versuch, Bekleidung im Wert von mehr als 800 Euro zu entwenden, ist ein 19-jähriger Mann am Mittwochabend (8.6.) gegen 19 Uhr von 2 Ladendetektiven im Kassenbereich eines Einkaufsgeschäfts in der Elisabethenstraße ertappt und festgehalten worden.

Dabei geriet der Ertappte erheblich außer Rand und Band, beleidigte die Mitarbeiter und schlug um sich, wobei die Kleidung eines der Detektive beschädigt wurde. Auch nach Eintreffen der alarmierten Polizei ließ sich der junge Mann nicht beruhige und unternahm zudem den Versuch, sich selbst zu verletzten.

Aufgrund seiner psychischen Verfassung brachten die Beamten ihn zunächst in ein Krankenhaus und im Anschluss in eine Fachklinik. Die Polizei in Darmstadt (K43) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und hat ein Verfahren unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Darmstadt-Dieburg

Zwei Fahrräder sichergestellt – Polizei sucht rechtmäßige Eigentümer

Ober-Ramstadt/Roßdorf (ots) – Bereits im Mai wurden in Ober-Ramstadt und in Roßdorf zwei Fahrräder sichergestellt und konnten bislang den rechtmäßigen Eigentümern noch nicht zugeordnet werden.

Ein braun-schwarzes Bike der Marke “Specialized” mit 26 Zoll Rädern wurde Anfang Mai in der Friedhofstraße in Ober-Ramstadt vor einer Wohnunterkunft von den Beamtinnen und Beamten sichergestellt.

Bei dem zweiten Fahrrad, das Mitte Mai “In den Leppsteinswiesen” in Roßdorf in amtliche Verwahrung genommen wurde, handelt es sich um ein schwarz-rotes Bike des Herstellers “Morrisson” mit 16 Zoll Rädern.

Da nach jetzigem Stand nicht ausgeschlossen werden kann, dass die beiden Räder im Rahmen von Diebstahlsdelikten entwendet wurden, sucht die Polizei nach den rechtmäßigen Eigentümern. Wer sein Rad wiedererkennt oder sachdienliche Hinweise zu den Besitzern geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Jaguar im Visier Krimineller

Weiterstadt (ots) – Ein auf einem Firmengelände in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellter Jaguar ist in der Zeit zwischen Dienstagabend (7.6.), 19 Uhr und Mittwoch (8.6.), 14.30 Uhr in das Visier von Kriminellen geraten. Offensichtlich hatten es die Täter auf die Karosserieteile, darunter unter anderem die Motorhaube und die Frontmaske abgesehen.

Nach dem Abmontieren der Teile traten die Unbekannten die Flucht an. Der verursachte Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro belaufen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, zum Beispiel den Abtransport der Beute beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Darmstadt in Verbindung zu setzen. Die Beamten sind unter Tel: 06151/969-41310 für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Alleinunfall mit Verletztem und nicht mehr fahrbereitem Fahrzeug

Schaafheim (ots) – Am Mittwoch den 08.06.2022 ereignete sich gegen 20:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K105 zwischen Radheim und Schaafheim. Hierbei befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Honda die K105 aus Radheim kommend in Fahrtrichtung Schaafheim.

In einer Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang Schaafheim verlor er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien.

Er wurde zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der nicht mehr fahrbereite Honda wurde durch einen Abschleppdienst abgeschleppt. Die K105 war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehr Schaafheim unterstützte bei den Absperrmaßnahmen und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Kreis Bergstraße

60-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Heppenheim (ots) – Ein 60-jähriger Mann aus Bensheim wurde am Donnerstag 09.06.2022 bei einem Arbeitsunfall in der Von-Humboldt-Straße tödlich verletzt. Polizei und Rettungskräfte wurden gegen 10.10 Uhr über den Vorfall in einer Halle im Fachmarkt für Landhandel informiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fielen Gebinde mit gepressten Streuballen, die auf Paletten gestapelt waren, auf den 60-jährigen Lagermitarbeiter herab. Wie es genau zu dem tragischen Unfall kommen konnte, muss noch geprüft werden.

Kriminalpolizei (K 10), wie auch das Amt für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt, haben ihre Ermittlungen aufgenommen. Ebenso wurde die Berufsgenossenschaft für Handel und Warenlogistik eingeschaltet.

Kind durch Unfall schwer verletzt

Viernheim (ots) – Am Mittwoch 08.06.2022 kam es gegen 17:30 Uhr in Viernheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Ein 10-jähriges Mädchen war mit ihrem Fahrrad auf der Kühnerstraße unterwegs und wollte von dort aus die Kirschenstraße überqueren, auf der eine 29-jährige Autofahrerin entlangfuhr. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß.

Hierbei wurde das Kind so schwer verletzt, dass es in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Sowohl das Kind, als auch die Autofahrerin stammen aus dem Kreis Bergstraße. Sachschaden war nur in geringfügigem Umfang entstanden.

Unfall mit zwei Straßenbahnen – 4 Personen verletzt

Darmstadt (ots) – Am Donnerstagmittag (9.6.) kam es auf der Heidelberger Landstraße im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Unfall zwischen zwei Straßenbahnen, bei denen 4 Personen verletzt wurden. Gegen 14.30 Uhr wurde die Polizei über den Unfall informiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Straßenbahnlinie 8 in Richtung Eberstadt unterwegs. Wegen eines Fahrgastwechsels musste die Bahn an der dortigen Haltestelle warten. In diesem Zusammenhang ereignete sich ein Auffahrunfall mit einer zweiten Straßenbahn “Linie 6”, die hinter der ersten Bahn in die gleiche Richtung fuhr. Wie es zum Aufprall kam, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden. Hinweise auf einen vorigen Alkoholkonsum des Straßenbahnfahrers haben sich nicht ergeben.

Durch den Aufprall haben sich insgesamt drei Fahrgäste und der Straßenbahnfahrer der Linie 6 verletzt. Der 62 Jahre alte Bahnfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch die drei Fahrgäste, zwei Frauen im Alter von 48 und 87 Jahren wurden mit leichten und ein 18-Jähriger mit schweren, aber nach jetzigem Stand nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

An den Straßenbahnen entstanden Schäden, die ersten Begutachtungen zufolge auf über 10.000 Euro geschätzt werden. Neben einer Streife der Polizei Pfungstadt, war der Rettungsdienst mit Notärzten sowie die Berufsfeuerwehr Darmstadt am Unfallort eingesetzt.

Tasche aus Firmenwagen gestohlen

Birkenau (ots) – Die Scheibe eines weißen Mercedes Sprinters wurde am Donnerstag 09.06.2022 zwischen 8-12 Uhr in der Bergstraße eingeschlagen, um die Arbeitstasche des Handwerkers zu stehlen. Mit der Tasche sind Handy, Ausweispapiere und das Essen weggekommen, während der Handwerker Reparaturarbeiten in der nahe gelegenen Schule ausgeführt hat.

Wer den oder die Täter gesehen hat und sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Geld aus Einfamilienhaus gestohlen

Lampertheim (ots) – Durch Geräusche sind am frühen Donnerstagmorgen (09.06.) Bewohner eines Hauses in der Glefsweilerstraße wach geworden. Das Gefühl, dass Unbekannte im Haus waren, hat sich schnell bestätigt. Bei der Nachschau wurde das Fehlen von Geld festgestellt.

Nach derzeitigen Erkenntnisse konnten die Täter zwischen 5.40-6.15 Uhr über die Eingangstür ins Haus eindringen. Wer an dem Morgen verdächtige Personen bemerkt hat, wendet sich bitte an das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252/706-0.

Ausgetrickst – Seniorin in eigener Wohnung bestohlen

Bensheim (ots) – Wegen eines angeblichen Wasserschadens bei den Nachbarn, verschaffte sich am Mittwoch (08.06.) ein Trickbetrüger Zugang zur Wohnung einer Seniorin im Berliner Ring. Nachdem der Mann wieder weg war, fehlten zwei Geldbeutel mit Papieren und 600 Euro.

Der Kriminelle klingelte zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr bei der Seniorin, die in einem Mehrfamilienhaus lebt. Zunächst wurde der Mann wegen des angeblichen Wasserschadens bei den Nachbarn ins Badezimmer geführt. Weil er vorgab seinen Chef anrufen zu müssen, verließ er kurz den Raum. In der Folge erklärte er der Wohnungsinhaberin, dass doch alles in Ordnung sei und verließ die Wohnung wieder.

Wie sich jedoch herausgestellt hat, nutzte der 30-35 jährige Mann den unbeobachteten Moment, um die Wohnung nach Wertsachen zu durchsuchen. Der Gesuchte war normal mit einer Jeanshose bekleidet. Er führte eine Umhängetasche mit sich.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, fremde Personen nicht unbeaufsichtigt im Eigenheim agieren zu lassen. Sobald es erforderlich ist, bitten Sie den Fremden solange vor der Tür zu warten, bis Sie von einem Nachbarn oder Angehörigen Unterstützung erhalten.

Odenwaldkreis

Mutwillige Zerstörung – Bürgermeister stellt 600 Euro Belohnung in Aussicht

Fränkisch-Crumbach (ots) – Nachdem in der Nacht zum 28.05.2022 Vandalen mutwillig die Fläche einer Sitzbank im Park in der Saroltastraße und im Bereich der angrenzenden Boule-Anlage einen Mülleimer herausgerissen haben, sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Die Beschuldigten haben zudem auf der Boulebahn ein Feuer entfacht und versucht, den Mülleimer zu verbrennen.

Einige Tage zuvor, an Christi Himmelfahrt (26.05.) haben mutmaßlich dieselben Täter eine Holzbank im Dornwald am Waldrand in Brand gesetzt.

Der Bürgermeister von Fränkisch-Crumbach hat nach diesen Vorfällen nicht nur Anzeige erstattet, sondern auch eine Gesamtbelohnung in Höhe von 600 Euro in Aussicht gestellt. Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, werden je Anzeige mit 300 Euro belohnt.

Die Kriminalpolizei (K 10) geht davon aus, dass zwei Sachbeschädigungen in der Schafhofgasse auch auf das Konto der Gesuchten gehen. Dort wurde in der Nacht zum 30. Mai 2022 die Absperrkette der Rodensteinschule abgerissen und eine Türklingel, unweit der Schule beschädigt.

Alle Hinweise zu den Fällen nimmt die Kripo in Erbach entgegen. Telefonisch sind die Ermittler vom K 10 unter der Rufnummer 06062 / 953-0 zu erreichen.

Mit 100 km/h durch Hüttenthal – Drei Autofahrern drohen Fahrverbote

Mossautal (ots) – Am Mittwoch 08.06.2022 in der Zeit zwischen 14-17.00 Uhr, führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 460 im Ortsteil Hüttenthal durch. Fast jeder fünfte Wagenlenker war hierbei zu schnell.

Von 367 gemessenen Fahrzeugführen erwarten 46 nun Verwarnungsgelder bis zu 55 Euro und weitere 25 Fahrerinnen und Fahrer zudem Punkte in Flensburg. Drei Autofahrern drohen Fahrverbote, weil sie die innerhalb geschlossener Ortschaft maximal erlaubten 50 km/h um mehr als 30 Stundenkilometer überschritten.

Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer aus Heppenheim mit 100 “Sachen” auf dem Tacho. Ihn erwarten 400 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot. Dabei schrammte der Mann nur knapp an einem wesentlich höheren Bußgeld und einem zweimonatigen Fahrverbot vorbei, welches ihm bei einer Überschreitung von nur einem Stundenkilometer mehr gedroht hätte.

Wochenruhezeit im Lastwagen verbracht – 2000 Euro fällig

Michelstadt (ots) – Den 26-jähriger Fahrer eines Sattelzugs aus Osteuropa kontrollierten Verkehrspolizisten am Mittwochnachmittag 08.06.2022 in der Hulster Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter im Rahmen der Überprüfung, dass der Mann ohne gültige Transportlizenz grenzüberschreitenden Güterverkehr durchführte. Seine regelmäßige Wochenruhezeit verbrachte der Brummifahrer zudem verbotswidrig im Lastwagen.

Für die fehlende Transportlizenz und das Verbringen der Wochenruhezeit im Fahrzeug wurden an Ort und Stelle 2.000 Euro zur Sicherung des Verfahrens fällig. Der 26-Jährige musste anschließend ohne Ladung zurück in sein Heimatland fahren. Transportunternehmen und Fahrer erwarten nun entsprechende Anzeigen.

Autoscheibe eingeschlagen – Handtasche gestohlen

Michelstadt (ots) – Zwanzig Minuten haben ausgereicht, um eine zurückgelassene Handtasche aus einem Auto zu stehlen. Diebe nahmen am Mittwoch (08.06.) die Gelegenheit in der Mossauer Straße auf dem Parkplatz am Friedwald wahr. Um an die Handtasche mit Papieren und Geldbeutel zu gelangen, wurde zwischen 16 Uhr und 16.20 Uhr eine Scheibe des geparkten schwarzen BMW eingeschlagen.

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Kripo (K 21/ 22) in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei wiederholt davor, Wertsachen im Auto zurückzulassen. Auch vermeintliche Verstecke, wie etwa der Koffer- oder Fußraum bieten keinerlei Schutz vor Dieben. Ein Auto ist kein Tresor! Schnell können diese Verstecke ausfindig gemacht und mit geringem Zeitaufwand Zurückgelassenes aus dem Wagen gestohlen werden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen