Ostkreis: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 08. Juni, zog die Polizei Stadtallendorf erneut zwei Autofahrer aus dem Verkehr, weil sie unter dem Einfluss berauschender Mittel am Steuer saßen. Um kurz nach 12 Uhr reagierte in Stadtallendorf der Drogentest eines 21-jährigen Mannes auf THC und um 17.45 Uhr in Kirchhain der eines 29-jährigen Mannes auf Amphetamine und Kokain.

In beiden Fällen untersagte die Polizei die Weiterfahrt, stellte die Autoschlüssel sicher und veranlasste die Blutprobe.

Cölbe: Nächtlicher Großeinsatz der Polizei

Nach gemeldeten möglichen Schüssen in einer Wohnung waren Streifen der Polizei Marburg, Biedenkopf, Gießen und der Kriminalpolizei in der Kasseler Straße im Einsatz. Die Polizei nahm schließlich einen polizeibekannten 31-Jährigen Mann widerstandslos in Gewahrsam und übergab ihn in die ärztliche Obhut eines psychiatrischen Krankenhauses.

Gegen 23.40 Uhr meldeten Nachbarn, dass in einer Wohnung mehrere mutmaßliche Schüsse fielen. Tatsächlich stellte sich heraus, dass der Mann in seiner Wohnung mit Schreckschuss- und/oder Softairmunition geschossen hat.

Die Polizei stellte eine Luftdruckpistole, eine Softairwaffe und mehrere Hundert Schuss Schreckschussmunition sicher.

Marburg: Taschendiebstahl gescheitert – Täter flüchtete

Die Polizei fahndete am Mittwoch 08.06.2022 erfolglos nach einem ca. 1,70 Meter großen dunkelhäutigen Mann mit gekräuselten Haaren, weißem T-Shirt, schwarzer Hose und weißen Turnschuhen. Der Mann flüchtete gegen 11.10 Uhr von der öffentlichen Toilette am Markt Richtung Hofstatt. Er hatte zuvor erfolglos versucht, einem Mann die Geldbörse aus der Hosentasche zu stehlen.

Wer hat die beschriebene Person zur Tatzeit auf dem Markt bzw. in der Oberstadt noch gesehen? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben oder zur Identifizierung beitragen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bad Endbach: Taschendieb griff zu

Am Mittwoch, 08. Juni, nutzte ein Taschendieb eine günstige Gelegenheit und griff sich die in einem offenen Einkaufskorb liegende Geldbörse. Der Dieb erbeutete mit der Geldbörse mehrere EC-Karten und Bargeld. Die 81-jährige Kundin bemerkte den Diebstahl erst an der Kasse. Da es bislang keinen Tatverdacht und keine Hinweise gibt, sucht die Polizei Biedenkopf nach Zeugen.

Wer war zur Tatzeit am Mittwoch 08.06.2022 im Lidl-Markt in der Straße Am Bewegungsbad und wer hat den Griff in den Korb beobachtet oder wem ist dort eine Person durch ein verdächtiges Verhalten aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Cappel: Verbotene Grußformel – Zeugen gesucht

Ein Zeuge informierte die Polizei über einen Mann, der an der Bushaltestelle Schubertstraße saß und dort offensichtlich eine verbotene Grußformel anwandte. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 08. Juni, gegen 16.15 Uhr. Die Kripo Marburg ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht nach weiteren Zeugen.

Wer war zur maßgeblichen Zeit in der Marburger Straße an der Bushaltestelle Schubertstraße und wem ist dort das Verhalten des Mannes aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg: Flucht mit gestohlenem E-Bike

Noch bevor der Zeuge eingreifen konnte, hatte der Dieb das Spiralschloss geknackt und fuhr mit dem E-Bike davon. Der Diebstahl des dunkelroten Cityrades des Herstellers Viktoria im Wert von 2800 Euro war am Mittwoch, 08. Juni, um kurz nach 16 Uhr auf dem Firmaneiplatz in der Deutschhausstraße. Von dem Täter liegt eine Beschreibung vor.

Es handelt sich um einen dünnen ca. 20-Jährigen und etwa 1,80 Meter groß. Er trug einen weißen Kapuzenpulli und eine schwarze Jogginghose, und er hatte eine Umhängetasche dabei.

Wo steht das dunkelrote Cityrad jetzt? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des beschriebenen Mannes führen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt: Platte Reifen

In der Nacht zum Donnerstag, 09. Juni, stach jemand alle vier Reifen eines Dodge SUV platt. Das Auto stand zur Tatzeit in der Industriestraße auf einem Firmenparkplatz. Die Polizei Stadtallendorf ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter Tel. 06428 9305 0

Kirchhain: Flucht nach Unfall am Kreisverkehr

Als ein Auto in den Kreisverkehr einfährt, stürzt ein deshalb stark bremsender E-Bike-Fahrer und stürzt auf die regennasse Straße. Der 62-jährige Radler verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer, ein ca. 30-40 Jahre alter Mann mit kurzen schwarzen Haaren und Drei-Tage-Bart, rief dem Radfahrer in gebrochenem Deutsch noch etwas nicht Verständliches zu und fuhr dann weiter.

Der Unfall war am Mittwoch, 08. Juni, um 20.20 Uhr am Kreisverkehr Am Bahnhof/Steinweg. Der Radfahrer fuhr von der Brießelstraße aus in den Kreisverkehr ein. Der Autofahrer kam aus der Straße Am Bahnhof und fuhr dann weiter zur Frankfurter Straße. Bei dem Auto handelt es sich um einen Mini-Van mit einem auffälligen Aufkleber auf der Fahrerseite.

Dabei handelt es sich um einen etwa Handflächen großen in der Mitte hellen und ansonsten schwarz umrahmten Aufkleber, der eventuell eine Krone oder eine Medaille mit nach oben geformten Zacken darstellt. Wer kennt ein solches Auto? Wer kann Hinweise zu diesem Fahrzeug geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Immer wieder Betrug

Marburg-Biedenkopf (ots) – Die Polizei informiert anhand aktueller Fälle nahezu täglich über Betrüger, die es auf die unterschiedlichsten Arten probieren und leider trotz aller Darstellungen ihrer Maschen und Arbeitsweisen immer mal wieder zum Erfolg kommen.

In unterschiedlichen Varianten bzw. mit variierenden Geschichten versuchen die Betrüger mit dem Enkeltrick, einem Schockanruf, als angebliche Polizist, Staatsanwalt, Richter oder Mitarbeiter einer sonstigen Institution entweder direkt übers Telefon oder z.B. über falsche WhatsApp Nachrichten oder gefakte E-Mails durch Nutzung der IT-Technik, ans Vermögen ihrer Opfer zu kommen.

“Nur wer die Maschen kennt, kann sich davor schützen, Opfer dieser Betrüger zu werden. Wichtig ist, dass man mit seinen Angehörigen, Freunden und Bekannten über diese Betrugsmaschen spricht und bestimmte Verhaltensweisen vereinbart. Am besten schützt man sich, wenn man niemals aufgrund eines Anrufs oder einer Whatsapp oder E-Mail Geld oder Vermögen herausgibt oder sofort und ohne persönliche Rückfragen auf fremde Konten überweist”

Die aktuellen Fälle sprechen für sich:

Eine Marburgerin fiel auf die Verkaufsanzeige eines Internetauktionshauses herein. Sie erhielt statt des gekauften Schmuckstücks ein Paket mit einer leeren Geschenkschachtel. In der Regel sind die Verfasser der Anzeige nach dem Geschäftsabschluss nicht mehr erreichbar. Selbstverständlich sind Namen und Anschriften erfunden, etwaige Konten nach Geldeingang schnell aufgelöst.

Ein Mann aus dem Ostkreis entdeckte in den sozialen Medien die Kontaktaufnahme einer ihm unbekannten Person. Diese hatte es irgendwie geschafft, seine Kontakte zu spiegeln. Die Person drohte mit der Einstellung bzw. Versendung kompromittierender Inhalte an diese Kontakte und verlangte Geld, wenn das nicht erfolgen soll. Das Opfer reagierte genau richtig, wandte sich an die Polizei und informierte seine Kontakte.

Ebenfalls mit der Veröffentlichung derartiger Daten bedrohten und erpressten Täter einen Mann aus der Gemeinde Weimar. Hier war wohl ein Chatkontakt über einen Messangerdienst vorausgegangen über welchen dann auch der Erpressungsversuch lief. Der Mann sollte zur Verhinderung der Verbreitung mehrere Hundert Euro per Echtzeitüberweisung bezahlen. Auch hier blieben der oder die Täter erfolglos.

Auch die “WhatsApp”-Variante, über welche die Polizei schon mehrfach berichtete, war wieder dabei – leider teils erfolgreich. Ein Marburger Vater veranlasste eine Echtzeitüberweisung einer vierstelligen Summe auf ein ihm fremdes Konto, nachdem die angebliche Tochter ihm in einer SMS eine Notlage vorgetäuscht und um die Überweisung eben auf dieses Konto gebeten hatte.

Eine SMS erhielt auch eine Mutter aus dem Ostkreis. Angeblich hätte die Tochter nach dem Verlust des alten Handys nunmehr ein Neues und damit auch eine neue Nummer. Nach der zunächst allgemeinen Kommunikation kam die Betrügerin dann “zur Sache” und bat um die Überweisung von Geld für eine Operation. Die Mutter fiel nicht auf die Masche herein, bezahlte nicht und erstattete eine Anzeige.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen