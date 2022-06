Karlsruhe – Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein 37-jähriger alkoholisierte Audi-Fahrer war am Donnerstag

gegen 03.00 Uhr in Stutensee unterwegs. Er befuhr zu dieser Zeit die Straße Am

Hasenbiel und verlor vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und nicht

angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam

er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und geradeaus auf

das Betriebsgelände einer dortigen Firma. Nach der Kollision mit einem

Straßenschild geriet der Audi ins Schleudern, prallte gegen den Geländezaun,

gegen mehrere Metallrohre und kam schließlich in einem Stapel von Metallrohren

zum Stehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der 37-Jährige glücklicherweise

nur leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille woraufhin

der Audi-Fahrer seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben musste. Der

entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend Euro.

Karlsruhe – Lkw auf der A8 mit Stein beworfen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Unbekannter hat am Mittwochabend einen auf der Autobahn A8

fahrenden Lkw vermutlich mit einem Stein beworfen und dabei einen Schaden von

etwa 1.000 Euro verursacht. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen

Eingriffs in den Straßenverkehr und ist hierzu auf der Suche nach Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 23-jährige

Fahrer eines Lkw-Gespanns gegen 20:15 Uhr die A8 von Pforzheim kommend in

Richtung Autobahndreieck Karlsruhe. Kurz nach der Anschlussstelle Karlsbad

näherte er sich einer dortigen Autobahnbrücke und sah auf dieser eine männliche

Person mit blauer Jeans und schwarzer Jacke stehen. Als der Lkw unter der Brücke

durchfuhr, gab es einen lauten Schlag und die Windschutzscheibe des Lkws wies

anschließend eine Beschädigung auf.

Der Lkw-Fahrer steuerte daraufhin den nächsten Parkplatz an und verständigte die

Polizei. Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung im Bereich der Brücke konnten

jedoch keine Personen angetroffen werden.

Aufgrund des Hergangs und der Beschädigung ist davon auszugehen, dass von der

bislang unbekannten Person ein Stein oder ähnliches von der Brücke geworfen

wurde. Ein normaler Steinschlag durch vorausfahrende Fahrzeuge kann nahezu

ausgeschlossen werden.

Die Polizei ist daher auf der Suche nach möglichen Zeugen, die Angaben zum

Vorfall oder der unbekannten Person machen können. Diese werden gebeten, sich

mit dem Autobahnpolizeirevier unter 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Exhibitionist in der Karlsruher Südstadt

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter exhibierte sich am frühen

Donnerstagmorgen vor einer 20-Jährigen in der Luisenstraße. Die junge Frau war

gegen 02.30 Uhr auf dem Weg zu ihrer Wohnung in der Luisenstraße. Kurz vor ihrem

Wohnungswesen bemerkte sie einen Mann auf dem Gehweg. Beim Aufschließen der

Hauseingangstüre kam dieser auf sie zu, fasste sie an den Händen und versuchte

sie von der Türe wegzuziehen. Der Frau gelang es in den Hausflur zu flüchten.

Der Unbekannte stellte sich dann in den Türrahmen, öffnete seine Hose und

onanierte vor der 20-Jährigen, die die Polizei verständigte. Eine sofort

eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Täter wurde als ca. 175 – 180 cm

groß, schlank und ca. 35 Jahre alt beschrieben. Er hatte einen Dreitagebart,

dunkle Augen und eine undeutliche Aussprache. Auffallend war ein offensichtlich

abgebrochener Zahn.

Zeugen, oder Personen die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten

sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung

zu setzen.

Vereitelter Fluchtversuch und zahlreiche Verstöße / Karlsruher Zöllner bei Gaststättenkontrollen erfolgreich

Karlsruhe (ots) – Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) der

Zollverwaltung führten am 03. Juni 2022 eine bundesweite Schwerpunktprüfung im

Gaststättengewerbe durch. 100 Kräfte des Hauptzollamts Karlsruhe waren in der

Region, unter anderem in Ludwigshafen, Karlsruhe, im Rhein-Neckar-Kreis und

Rastatt im Einsatz.

Im Fokus der verdachtsunabhängigen Prüfmaßnahmen standen dabei die Einhaltung

des gesetzlichen Mindestlohns (derzeit 9,82 Euro je Zeitstunde nach dem

Mindestlohngesetz), die Einhaltung von sozialversicherungsrechtlichen Pflichten,

der unrechtmäßige Bezug von Sozialleistungen, die Einhaltung der Mitführungs-

und Vorlagepflichten von Ausweisdokumenten sowie den Aufenthaltsstatus bei der

Beschäftigung von Ausländern.

An 80 Prüfobjekten wurden am vergangenen Freitag 330 Arbeitnehmer*innen zu deren

Beschäftigungsverhältnis befragt. Dabei ergaben sich zahlreiche Hinweise auf

mögliche Verstöße, insbesondere in Bezug auf den Mindestlohn, der Anmeldung zu

Sozialversicherung und der Beschäftigung von Ausländern.

Außerdem konnte in einer Gaststätte in Ilvesheim der Fluchtversuch einer Person

vereitelt werden, die nicht zur Sozialversicherung angemeldet war und sich

deshalb der Maßnahme entziehen wollte.

Insgesamt wurden an diesem Tag 15 Straf- und 27 Ordnungswidrigkeitenverfahren

vor Ort eingeleitet. Die teilweise umfangreichen Ermittlungen dauern an.

Unterstützt wurde die großangelegte Maßnahme unter anderem von Einsatzkräften

der Polizei, der Finanzämter sowie der örtlichen Ausländerbehörden.