Mannheim-Vogelstang: Verdacht eines Sexualdelikts; Kriminalpolizei sucht Zeugen; Wer kann Hinweise zu dem Gesuchten und dessen Fluchtrichtung geben?

Mannheim-Vogelstang (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr hielt sich

eine 25 Jahre alte Frau am Vogelstang-See, in der Nähe des dortigen

Toilettenhäuschens, auf. Gegen 15:00 Uhr wurde sie dann von einem ihr

unbekannten Fahrradfahrer angesprochen, im Zuge dessen sich ein Gespräch

entwickelte. Im weiteren Verlauf übergab die 25-Jährige dem Mann zunächst ihr

Mobiltelefon, damit dieser ein Foto von ihr fertigte. Kurz darauf griff er die

25-Jährige plötzlich körperlich an, woraufhin diese zu Boden stürzte. Im

weiteren Verlauf berührte der Unbekannte die 25-Jährige in sexueller Art und

Weise am Körper. Die Frau machte daraufhin lautstark auf sich aufmerksam,

woraufhin der Mann von ihr abließ und mit dem Mobiltelefon der Frau, auf seinem

Fahrrad, in unbekannte Richtung flüchtete. Trotz sofort eingeleiteter

Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann bislang nicht aufgegriffen werden.

Personenbeschreibung:

männlich, ca. 24-28 Jahre alt, ca. 185 cm groß und schlank. Der Gesuchte hatte

dunkelbraune, gegelte, seitlich kurz rasierte Haare sowie keinen Bart. Er trug

eine Jeans-Hose sowie dunkle Oberbekleidung. Vermutlich war er mit einem Rennrad

unterwegs.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem gesuchten Mann und/oder

dessen weitere Fluchtrichtung machen können. Sie werden gebeten, sich an das

kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

#Mannheim-Käfertal: Raubüberfall auf Taxifahrer; Kriminalpolizei ermittelt und sucht dringend Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr stiegen drei junge

Männer im Alter von ca. 17-20 Jahren in ein am Taunusplatz stehendes Taxi ein

und lotsten den 72-jährigen Fahrer in Richtung „Alter Postweg“. In Höhe der

Hausnummer 77 sollen die jungen Männer dann den 72-Jährigen bedroht und

körperlich angegriffen haben. Möglicherweise könnte einer oder mehrerer der

Unbekannten auch eine Waffe mit sich geführt haben. Nachdem die jungen Männer

den Geldbeutel des Taxifahrers an sich genommen hatten, flüchteten die Drei zu

Fuß in Richtung Käfertaler Wald. Der leicht verletzte Taxifahrer setzte

daraufhin den Notruf ab.

Sofort wurden Fahndungsmaßnahmen nach den Flüchtigen eingeleitet. Hierfür wurden

unter anderem ein Polizeihubschrauber sowie ein Personenspürhund eingesetzt.

Bereits wenig später konnten drei mögliche Tatverdächtige im Käfertaler Wald

aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Ob es sich bei den Festgenommen

aber tatsächlich um die Täter im vorliegenden Fall handelt, ist derzeit noch

unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Das Raubdezernat des

Kriminalkommissariats Mannheim, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat,

sucht daher dringend nach Zeugen.

Personenbeschreibung der Täter:

Alle Drei waren männlich, ca. 17-20 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Sie trugen

eine schwarze medizinische OP-Maske und waren dunkel gekleidet. Mindestens ein

Täter hatte schwarze kurze Haare, dunkle Augen und sprach nur gebrochen Deutsch.

Insbesondere bittet die Kriminalpolizei um sachdienliche Hinweise zu folgenden

Fragestellungen:

Wer hat die drei Männer gesehen und könnte diese möglicherweise

wiedererkennen? Wer hat die Gruppe auf ihrer Flucht in Richtung Käfertaler Wald

gesehen und kann weitere Angaben zu deren Fluchtweg machen? Welche Gegenstände führten die drei Täter während der Flucht

mit sich?

Zeugen werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.:

0621 174 4444 zu wenden.

Mannheim-Neuostheim: Von der Fahrbahn abgekommen und Straßenbahnhaltestelle geprallt

Mannheim-Neuostheim (ots) – Im Stadtteil Neuostheim kam eine 53-jährige

Autofahrerin von der Fahrbahn ab und prallte in eine Straßenbahnhaltestelle. Die

Frau war mit ihrem VW in der Theodor-Heuss-Anlage unterwegs. Dabei verlor sie

aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von

der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf geriet sie in den Haltestellenbereich,

beschädigte mehrere Absperrpoller, eine Ampelanlage sowie eine Laterne. Sie

erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes

Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrzeug der Frau war so stark beschädigt, dass es

abgeschleppt werden musste. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch

beziffert werden. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn wegen

ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Fachfirma gereinigt.