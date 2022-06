Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Paketzusteller enttarnt Betrüger

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmittag wurde ein

Paketzusteller auf einen Betrugsversuch eines 49-Jährigen aufmerksam – die

Polizei nahm den Mann fest.

Als der Zusteller in Schriesheim seiner Arbeit nachging, kam der 49-Jährige in

der Theodor-Körner-Straße auf ihn zu und verlangte die Herausgabe eines Pakets.

Weil der angebliche Empfänger keinen Ausweis hatte, zeigte der Mann stattdessen

ein Dokument vor auf dem „sein“ Name stand. Der misstrauische Paketzusteller

verweigerte die Ausgabe und gab an, die Lieferadresse persönlich aufzusuchen.

Bei der Auslieferung der Pakete traf der Zusteller auf dem eigentlichen

Adressaten des fraglichen Pakets – dieser gab jedoch an, keine Zustellung zu

erwarten. Als der Bote dann erneut auf den 49-Jährigen traf, alarmierte dieser

die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes stellten die Beamten

des Polizeipostens Schriesheim fest, dass der 49-Jährigen wohl auf betrügerische

Weise einen Laptop im Wert von knapp 1.000 Euro erlangen wollte. Dazu nutzte er

missbräuchlich die Personalien eines Schriesheimers. Bei der Durchsuchung seiner

mitgeführten Sachen stellten die Beamten einen gefälschten belgischen Ausweis

sowie weitere Ausweisdokumente sicher. Er gelangt nun wegen Betruges zur

Anzeige. Ob der Mann die Ausweisdokumente für weitere Straftaten nutzte, ist

derzeit Ermittlungssache.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung zwischen zwei Männern eskaliert

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Streit zwischen zwei Männern in

Reilingen mündete am Mittwochabend in Handgreiflichkeiten. Zwischen den beiden

Männern war es in der Vergangenheit bereits zu einer Meinungsverschiedenheit

gekommen. Diese eskalierte am Mittwochabend, kurz nach 21 Uhr, in einem

Sportstudio in der Hägenbüchstraße in dessen Folge ein 48-jähriger Mann seinen

23-jährigen Kontrahenten zunächst mit dem Handrücken mehrfach ins Gesicht schlug

und diesen mit Teilen eines Fitnessgeräts verletzte. Zudem bedrohte er seinen

Widersacher. Nur durch das beherzte Eingreifen von Zeugen, die die

Auseinandersetzung beobachtet hatten, konnten die beiden Streitenden getrennt

werden.

Der 58-Jährige war beim Eintreffen der Beamten noch an der Tatörtlichkeit. Gegen

ihn wird nun wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei E-Bikes von Autodach gestohlen – Polizei sucht Zeugen!

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Mittwoch, 19:30 Uhr, und Donnerstag,

02:30 Uhr, wurden an der Kreuzung Gartenstraße / Asternweg zwei E-Bikes

entwendet. Bislang unbekannte Täter entfernten die beiden E-Bikes der Marke

Canyon von einem Fahrradträger, welcher auf einem Autodach befestigt war und

flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden beträgt

knapp 9.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-280, zu melden.

L547/Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtslos überholt, über rot gefahren und Unfall verursacht – Zeugen gesucht

L547/Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr fiel

ein Mercedes auf der L547 zwischen Baiertal und Wiesloch auf, da er einen ihm

entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer bei einem Überholmanöver gefährdete.

Anschließend fuhr der Mercedes in Wiesloch an der Kreuzung Baiertaler Straße /

Südliche Zufahrtstraße über eine rote Ampel. Wenig später kollidierte der

Mercedes mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW in der Gerbersruhstraße. Im

Anschluss flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle. Der BMW wurde an der

gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und

Verkehrsunfallflucht. Zeugen, welche Hinweise auf den Fahrer bzw. die Fahrerin

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Tel.:

06222/5709-0 zu melden.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Kennzeichen zweier Fahrzeuge gestohlen – Zeugen gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag zwischen 15:30 Uhr

und 16:20 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter die Kennzeichen an zwei

Fahrzeugen, welche auf dem Parkplatz „Waldsportpfad“ abgestellt waren. Es

handelt sich hierbei um einen schwarzen Hyundai und einen weißen Fiat. Das

Polizeirevier Hockenheim ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, welche

Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei

in Hockenheim unter 06205/2860-0 zu melden.

Hirschberg/Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis: Täter erbeutet rund 2000 Euro über WhatsApp-Betrugsmasche

Hirschberg/Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein bisher unbekannter Täter

kontaktierte am Mittwochvormittag einen 71-jährigen Mann über den

Messengerdienst „WhatsApp“ und gab sich als dessen Sohn aus. Über eine

unbekannte Nummer übersandte der vermeintliche Sohn eine Rechnung über einen

Betrag von rund 2.000 Euro. Der Unbekannte gab an, dass die Rechnung bis 14 Uhr

bezahlt werden müsse, da er in einer Notlage stecken würde. Der 71-Jährige

überwies den Betrag. Wenig später fiel ihm der Betrug auf und er erstattete

Anzeige. Das Polizeirevier Weinheim hat nun die Ermittlungen wegen besonders

schweren Falls des Betruges eingeleitet.

Im Zusammenhang mit der („WhatsApp“-) Betrugsmasche gibt die Polizei folgende

Verhaltenshinweise:

Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich von einer

unbekannten Nummer kontaktiert werden. Insbesondere, wenn diese

Nachricht mit einer Geldforderung verbunden ist.

unbekannten Nummer kontaktiert werden. Insbesondere, wenn diese Nachricht mit einer Geldforderung verbunden ist. Nehmen Sie mit der entsprechenden Person unter ihrer bisher

bekannten Nummer Kontakt auf.

bekannten Nummer Kontakt auf. Lassen Sie sich nicht unter zeitlichen Druck setzen.

Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits

getätigte Zahlungen zurückholen können.

getätigte Zahlungen zurückholen können. Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten Ihre örtlich zuständige

Polizeidienststelle. Dort wird man Ihnen gerne helfen.

Polizeidienststelle. Dort wird man Ihnen gerne helfen. Sofern Sie betrügerisches Handeln vermuten, erstatten Sie

Anzeige bei der Polizei.

Angelbachtal-Eichtersheim: Zwei Fahrräder aufgefunden – Eigentümer gesucht

Angelbachtal (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Am Dienstagnachmittag wurden neben dem

Fahrradweg von Eichtersheim in Richtung Östringen nahe eines Maisfeldes zwei

noch verschlossene Fahrräder aufgefunden. Bei ihnen handelt es sich um ein

blaues Mountainbike mit der Aufschrift ONE PROPHETE sowie um ein Blau-silbernes

Mountainbike mit der Aufschrift GTX. Beide Fahrräder sind noch

zusammengeschlossen. Ob die Fahrräder im Zusammenhang mit dem Besuch des

Pfingstmarktes durch die Eigentümer gestohlen wurden, ist Gegenstand der

Ermittlungen. Die Fahrräder wurden beim Bauhof untergestellt. Die Eigentümer

oder Personen, die wissen, wem die Fahrräder gehören werden gebeten, sich mit

dem Polizeiposten Angelbachtal, Tel.: 07265/91120-0 oder mit dem Polizeirevier

Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Neidenstein: Zwei Fahrräder aufgefunden – Diebstahl? – Eigentümer gesucht

Neidenstein (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Bereits am Dienstagvormittag wurden im

Mühlweg, in der Böschung neben dem Feldweg, zwei Mountainbikes aufgefunden. Das

rote Bike mit der Aufschrift Scott ist offenbar von Blau auf Rot umlackiert, bei

dem schwarzen Bike besteht kein Hinweis auf die Marke. Beide wiesen allerdings

Rahmennummern auf, die im Fahndungssystem der Polizei hinsichtlich eines bereits

angezeigten Diebstahls noch nicht vermerkt sind. Es ist nicht ausgeschlossen,

dass beide Fahrräder gestohlen sind und die Eigentümer noch keine Anzeige

erstattet haben. Diese sowie Personen, die wissen, wem die Fahrräder gehören

werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder mit

dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von Geldbörse – Zeugen gesucht

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr

auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hockenheimer Straße zu einem

Diebstahl. Eine 70-Jährige war gerade dabei ihre Einkäufe in ihrem Auto zu

verstauen, als sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen und in ein

Gespräch verwickelt wurde. Nachdem der Mann sich wieder entfernt hatte, bemerkte

die 70-Jährige, dass ihre Geldbörse, welche sie während des Einladens auf dem

Rücksitz ihres Autos liegen ließ, fehlte. In der grauen Geldbörse befanden sich

neben ca. 80.- Euro Scheingeld diverse persönliche Ausweisdokumente und

Bankkarten.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 38 bis 40 Jahre alt und ca.

168 cm groß gewesen sein. Er soll dunkles, kurzes, schütteres Haar und ein

rundes Gesicht gehabt haben, sowie eine mollige Figur. Bekleidet soll er mit

einer dünnen, dunklen Stoffhose, sowie einem dunklen T-Shirt mit entweder grauer

oder weißer Aufschrift gewesen sein.

Das Polizeirevier Schwetzingen nimmt Hinweise auf die Identität des Mannes unter

der 06202 288-0 entgegen.

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis: Schmuck und Bargeld entwendet – Zeugen gesucht

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch in der Zeit zwischen 16:00 Uhr

und 16:30 Uhr kam es in Dielheim zu einem Trickdiebstahl bei dem zwei unbekannte

Männer Schmuck und Bargeld in vierstelliger Höhe entwendeten. Die 87-jährige

Geschädigte war gerade dabei den Vorgarten ihres Einfamilienhauses zu pflegen,

als sie von einem ihr unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt wurde. Dieser

teilte ihr mit, dass er bei ihr im Haus das Wasser überprüfen müsse. Als die

Frau mit dem Unbekannten das Haus wieder verließ, kam ein weiterer, ihr

unbekannter Mann den Gehweg entlang. Etwa eine Stunde später bemerkte die

Seniorin, dass im 1. OG des Hauses Gegenstände durchwühlt worden waren und

Bargeld sowie Schmuck entwendet. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen des

Polizeireviers Wiesloch gelangte der weitere unbekannte Mann vermutlich über die

offenstehende Garage in das Anwesen während der erste Unbekannte die Seniorin

ablenkte.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Der Mann, welcher die

Geschädigte in ein Gespräch verwickelte soll über 40 Jahre alt und größer als

156 cm gewesen sein. Er habe einen südeuropäischen Teint gehabt, ein rundes

Gesicht und sei von kräftiger Statur gewesen. Er habe ein gepflegtes

Erscheinungsbild und kurze, etwas lockige Haare gehabt. Der Mann sprach

hochdeutsch und soll ein helles T-Shirt sowie eine dunkle, ärmellose Weste

darüber getragen haben.

Der vermutlich zweite Täter soll ebenfalls über 40 Jahre und 156 cm groß gewesen

sein und von mitteleuropäischem Teint. Der Mann soll glattes, genicklanges

dunkles Haar und ebenfalls ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild gehabt haben.

Er soll akzentfreies hochdeutsch gesprochen und dunkle Bekleidung getragen

haben.

Das Polizeirevier Wiesloch nimmt Hinweise auf die beiden unbekannten Männer

unter der Rufnummer 06222 5709-0 entgegen.