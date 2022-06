Einbruch in Gaudernbach,

Weilburg-Gaudernbach, Brückenstraße, Montag, 06.06.2022, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 08.06.2022, 20:00 Uhr

(wie) In Gaudernbach wurde am Anfang der Woche in ein Einfamilienhaus eigebrochen. Die Polizei wurde am Mittwochabend in die Brückenstraße gerufen, da ein 55-Jähriger einen Einbruch in ihr Haus bemerkt hatte. Unbekannte Täter hatten offensichtlich ein Fenster aufgebrochen und waren so in das Haus gelangt. Zudem wurde eine Terrassentür aufgebrochen. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten einen Kaffeevollautomaten, ein Silberbesteck und Bargeld. Außerdem wurde ein Laptop im Haus zerstört. Anschließend entkamen die Einbrecher unerkannt. Der Sachschaden am Haus wird auf circa 3.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Diebe im Landkreis aktiv,

Mensfelden/ Villmar/ Niederselters, Freitag, 03.06.2022 bis Dienstag, 07.06.2022

(wie) Im Landkreis Limburg-Weilburg wurden in den letzten Tagen ein Motorrad, ein Fahrrad und eine Rüttelplatte gestohlen. In Hünfelden-Mensfelden entwendeten Unbekannte ein weißes KTM-Motorrad aus einem Carport in der Schlimmstraße. Ein weißes Mountainbike wurde aus einem Hinterhof in der Buchenstraße in Villmar gestohlen. In Niederselters waren Langfinger auf einer Baustelle in der Straße „Am Schwimmbad“ aktiv. Dort entwendeten sie einen Rüttelstampfer. Der Schaden beläuft sich auf über 15.000 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Drei Verletzte bei Unfall bei Villmar, Villmar, Landesstraße 3323, Mittwoch, 08.06.2022, 16:35 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag wurden drei Menschen bei einem Verkehrsunfall bei Villmar verletzt. Ein 43-Jähriger war mit einem BMW auf der L 3323 von Aumenau in Richtung Hohe Straße unterwegs. Plötzlich platzte ein Reifen an dem BMW und der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Hierdurch kollidierte er mit dem entgegenkommenden Hyundai eines 71-Jährigen. Der 43-Jährige wurde bei der Kollision schwer die beiden Insassen des Hyundai leicht verletzt. Der 43-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Sachschaden wird auf mindestens 30.000 EUR geschätzt.

Schwerverletzte bei Unfall auf B 417, Hünfelden, Bundesstraße 417, Dienstag 06.06.2022, 17:20 Uhr

(wie) Am Dienstag wurde eine Frau bei einem Unfall auf der B 417 bei Hünfelden schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein 18-Jähriger befuhr mit einem BMW die Bundesstraße in Richtung Wiesbaden. Eine 40-Jährige in einem Mazda vor ihm wechselte auf die Verzögerungsspur in Richtung Kirberg. Bei Vorbeifahren geriet der 18-Jährige leicht auf den Verzögerungsstreifen und kollidierte mit dem Mazda. Hierdurch kamen die Fahrzeuge ins Schleudern und prallten gegen eine Verkehrsinsel. Die 40-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste aus dem Auto gerettet werden. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber, der auf der B 417 gelandet war, in eine Klinik geflogen. Der 18-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallursachenforschung hinzugezogen.

Kind angefahren und leicht verletzt,

Brechen, Niederbrechen, Limburger Straße / Villmarer Straße, Dienstag, 07.06.2022, 16:00 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag wurde ein Kind in Niederbrechen beim Überqueren einer Ampelkreuzung angefahren. Gegen 16:00 Uhr querte ein 9-jähriges Kind die Kreuzung im Bereich der Villmarer Straße bei grüngeschalteter Fußgängerampel. Zeitgleich bog ein 51 Jahre alter Mann aus Runkel mit seinem Dacia von der Limburger Straße kommend in die Villmarer Straße ein. Hier übersah er ersten Erkenntnissen zufolge das kreuzende Kind und stieß mit diesem zusammen. Das Kind wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.