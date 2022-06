Ein Verletzter und hoher Sachschaden bei Wohnungsbrand

Frankfurt/Kalbach-Riedberg (ots)-(am) – Bei einem Wohnungsbrand wurde am Donnerstagnachmittag 09.06.2022 im Kalbach-Riedberg eine männliche Person leicht verletzt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden im 6-stelligen Bereich.

Gegen 14:20 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt ein. Die Anrufer meldeten ein größeres Feuer in einem Wohngebäude in der Hans-Poelzig-Straße in Kalbach-Riedberg. Aufgrund der Mitteilungen der Anrufer wurde durch die Leitstelle das Alarmierungsstichwort entsprechend hoch gesetzt, so dass in Summe rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert wurden. Auch auf der Anfahrt war die Rauchentwicklung für die anrückenden Kräfte deutlich sichtbar.

Der verletzte Besitzer der Wohnung konnte die Einsatzkräfte in Empfang nehmen und mitteilen, dass keine weiteren Personen mehr in der Wohnung sind. Die vom Feuer betroffen Wohnung lag im Erdgeschoss des viergeschossigen Mehrfamilienwohnhauses. Mehrere Trupps unter Atemschutz leiteten die Löschmaßnahmen ein. Diese zeigten schnell Wirkung und nach etwa 20 Minuten war das Feuer gelöscht. Weiterhin wurden die übrigen Wohnungen im Haus kontrolliert. Mit Lüftern wurde der Brandrauch aus dem Gebäude gedrückt.

Die Brandwohnung sowie die Wohnung darüber sind bis auf weiteres nicht bewohnbar. Der Wohnungsbesitzer wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Polizeieinsatz am Gravensteiner Platz

Frankfurt-Preungesheim (ots)-(dr) – Am Mittwochabend 08.06.2022, ereignete sich ein Polizeieinsatz, bei dem es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch kam. Gegen 17:40 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass sich am Gravensteiner Platz mehrere Jugendliche aufhalten sollen, welche eine Waffe bei sich hätten.

Umgehend begaben sich mehrere alarmierte Polizeistreifen zu der genannten Örtlichkeit. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen kam es zu einer Schussabgabe eines Beamten, bei der niemand verletzt wurde.

Bei der Kontrolle einer größeren Personengruppe, Jugendliche zwischen 13-17 Jahren, konnte in der Folge eine Waffe, bei der es sich um eine Softairwaffe handelte, aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Ermittlungen zur Sache bzw. die näheren Umstände des Schusswaffengebrauchs dauern an. Aufgrund des Polizeieinsatzes kam es zu Beeinträchtigungen im öffentlichen Personennahverkehr.

Verkehrsunfall zwischen Bussen

Frankfurt-Höchst (ots)-(dr) – Mittwoch 08.06.2022 ereignete sich in Höchst ein Verkehrsunfall zwischen 2 Linienbussen, bei dem 13 Personen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 50-jähriger Busfahrer gegen 18 Uhr die Liederbacher Straße aus Richtung Bahnhof Höchst kommend in Fahrtrichtung Unterliederbach. Hinter diesem befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 42-jähriger Mann, der ebenfalls mit einem Bus in gleicher Richtung unterwegs war.

An der Einmündung Liederbacher Straße/Silostraße wollte der 50-Jährige abbiegen, musste aber aufgrund des bevorrechtigten Verkehrs anhalten. Dabei prallte der hinter ihm fahrende 42-Jährige mit der Fahrzeugfront auf das Heck des vor ihm anhaltenden Busses.

Durch den Zusammenstoß wurden insgesamt 11 Fahrgäste, die teilweise stürzten, sowie die beiden Busfahrer verletzt. Die Verletzten wurden durch Rettungskräfte zuerst vor Ort betreut. 6 Personen kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle wurde bis ca. 19:25 Uhr gesperrt und dann wieder für den Verkehr freigegeben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt-Flughafen (ots)-(fue) – Der 60-jährige Fahrer eines Lkw der Marke DAF befuhr am Mittwoch 8.06.2022 gegen 15.45 Uhr, den Airportring von der Okrifteler Straße kommend in Richtung Tor 26. Dabei benutzte er den Rechtsabbiegerstreifen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr der 57-jährge Fahrer eines Lkw der Marke IVECO den linken Fahrstreifen, ebenfalls aus Richtung der Okrifteler Straße kommend.

Beim Abbiegevorgang touchierte der 60-Jährige mit der linken Fahrzeugfront das Heck des links von ihm fahrenden IVECO, was diesen ins Schleudern brachte. Der IVECO kam auf den mittig zwischen den Fahrstreifen befindlichen Grünstreifen, erfasste die dort befindliche Fußgängerampel und kollidierte schließlich mit einem Linienbus, welcher auf der Gegenfahrbahn unterwegs war.

Bei dem Unfall wurden der 57-jährige Fahrer des IVECO und der 57-jährige Fahrer des Linienbusses schwer verletzt. Der 60-jährige Fahrer des DAF wurde leicht verletzt. Die vier in dem Linienbus befindlichen Fahrgäste waren bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort.

Der Gesamtsachschaden beziffert sich auf etwa 22.000 EUR, es kam bis gegen 18.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)-(fue) – Eine Zeugin beobachtete am Mittwoch 08.06.2022 gegen 16.05 Uhr, in einem Hinterhof der Eschersheimer Landstraße einen ihr unbekannten Mann, der sich am Schloss eines dort abgestellten E-Bikes zu schaffen machte. Die Zeugin verständigte die Polizei und verfolgte den Unbekannten in gebührendem Abstand auf ihrem Rad, nachdem es diesem gelungen war, dass Schloss zu überwinden.

So gelang es der Polizei, den Tatverdächtigen festzunehmen und das Stehlgut sicher zustellen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 37-jährigen Mann.

Der Geschädigte, ein 52-Jähriger, hatte sich bei den an der Fahndung beteiligten Kräften gemeldet. Zwischenzeitlich war es dem Tatverdächtigen gelungen, seinen Mantel und das Tatwerkzeug in einem Mülleimer zu entsorgen. Die Gegenstände konnten jedoch bei einer Absuche des Fluchtweges mit Hilfe eines weiteren Zeugen aufgefunden werden.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

Juni 2022: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel Juni 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Mörfelder Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach Juni 2022: Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße Juni 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden Juni 2022: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

