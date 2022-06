Fußgängerin überquert Gleise und wird erfasst

Kassel (ots) – Eine 20-Jährige ist am Donnerstag 09.06.2022 am Halitplatz auf den Straßenbahngleisen von einer Tram erfasst und schwer verletzt worden. Alarmierte Rettungskräfte brachten die junge Frau anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Lebensgefahr soll für sie nach bisherigen Erkenntnissen nicht bestehen.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Nordhessen berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 14:10 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die 20-Jährige zu Fuß zunächst an der Fußgängerampel die stadtauswärts führende Holländische Straße und dann die Gleise überquert.

Wie Zeugen berichteten, hatte sie dabei aus noch unbekannten Gründen nicht auf die von links herannahende Straßenbahn geachtet, die in Richtung Vellmar unterwegs war. Die Tram hatte die 20-Jährige aus Kassel daraufhin mit der vorderen rechten Seite erfasst, woraufhin die junge Frau stürzte. Der Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen werden nun bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt und dauern an.

Gesuchter 35-Jähriger festgenommen – Diebesgut und Einbruchswerkzeug gefunden

Kassel-Mitte (ots) – Beamten des Polizeireviers Mitte gelang am Mittwochabend 08.06.2022 in der Innenstadt die Festnahme eines mit Haftbefehl gesuchten 35-Jährigen. Die Polizisten waren gegen 20 Uhr am Kasseler Königsplatz auf Streife unterwegs, als sie den Mann sahen, der ihnen wegen mehreren Drogen- und Eigentumsdelikten bekannt ist.

Darüber hinaus wussten sie, dass gegen ihn aktuell ein Untersuchungshaftbefehl wegen 7 Einbrüchen in Kassel, vorwiegend in Geschäftsgebäude, vorliegt. Diesen hatten die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo wegen des dringenden Tatverdachts bei Gericht gegen ihn erwirkt.

So folgten die Polizeibeamten dem 35-Jährigen in ein Einkaufszentrum, wo dann die Handschellen für ihn klickten. Bei der Durchsuchung des wohnsitzlosen Gesuchten fanden sie zahlreiche Gegenstände, bei denen es sich nach bisherigen Erkenntnissen um Diebesgut handeln dürfte.

Aus diesem Grund leiteten die Beamten eine weitere Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls ein. Die Zuordnung der Gegenstände dauert derzeit noch an. Zudem fanden die Polizisten bei dem 35-Jährigen verschiedene Einbruchswerkzeuge und stellten sie sicher. Der Festgenommene wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Einbruch in Schule: Fahndung führt zur Festnahme

Kassel-Oberzwehren (ots) – Am Mittwochabend 08.06.2022 gegen 20:30 Uhr, alarmierte der Sicherheitsdienst einer Schule in der Mattenbergstraße die Polizei wegen eines Einbruchs. Die Alarmanlage hatte zuvor ausgelöst. Der Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens hatte bei seinem Eintreffen 3 Personen aus dem Fenster springen und flüchten sehen.

Die sofort eingeleitete Fahndung führte noch in unmittelbarer Nähe des Tatorts an zwei verschiedenen Orten zu Festnahmen von 2 jungen Männern, die beide noch vergeblich versuchten, vor den Streifen des Polizeireviers Süd-West wegzurennen. Die 18 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen aus Baunatal und Kassel mussten die Beamten anschließend zur Dienststelle begleiten.

Wie sich herausstellte, waren sie und eine dritte Person über ein Fenster in die Cafeteria der Schule eingestiegen und hatten anschließend in verschiedenen Räumen nach möglicher Beute gesucht. Vermutlich ohne etwas gefunden zu haben, ergriffen die drei Einbrecher dann die Flucht, die für zwei von ihnen schnell endete. Auch einen dritten Tatverdächtigen konnten die Beamten des Reviers Süd-West noch am Abend ermitteln. Zeugen gaben später gegenüber den Polizisten an, in dem dritten flüchtenden Täter einen 16-Jährigen aus Kassel erkannt zu haben.

Die 3 Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Einbruchs in die Schule verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt und dauern an.

Kellereinbrecher erbeuten Fahrräder, Spirituosen und Lebensmittel: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) – In Kassel haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 08.06.2022 mehrere Einbrüche in Keller von Mehrfamilienhäusern ereignet. In zwei Fällen erbeuteten Unbekannte Fahrräder, aus anderen Kellern wurden Spirituosen und verschiedene Lebensmittel gestohlen. Ob die Taten möglicherweise im Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können.

Zunächst war der Polizei der Einbruch in der Parkstraße, nahe der Westendstraße, gemeldet worden. Unbekannte Täter hatten dort die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus aufgehebelt und anschließend mehrere Kellerräume aufgebrochen. Zudem versuchten sie das Schloss zu knacken, mit dem zwei Fahrräder zusammengeschlossen waren, was allerdings misslang. Ob die Einbrecher aus den Kellern etwas erbeuteten, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden.

Auch bei den Taten in zwei Häuser in der Wolfhager Straße, Ecke Sickingenstraße, hatten es die Einbrecher auf Fahrräder abgesehen, die in Kellerräumen abgestellt waren. Von dem schwarz/orangefarbenem Mountainbike des Herstellers KTM und dem grau/blauen Herrenrad der Marke Merida fehlt bislang jede Spur.

Weitere Kellereinbrüche ereigneten sich in der Nacht zum Mittwoch in der Ysenburgstraße, Ecke Bürgistraße, sowie in der Kölnischen Straße, Ecke Karthäuserstraße. Hierbei gingen die unbekannten Täter nahezu leer aus, denn sie erbeuteten nach derzeitigem Kenntnisstand lediglich eine Baulampe und verschiedene Lebensmittel aus mehreren aufgebrochenen Kellerverschlägen.

Der letzte bekannte Tatort dieser Nacht liegt in der Wolfsangerstraße, Ecke Roßpfad. Die unbekannten Täter brachen in einem Mehrparteienhaus gewaltsam in einen Kellerraum ein, aus dem sie Spirituosen und Werkzeug stahlen.

Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Unfall mit tödlich verletztem Fußgänger – Zeugen gesucht

Kassel-Wesertor (ots) – Bei dem tödlichen Unfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn an der Weserstraße, Ecke Ysenburgstraße, ist der Kreuzungsbereich inzwischen wieder für den Straßenverkehr freigegeben worden. Ein Gutachter ist in die Ermittlungen eingeschaltet und mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs beauftragt worden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Streifen der Kasseler Polizei zu den bisherigen Erkenntnissen berichten, war es gegen 10 Uhr zu dem Unfall gekommen. Laut Angaben von Zeugen war der Fußgänger offenbar im Bereich der Haltestelle “Weserspitze” aus noch unbekannten Gründen zwischen die Straßenbahn und die Bordsteinkante geraten und anschließend von der stadteinwärts fahrenden Tram mitgeschleift worden. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Im Kreuzungsbereich zur Ysenburgstraße kam der Mann schließlich zum Liegen. Von Zeugen sofort alarmierte Rettungskräfte hatten dem 81-Jährigen aus Kassel nicht mehr helfen können. Er verstarb noch an der Unfallstelle infolge der schweren Verletzungen.

Der Fahrer der Straßenbahn hatte den Unfall nach ersten Erkenntnissen zunächst nicht bemerkt und die Tram nach dem Hinweis von Zeugen im Bereich “Katzensprung” sofort gestoppt. Er erlitt einen Schock und wird derzeit seelsorgerisch betreut.

Da bei Eintreffen der ersten Polizeistreifen nahezu alle Fahrgäste die Straßenbahn bereits verlassen hatten, ist nicht bekannt, ob sich darunter auch Zeugen des Unfalls befanden. Die Kasseler Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang von der Tram aus oder an der Haltestelle “Weserspitze” beobachtet und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, sich unter Tel. 0561 – 9100 zu melden.

