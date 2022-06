Drei Tage, 240 Fahrzeuge – Polizei im Austausch mit Campern (siehe Foto)

Kirchheim (ots) – Im Rahmen des bundesweiten Treffens der Community “Happy Camping” boten Kontrollkräfte des Polizeipräsidiums Osthessen am 26. Mai sowie 2. und 3. Juni drei Tage lang interessierten Campern die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge hinsichtlich zulassungs- und verkehrsrechtlicher Vorgaben überprüfen zu lassen.

Die Aktionstage fanden in einem abgetrennten Bereich des Campingplatzgeländes am Seepark Kirchheim und damit nicht im öffentlichen Verkehrsraum statt. Dadurch hatten Polizei und Camperinnen und Camper die Möglichkeit, sich außerhalb einer gegebenenfalls beidseitig belastenden Kontrollsituation, entspannt und auf Augenhöhe über möglicherweise bestehende Problemfelder auszutauschen. Vorliegende Verfehlungen der Campinggemeinde wurden nicht geahndet, sondern in aller Ruhe besprochen und gemeinsam mögliche Verbesserungsmöglichkeiten erarbeitet.

Einzelverwiegungen für Wohnmobile und Wohnwagengespanne angeboten

Die Kontrollkräfte der Polizei hatten während der Aktionstage ihre mobile Rad- und Achslastwaage aufgebaut. Von insgesamt 240 Campingfahrzeugen und Fahrzeugkombinationen wurden 95 Einzelfahrzeuge und Gespanne auf eigenen Wunsch der Fahrer verwogen. “Über die sicherlich mit Überwindung verbundene Bereitschaft von deutlich mehr als einem Drittel der Campingcommunity, sich überhaupt dieser Kontrollmaßnahme zu stellen, war mehr als begrüßenswert”, resümiert Erster Polizeihauptkommissar Jürgen Gleitsmann, Leiter der Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste.

Bei 10 Verwiegungen stellten die Polizeikräfte eine deutliche Überladung fest. Ein Wohnwagen-Gespann brachte sogar 500 Kilogramm zu viel auf die Waage. Hingegen war bei 10 Fahrzeugen noch deutlich Luft nach oben, hier bestand eine erhebliche “Nutzlastreserve”. Damit bewegte sich der Großteil der gewogenen Wohnmobile und Gespanne erfreulicherweise innerhalb der gesetzlichen Grenzen.

Gewichtskräfte hatten komplexe Einflüsse auf die Fahrzeuge und Gespanne

Es ging bei den Wägungen der Polizei allerdings nicht nur um die festgestellten Gesamtgewichte der Fahrzeuge, sondern auch um Stütz-, Höchst- und Mindest-Achslasten, Anhängelasten sowie um die Lastverteilung der Campingfahrzeuge und Gespanne insgesamt. Gerade bei den gewogenen Gespannen beeinflussten sich die festgestellten Gewichtskräfte untereinander sehr stark. Das Gewicht der meist an Pkw, Transporter und SUV angehängten Wohnwagen, wirkt sich dabei generell als Anhänge- und Stützlast direkt auf die Zugfahrzeuge aus. Hierbei ist zunächst die Hinterachse der Zugfahrzeuge betroffen, die dann schnell überlastet werden kann.

Aber auch die maximal zulässige Stützlast der ziehenden Fahrzeuge ist schnell erreicht beziehungsweise überschritten. So haben Pkw meist höchstzulässige Stützlasten zwischen 75 und 100 Kilogramm, Transporter und SUVs liegen hier bei maximal 150 Kilogramm. Bei zu hohen Stützlasten werden jedoch nicht nur die Hinterachsen der Zugfahrzeuge überlastet, sondern gleichzeitig auch deren Vorderachsen ausgehebelt. Bei einer zu geringen Vorderachslast leiden Lenkbarkeit und Seitenführungskräfte der gesamten Gespanne.

Aber auch zu geringe Stützlasten wirken sich tatsächlich negativ auf die gesamte Fahrstabilität der Gespanne aus. Sind die aufgebrachten Stützlasten zu gering, werden die Hinterachsen der ziehenden Fahrzeuge nicht ausreichend belastet. Die entstehenden Stützlasten der Gespanne werden hauptsächlich von der Lastverteilung und der Zuladung des Anhängers beeinflusst.

Ein wirklich komplexes System, das von den Fahrern bereits vor Fahrtantritt verstanden und umgesetzt werden muss. Ein solch exaktes und Einzelfahrzeug bezogenes Verständnis kann aber nur dann erreicht werden, wenn die entsprechenden Einzellasten bei entsprechender Beladung auch bekannt sind oder bekannt sein können. Während vorliegende Stützlasten beim Wohnwagen-Gespann noch mit einfachen Hilfsmitteln wie Personenwagen und Besenstielen ermittelt werden können, haben Camper selbst meist nicht die Möglichkeit, Gesamtgewichte und Achslasten ihrer Fahrzeuge festzustellen.

Stellenwert der Präventionstage für Camper und Polizei gleichermaßen hoch

Die eingesetzten Polizeikräfte nahmen sich viel Zeit, um die ermittelten Werte mit den Campern zu besprechen. Gemeinsam wurden Lösungsmöglichkeiten erarbeitet, um künftig sicherer unterwegs zu sein. Über die Gewichtsproblematiken hinaus, wurden Sachverhalte zur Fahrzeugtechnik, dem Zulassungs- und Fahrerlaubnisrecht, der Beladung und der Ladungssicherung, erörtert.

Neben selbst Camping-affinen Polizisten waren auch Kräfte der spezialisierten Schwerverkehrsüberwachung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld an den Aktionstagen beteiligt, damit interessierte Camperinnen und Camper zu allen auftretenden Fragen des Verkehrsrechts fundiert informiert werden konnten.

Verkehrsunfall mit schwer verletzten Person

Niederaula (ots) – Am Donnerstag 09.06.2022 um 0.24 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Norden, im Bereich der Anschlussstelle Niederaula, ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Dabei befuhr ein 43-Jähriger aus Alsfeld mit einem 7,5 Tonner-LKW, welcher mit Altreifen beladen war, die Autobahn 7 aus Richtung Würzburg in Richtung Kassel.

Der Fahrer wollte mit seinem Fahrzeug die A 7 an der Anschlussstelle Niederaula verlassen, geriet jedoch aus bisher unbekannten Gründen auf die dort beginnende ansteigende Schutzplanke. Dabei kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Grünstreifen schräg zum Stehen. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und durch einen Krankenwagen in eine Klinik verbracht.

Am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen entstand ein Gesamtschaden von 5.000 Euro. Es kam zu keinerlei Beeinträchtigungen des Verkehrs, die Bergung des Fahrzeuges erfolgt am Morgen bei Tageslicht. Vor Ort eingesetzt waren ein Notarztwagen und ein Rettungswagen aus Bad Hersfeld, die Autobahnmeisterei Alsfeld und die Polizeiautobahnstation Petersberg.

Herrenloser Einkaufswagen verursacht Schaden – Zeugen gesucht

Eiterfeld (ots) – Am Dienstag 07.06.2022 in der Zeit zwischen 16.20-17.20 Uhr, rollte ein herrenloser Einkaufswagen auf dem NORMA-Parkplatz in der Marktstraße in Eiterfeld gegen einen geparkten weißen PKW Mercedes Kombi und verursachte Schaden.

Hat jemand den Einkaufswagen über den NORMA-Parkplatz rollen gesehen oder kann Angaben zum vorherigen Benutzer machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter 06652 9658-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Eichenzell (ots) – Zwei leicht verletzte Personen und ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag 07.06.2022 gegen 09.30 Uhr, in Eichenzell-Welkers im Kreuzungsbereich der Bürgermeister-Schlag-Straße und der Straße Am Langen Acker ereignete.

Ein 21-jähriger Mann aus Ebersburg befuhr mit seinem LKW bis 3,5 t, einem VW Crafter, in Eichenzell die Bürgermeister-Schlag-Straße in Fahrtrichtung der Straße Am Langen Acker und wollte nach links in diese einbiegen.

Beim Einbiegen nach links übersah der Crafterfahrer nach derzeitigem Kenntnisstand einen PKW, VW UP, der die Straße Am Langen Acker in Fahrtrichtung Bürgermeister-Ebert-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenprall beider Fahrzeuge, wobei der VW UP herumgeschleudert wurde und erst auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam.

Glücklicherweise wurde sowohl der 21-jährige Unfallverursacher, als auch der Fahrer des VW UP, ein 26-jähriger Mann aus Eichenzell, nur leicht verletzt. Beide wurden vorsorglich zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert und nach ärztlicher Behandlung von dort aus wieder entlassen.

Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Verkehrsunfallflucht

Neuhof. Am Mittwoch (08.06.) ereignete sich in der Zeit von 8.40 Uhr bis 13.30 Uhr auf einem Parkplatz neben einer Apotheke in der Fuldaer Straße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug stieß gegen einen im hinteren rechten Bereich geparkten roten VW Golf Kombi und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden am Fahrzeugheck in Höhe von circa 500 Euro. Die Polizei in Neuhof bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06655/96880.

Unfall im Kreuzungsbereich

Fulda. Am Mittwoch (08.06.) kam es gegen 18.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 35-jährige Audi-Fahrerin aus Neuhof befuhr die Kohlhäuser Straße von Fulda kommen in Fahrtrichtung Kohlhaus und überquerte die Kreuzung. Zeitgleich befuhr ein 40-jähriger Renault-Fahrer aus Künzell die vorfahrtsberechtigte Mainstraße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße und wollte die Kreuzung ebenfalls überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrer leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro.

Pkw beschädigt und geflüchtet

Bad Hersfeld. In der Zeit von Dienstag (07.06.), 13.45 Uhr bis 22.10 Uhr, parkte ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Rotenburg sein Fahrzeug, einen blauen VW Golf, auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz einer Firma in der Konrad-Zuse-Straße. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen am Außenspiegel der Fahrerseite sowie Kratzer am Heck der Fahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht vor Kindergarten

Niederaula. In der Zeit von Mittwoch (08.06.), 06.45 Uhr bis 16 Uhr, parkte eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula ihr Fahrzeug, einen schwarzen Opel Astra, auf dem Parkplatz neben der evangelischen Kindertagesstätte in der Schlitzer Straße. Als sie gegen 16 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro am hinteren linken Kotflügel fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Nach Kollision geflüchtet

Friedewald. Am Mittwoch (08.06.), gegen 10.15 Uhr, kollidierte ein unbekannter Pkw-Fahrer mit einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug, grauer Skoda Fabia, einer 48-jährigen Pkw-Fahrerin aus Friedewald. Anschließend entfernte sich der unbekannte Pkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt rund 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Leicht Verletzter nach Unfall

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (08.06.), gegen 22 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Alsfeld die Amazonstraße aus Richtung “Blaue Liede” kommend in Richtung Amazon. Dabei überholte er einen Lkw und scherte anschließend wieder nach rechts ein. Dabei geriet der Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in die Bankette. Der Pkw wurde dabei beschädigt, so dass er nicht mehr fahrbereit war.

Das Fahrzeug war neben dem Fahrer mit 2 weiteren Personen besetzt. Ein 22-jähriger Mitfahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 €.

Pkw touchiert

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (08.06.), gegen 23.15 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Straße “Lappenlied” in aufsteigende Richtung. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld parkte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 80.

Beim Vorbeifahren streifte der 49-Jährige den abgestellten Pkw, sodass sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Roller gestohlen

Neuhof. Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (08.06.), zwischen 14.20 und 18.20 Uhr, auf noch nicht bekannte Weise einen roten Roller des Herstellers Peugeot. Das Fahrzeug war vor einem Wohnhaus in der Kettelerstraße geparkt und hat einen Wert von rund 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen “FD-HD 1973” entwendet

Petersberg. Von einem roten VW Touran entwendeten unbekannte Täter die beiden amtlichen Kennzeichen “FD-HD 1973”. Das Fahrzeug war von Dienstagnacht (07.06.) bis Mittwochabend (08.06.) auf einem Parkplatz in der Goerdeler Straße abgestellt gewesen. Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Firmengebäude

Fulda. In der Nacht zu Mittwoch (08.06.) brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Steubenallee ein. Nachdem vorerst im rückwärtigen Bereich zwei Fenster beschädigt wurden, schlugen sie mittels unbekanntem Werkzeug ein weiteres Fenster im vorderen Bereich ein. Über dieses gelangen sie in die dortige Werkstatt. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und flüchteten mit Diebesgut im Gesamtwert von circa 750 Euro, darunter eine geringe Menge Bargeld, Kupferkabel sowie einen E-Roller, in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schmierereien an Schule

Hünfeld. Zwischen Montag (06.06.) und Dienstag (07.06.) kletterten unbekannte Täter auf das Flachdach einer Schule im Ostlandring. Dort schmierten sie Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf die Folie des Daches und entwendeten einen Gartenstuhl. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

