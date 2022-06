Bei Ticketkontrolle Zugpersonal beleidigt

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Dienstag (7. Juni) auf Mittwoch (8. Juni) hat

ein 30-jähriger italienischer Staatsbürger während der Ticketkontrolle das

Zugpersonal beleidigt. Zudem trug der Mann keinen erforderlichen

Mund-Nasen-Schutz.

Kurz nach Mitternacht unterzogen zwei Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG den

Tatverdächtigen einer Fahrkartenkontrolle. Statt seinen Fahrausweis vorzuzeigen,

beleidigte der Mann die Geschädigten unvermittelt mit verschiedenen

Kraftausdrücken.

Auch der mehrmaligen Aufforderung, einen erforderlichen Mund-Nasen-Schutz

aufzusetzen, kam der Mann nicht nach.

Erst durch das Eintreffen einer Streife der Bundespolizei entspannte sich die

Situation.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung. Zudem sieht der

30-Jährige einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das

Infektionsschutzgesetz entgegen.

Karlsruhe: Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag

Karlsruhe – Am Dienstagabend schlug in Rintheim ein Blitz in das Dach

eines Einfamilienhauses in der Mannheimer Straße ein. Nachdem der Nachbar

Rauchentwicklung im Bereich des Daches feststellte, verständigte er die

Bewohner, die daraufhin das Gebäude verließen. Ein Teil des Daches geriet in

Brand und im Bereich der Dämmung/Dachsparren entstand ein Schwelbrand. Die

verständigte Feuerwehr konnte beides schnell unter Kontrolle bringen und

schließlich löschen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100 000 Euro

geschätzt. Das Gebäude ist weiterhin bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt.