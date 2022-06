Ludwigshafen – Polizei warnt vor möglichen Trickbetrügern und sucht Zeugen

Bei einer Seniorin klingelte am Donnerstag, den 02.06.2022, sowie Sonntag, den 05.06.2022, ein Unbekannter bei ihr zu Hause in der Marbacher Straße. Am Donnerstag klingelte ein fremder Mann an ihrer Tür und es fand lediglich etwas Smalltalk zwischen der Seniorin und dem Fremden statt, was der ebenfalls dort wohnenden Pflegekraft jedoch seltsam vorkam und sie den Mann deshalb fortschickte. Am Sonntag klingelte es erneut und es stand wieder ein Mann vor der Tür, und entlockte Bewohnerin während einem Gespräch Vorname und Geburtsdatum, bevor die Pflegerin der Seniorin erneut zur Tür kam und der Besucher daraufhin ging. Ob es sich beide Male um denselben Mann handelte ist nicht klar.

Der Mann, welcher am Donnerstag mit ihr sprach wird wie folgte beschrieben: ca. 50 Jahre alt, recht groß, sehr schick gekleidet, freundliche und gewählte Aussprache. Auffällig sei auch gewesen, dass eine Frau (ca. 55 Jahre alt, ebenfalls groß, Kurzhaarschnitt) auf der Straße gestanden hätte, welche sich die gesamte Zeit über auffällig umgesehen hätte.

Aufgrund der Vorgehensweise könnte es sich bei den Personen um Trickbetrüger handeln.

Wer kann Hinweise zu den verdächtigen Personen geben?

Diese richten Sie bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Trickbetrügern zu schützen:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den

Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür

nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie

Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine

Vertrauensperson anwesend ist.

Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen

Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die

Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür

gegenseitig Beistand zu leisten.

Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis

und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel.

Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde

an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere

Behörden schicken Ihnen nie „Geldwechsler“ oder

„Falschgeld-Prüfer“ ins Haus. Verständigen Sie über das

Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Behörden schicken Ihnen nie „Geldwechsler“ oder „Falschgeld-Prüfer“ ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst

bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt

worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der

Stadtwerke.

bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche

Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder

Lieferungen gegen Zahlung.

Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder Lieferungen gegen Zahlung. Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder

Besuchsbestätigungen.

Besuchsbestätigungen. Wechseln Sie niemals Geld an der Haustür. Sie könnten –

beispielsweise durch Falschgeld – betrogen werden.

Ludwigshafen – 16-Jähriger leistet Widerstand – Polizeibeamter leicht verletzt

Am Dienstag, den 07.06.2022, sollte gegen 18 Uhr eine Personengruppe im Bürgerhof einer Kontrolle unterzogen werden. Eine Person ergriff hieraufhin fußläufig die Flucht. Ein Polizeibeamter stellte sich diesem in den Weg, woraufhin der 16-Jährige den Beamten an den Kopf schlug und diesen dabei leicht verletzte. Der Jugendliche wurde kurzzeitig gefesselt und dann an einen Erziehungsberechtigten überstellt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Immer wieder werden Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Ludwigshafen – Vielzahl von Autos zerkratzt – Zeugen gesucht

In der Schlesierstraße wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag (06.-07.06.2022) insgesamt 24 Fahrzeuge beschädigt. Ein oder mehrere Unbekannte haben diese zerkratzt und so einen Schaden von rund 50.000EUR verursacht.

Wer hat in dem besagten Zeitraum in der Umgebung der Schlesierstraße etwas beobachten können?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Ludwigshafen – Leicht verletzte Autofahrerin durch Auffahrunfall

Ein Fahrschulauto fuhr am Dienstag, den 07.06.2022, gegen 17 Uhr, von der Heinigstraße auf die B44 auf. Hierbei musste es auf dem Einfädelungsstreifen aufgrund des regen Verkehrs anhalten. Ein nachfolgendes Auto fuhr ihm hieraufhin auf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 3000EUR, der 39-jährige Fahrschullehrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Ludwigshafen – Schockanrufe und WhatsApp-Betrug – erneut sind mehrere Bürger betroffen

Im Stadtgebiet Ludwigshafen kam es im Laufe des gestrigen Tages (07.06.2022) erneut vermehrt zu Betrugsversuchen mittels Schockanrufen oder WhatsApp. Vier Senioren wurde am Telefon durch angebliche Polizeibeamte erzählt, dass ein naher Verwandter einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei welchem Menschen verstorben wären. Um für den Verwandten nun eine Haftstrafe abzuwenden, sollten die Angerufenen eine Kaution bezahlen. Alle erkannten den Betrug und das Telefonat wurde beendet.

Ein 77-Jähriger und eine 80-Jährige erhielten jeweils WhatsApp-Nachrichten von der angeblichen Tochter bzw. dem angeblichen Enkel, welche angaben eine neue Handynummer zu haben und um eine Überweisung baten. Der 77-Jährige wurde misstrauisch und hielt Rücksprache mit seiner Tochter, welche den Betrug aufklären konnte. Die 80-jährige Ludwigshafenerin entdeckte den Betrug unglücklicherweise erst nach zwei erfolgten Überweisung. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000EUR. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht

automatisch ab.

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer

nach.

nach. Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten

immer misstrauisch machen und überprüft werden.

immer misstrauisch machen und überprüft werden. Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten

Nachrichtendienstes.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Ludwigshafen – Zwei Firmenwagen aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen

Im Zeitraum zwischen dem 02. – 07.06.2022 wurden zwei Firmenwagen aufgebrochen. Diese waren auf öffentlichen Parkplätzen im Bereich des Ziegeleiweges bzw. der Berliner Straße geparkt. Unbekannte Täter stahlen hieraus hochwertige Baumaschinen im Wert von insgesamt 9.200EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.