Verkehrsüberwachung

Schifferstadt

Am 07.06.2022, gegen 23:30 Uhr, wurden im Rahmen einer Kontrollstelle mehrere Fahrzeuge kontrolliert. Dabei kam es zu kleineren Verstößen aufgrund fehlender Dokumente und defekter lichttechnischer Einrichtungen.

Diebstahl von Bierkasten

Schifferstadt

In der Nacht von 05.06.2022 auf den 06.06.2022 drangen unbekannte Täter über das offenstehende Hoftor auf das Grundstück in der Mutterstadter Straße ein und entwendeten aus dem unverschlossenen Werkzeugschuppen der 86-jährigen Geschädigten einen Kasten Bier. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Krankenhausaufenthalt nach Faustschlag

Mutterstadt

Am 05.06.2022, gegen 23:30 Uhr, kam es in der Oggersheimer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Der 18-jährige Geschädigte bekam einen Faustschlag von dem 18-jährigen Verursacher in das Gesicht, sodass dieser einen Kieferbruch erlitt. Ursprünglich wollte der Geschädigte einen Streit zwischen dem Beschuldigten und einer weiteren Person schlichten. Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung beim VFB Iggelheim

Böhl-Iggelheim

In der Nacht von 06.06.2022 auf den 07.06.2022 drangen unbekannte Personen auf das Vereinsgelände des VfB Iggelheim ein und zerstörten dort verschiedene Gegenstände, wie diverse Aschenbecher, Desinfektionsspender und Kunstfiguren. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Mehrere Betrugsversuche über Telefon

Schifferstadt

Am 06.06.2022 und am 07.06.2022 kam es bei mehreren Personen im verschiedenen Ortschaften im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Schifferstadt zu Anrufen von unbekannten Teilnehmern mit betrügerischer Absicht. Ein Anrufer gab vor ein Verwandter des Angerufenen zu sein und bat mit weinerlicher Stimme um Überweisung eines Geldbetrages zur Abwendung der vorgetragenen Notlage. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Hinterfragen Sie kritisch den Sachverhalt.

Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen. Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind!

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.