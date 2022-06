30-Jähriger wird auf offener Straße geschlagen und getreten

Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr wurde ein 30-Jähriger auf offener Straße zusammengeschlagen. Bislang zwei Unbekannte hielten mit einem weißen Mercedes Sprinter in Höhe des Martin-Butzer-Weg und brachten dort einen 30-Jährigen zu Boden, um auf ihn einzuschlagen und einzutreten. Verletzt auf dem Boden liegend, ließen ihn die Unbekannten zurück und flüchteten. Die Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

1.Täter: maskiert, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose, kräftige Statur Tätowierung an den Armen 2.Täter: volles ca. 4 cm langes dunkle Haar, ca. 3 cm langen Vollbart, schwarzes T-Shirt, beigefarbene Cargo ähnliche Hose, Tätowierung am linken Arm

Wer hat am Dienstagabend Beobachtungen im Umfeld der Kurt-Schumacher-Straße gemacht oder kann insbesondere zu den Tätern Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung zu setzen.

Kinder stehlen Getränke aus Keller

Dank eines Zeugen konnten am Dienstag drei Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren ermittelt werden, die im Zeitraum von 04.06.2022 bis 06.06.2022 Getränke aus dem unverschlossenen Keller im Fliederweg entwendeten. Die in der Nachbarschaft wohnenden strafunmündigen Kinder räumten den Diebstahl ein.

E-Scooter Fahrer nicht fahrtauglich und ohne Führerschein unterwegs

Nicht fahrtauglich war am Dienstag gegen 16:30 Uhr ein 35-jähriger Fahrer eines E-Scooters. Der Mann wurde in der Kurt-Schumacher-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, als die Polizeistreife bei ihm ein sprunghaftes Verhalten feststellte. Ein Alkoholtest ergab bei dem 35-Jährigen einen Wert von knapp über 1 Promille. Zudem hatte er Amphetamin und Marihuana konsumiert. Von diesen Drogen fanden die Beamten noch eine geringe Menge in seiner Wohnung. Aufgrund der Beeinflussung von Drogen und Alkohol wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Da er über keine Fahrerlaubnis verfügte, erwartet ihn neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz auch ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

Einbruch in Weinhandlung

Unbekannte brachen im Zeitraum von 05.06.2022, 04:00 Uhr bis 06.06.2022, 10:00 Uhr in einen Weinhandel in der Roßmarktstraße ein und entwendeten Bargeld. Der Wert des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Innenstadt, insbesondere in der Roßmarktstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei in Speyer zu melden.