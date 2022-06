Feuerwehr befreit Pferd aus misslicher Lage

Am gestrigen Dienstag (07.06.2022) konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Frankfurt am Main im Stadtteil Niederursel ein Pferd aus einer misslichen befreien.

Augenscheinlich hatte das Pferd namens Nova versucht ein Gatter auf einer Koppel zu überspringen. Dabei schaffte es den kompletten Sprung nicht und blieb zwischen den Vorder- und Hinterbeinen mit dem Bauch auf dem Gatter hängen. Alleine konnte Nova sich aus dieser Lage nicht mehr befreien. Auch die Besitzerin wusste sich nicht mehr zu helfen und wählte gegen 13:45 Uhr den Notruf. Da das Gatter fest im Boden verankert war, konnte eine schnelle Befreiung nur mit Hilfe einer hydraulischen Schere durchgeführt werden. Nach etwa 15 Minuten hatten die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 21 der Nordweststadt die Streben des Gatters durchtrennt und die sichtlich erschöpfte sowie auch verletzte Nova befreit. Die weitere Behandlung wurde von einem Tierarzt durchgeführt.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Präventionstag – Polizei verrät Tricks der Diebe

Frankfurt (ots) – (dr) Für den kommenden Freitag, 10. Juni 2022, lädt das

Polizeipräsidium Frankfurt zusammen mit der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am

Main zum Präventionstag in die Kaiserstraße ein.

Alle Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich an Informationsständen

von Landes- und Bundespolizei zum Thema „Taschen- und Trickdiebstahl“ beraten zu

lassen. Zusätzlich wird es auch Infos zum Bereich „Cybercrime“ geben.

Wann? – Freitag, 10.06.22, von 16 bis 21 Uhr

Wo? – „Kaisersack“, Kaiserstraße in Frankfurt am Main

Neben persönlichen Beratungen durch erfahrene Fahnder und Ermittler sowie

spannenden Videovorführungen, wird auch das Polizeiorchester der Bundespolizei

mit Livemusik für stimmungsvolle Akzente sorgen.

Darüber hinaus wird auch die Einstellungsberatung der Bundespolizei allen

Interessierten Fragen zum Polizeiberuf beantworten.

Alle Beteiligten freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und viele

interessante Gespräche.

Frankfurt-Ostend: Auseinandersetzung in U-Bahnstation

Frankfurt – (fue) Am Dienstag, den 7. Juni 2022, gegen 16.15 Uhr, kam es

zwischen drei Personen in der U-Bahnstation Parlamentsplatz zu einer zunächst

verbal geführten Auseinandersetzung.

In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem

55-jährigen Rollstuhlfahrer und einer 40-jährigen Frau, die sich in Begleitung

eines 45-jährigen Mannes befand. Bei dieser tätlichen Auseinandersetzung wurde

die Oberbekleidung der 40-Jährigen beschädigt, woraufhin sich der 45-Jährige

ebenfalls tätlich gegen den 55-Jährigen wendete. Dies endete damit, dass der

55-Jährige und der 45-Jährige gemeinsam auf den Bahnsteig stürzten. Danach

verließen die 40-Jährige und ihr Begleiter den Ort der Auseinandersetzung und

stiegen in eine einfahrende U-Bahn ein. Zwischenzeitlich hatten jedoch Zeugen

bereits die Polizei verständigt, die die beiden Personen noch in der U-Bahn

festnehmen konnten. Der 55-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus

verbracht, von wo aus er nach erfolgter ärztlichen Behandlung wieder entlassen

werden konnte. Die 40-Jährige und der 45-Jährige wurden zum 5. Polizeirevier

verbracht. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie von dort

wieder entlassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Personen, die zum Geschehensablauf sachdienliche Angaben machen können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 069-75510500 mit dem 5. Polizeirevier in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Niederrad: Brand in Kellerraum

Frankfurt – (dr) In der Nacht zu Mittwoch (8. Juni 2022) kam es in

Niederrad zu einem Brand in einem Keller. Gegen 2 Uhr bemerkte ein Zeuge ein

Feuer in der Bruchfeldstraße und wählte den Notruf. Umgehend begaben sich Kräfte

der Polizei und der Feuerwehr zu der gemeldeten Anschrift. Diese lokalisierten

einen Brand in einem Kellerraum eines Bürogebäudes. Eine Polizeistreife machte

bis zum Eintreffen der Feuerwehr von einem Feuerlöscher Gebrauch. Letztlich

gelang es, den Brand vollständig zu löschen.

Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro

geschätzt. Ob eine Brandstiftung oder ein technischer Defekt ursächlich ist,

wird derzeit ermittelt. Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei

hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen machen können, werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 069-75551599 bei der Frankfurter

Kriminalpolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.