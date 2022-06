Mutmaßlicher Einbrecher trifft auf Bewohnerin und verletzt sie mit Pfefferspray: Zeugen gesucht

Niestetal (Landkreis Kassel): Ein bislang unbekannter Mann ist am gestrigen Dienstagabend in Niestetal-Sandershausen in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Als er im Haus überraschenderweise auf eine anwesende Bewohnerin traf, sprühte der Täter der Frau Pfefferspray ins Gesicht und stieß sie zu Boden. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Einbrecher aus dem Haus in unbekannte Richtung. Die genauen Hintergründe der Tat sind bislang ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Bei dem Täter soll es sich um einen 20 bis 25 Jahre alten, ca. 1,80 Meter großen Mann und schlanken Mann gehandelt haben, der eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover mit aufgezogener Kapuze sowie eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung trug.

Ereignet hatte sich die Tat in der Alten Straße gegen 18:30 Uhr. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem geflüchteten Täter durch zahlreiche Streifen der Polizei verlief bislang erfolglos. Die Bewohnerin erlitt leichte Verletzungen, weshalb sie vor Ort von Rettungskräften behandelt wurde. Wie die anschließende Tatortaufnahme ergab, hatte der unbekannte Täter gewaltsam die Haustür aufgedrückt und war so in das Wohngebäude gelangt. Im Hausflur traf er schließlich auf die Bewohnerin. Als diese nach dem Angriff mit dem Pfefferspray um Hilfe rief, flüchtete der Unbekannte, der nichts erbeutete, aus dem Haus. Anwohnern waren gegen 18:00 Uhr zwei verdächtige Männer in der Straße aufgefallen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten.

Wer am gestrigen Abend etwas Verdächtiges im Bereich des Tatorts gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Bundespolizei sucht Zeugen – Frau im Bahnhof mit Bierflasche beworfen

Leun (Lahn-Dill-Kreis) (ots) – Beim Ausstieg aus dem Zug von einer Bierflasche

getroffen, so erging es bereits am 3. Juni 2022 einer 34-Jährigen aus Leun.

Gegen 18.40 Uhr stieg die Frau im Bahnhof Leun-Braunfels aus einem Zug der HLB.

Ein bislang Unbekannter, in Begleitung einer ebenfalls unbekannten Frau, bewarf

die 34-Jährige direkt nach dem Ausstieg mit einer Bierflasche und beleidigte

sie.

Das Wurfgeschoss traf die Frau am Arm. Die Reisende erlitt dadurch leichte

Verletzungen. Nachdem das Opfer den Flaschenwerfer fotografierte hatte, wurde

der Mann aggressiv und wiederholte seine Beleidigungen gegenüber der Frau aus

Leun.

Später erstattete sie Strafanzeige bei der Polizei in Gießen. Die

Bundespolizeiinspektion Kassel führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.