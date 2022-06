Im WM Sommer ohne Weltmeisterschaft werden die möglichen Wechsel und die Spekulationen rund ums nächste Turnier die Schlagzeilen bestimmen.

Da die Endrunde in Katar aufgrund der klimatischen Bedingungen im Wüstenstaat auf den Winter verschoben wurde, wird es wohl einen ruhigen Fußballsommer geben. Zwar stehen Anfang Juni Spiele in der Nations League auf dem Programm, doch liegt der Fokus der Nationalmannschaften klar auf dem Turnier in der Adventszeit.

Auch die Deutsche Nationalmannschaft rechnet sich bei der WM in Katar durchaus Chancen auf den Titel aus. Das Team, welches unter dem neuen Trainer Hansi Flick wieder erfrischenden und erfolgreichen Fußball zeigt, möchte Ende des Jahres ein Wort bei der Vergabe des WM-Pokals mitreden. Mit einer Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern möchte „die Mannschaft“ nach eher durchwachsenen Leistungen bei den letzten großen Turnieren wieder durchstarten. Experten trauen es dem Team auch durchaus zu, im Winter eine tragende Rolle bei der Weltmeisterschaft 2022 zu spielen.

Auch Ex-Trainer Joachim Löw glaubt an die Nationalmannschaft. Am Rande eines Interviews, in dem er auch den Wunsch äußerte, bald wieder ein Vereinstraineramt zu übernehmen, sprach sich der Erfolgscoach sehr positiv über die Aussichten seines ehemaligen Teams. Er glaube fest daran, dass die deutsche Nationalmannschaft nach eher durchwachsenen Turnierleistungen bei den vergangenen Turnieren unter seiner Regie bei der kommenden Endrunde wieder durchstarten wird. Für ihn gehört das Team unter Nachfolger Hansi Flick zum engen Favoritenkreis. Auch die Sportwettenexperten von bwin sehen das so. Die Quote auf einen Erfolg Deutschlands bei der WM in Katar liegt aktuell bei 10:1. Lediglich die fünf Teams aus Brasilien, Frankreich, England, Spanien und Argentinien werden stärker eingeschätzt.

Deutsche Fußballfans sind natürlich gespannt und auch voller Hoffnung, dass es bei der WM in Katar wieder besser für die Nationalmannschaft läuft. Trotz einiger Rücktritte ist das Team prominent besetzt und vom Talent her sicher fähig, die WM zu gewinnen. Schafft es Flick, der schon vor seiner Zeit als Cheftrainer lange als Co-Trainer beim DFB tätig war, aus den Profis eine eingeschworene Einheit zu formen, ist im Winter sicher einiges für das Team drin.

Nicht nur die Zukunft des DFB-Teams wird mit Spannung erwartet. Auch über die nächsten Schritte Löws wird in Fußballdeutschland heftig spekuliert. Der Ex-Bundestrainer soll nach einer Auszeit nun bereit sein, wieder einen Trainerposten zu übernehmen, und rechnet wohl mit einem Engagement bei einem europäischen Spitzenclub. Trotz des eher unrühmlichen Endes seiner Zeit beim DFB soll Löw auch sehr gefragt sein. Während die meisten deutschen Clubs sich ein Engagement des Bundestrainers wohl nicht leisten können oder wollen, ist in den letzten Tagen durchgedrungen, dass Löw als einer der potenziellen Nachfolger von Mauricio Pochettino gehandelt wird. So ist es also gut möglich, dass Löw im Winter als einer der Trainer der europäischen Topclubs einen möglichen WM-Erfolg Deutschlands bejubeln würde.