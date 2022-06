Einbruch in Kiosk,

Hattersheim am Main, Bahnhofstraße, Samstag, 04.06.2022, 12:30 Uhr bis Dienstag, 07.06.2022, 07:10 Uhr

(ym) Unbekannte Täter brachen im Verlauf des verlängerten Pfingstwochenendes in einen Kiosk in der Bahnhofstraße in Hattersheim-Eddersheim ein und erbeuteten die Ladenkasse mit Bargeld im Wert von ca. 50 Euro. Da der Versuch einen Safe aufzubrechen misslang, flüchteten die Einbrecher unerkannt mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Hofheim am Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht,

Hofheim am Taunus, Herzog-Adolph-Straße, Donnerstag, 02.06.2022, 08:30 Uhr bis 20:15 Uhr

(ym) Am Donnerstag, dem 02.06.2022, kam es im Bereich der Herzog-Adolph-Straße in Hofheim am Taunus zu einem Verkehrsunfall beim Einparken, bei dem sich die verursachende Person unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die flüchtige Person beschädigte vermutlich beim Rückwärtseinparken das, in der Herzog-Adolph-Straße in Höhe Hausnummer 12 geparkte Auto der Geschädigten. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Im Anschluss entfernte sich die verursachende Person vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich ersten Hinweisen zufolge um einen Pkw des Herstellers „Subaru“ handeln. Hinweise zum Unfallhergang sowie insbesondere zu einem bis dato unbekannten Fahrzeug nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter 06190/9360-45 entgegen.