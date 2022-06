Kreis Bergstraße

Heppenheim: Kriminelle erbeuten Rüttelplatte / Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) – Eine Baustelle im Konradweg rückte im Zeitraum zwischen

Montagabend (6.6.) und Dienstagmorgen (7.6.) in das Visier Krimineller. Nach

derzeitigem Kenntnisstand begaben sich die Kriminellen zur Baustelle und

entwendeten im Anschluss eine Rüttelplatte des Herstellers „Bomag“. Wie sie ihre

Beute transportierten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt

werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wer in diesem

Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise

geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in

Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Heppenheim: Auffälliger Radfahrer mit Betäubungsmittel kontrolliert

Heppenheim – Am Montagmittag (06.06.) kontrollierte eine Polizeistreife

gegen 14.30 Uhr einen Fahrradfahrer in der Innenstadt, weil dieser

offensichtlich abdrehte, nachdem er das Polizeiauto im Bereich der Mozartstraße

sah.

Der Grund für das Verhalten des 19-Jährigen aus Bensheim war schnell gefunden.

Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten rund 160 Gramm Betäubungs- und illegale

Arzneimittel. Gegen den jungen Mann wurde jetzt ein Strafverfahren wegen

illegalem Handel mit Betäubungsmittel eingeleitet.

Darmstadt

Südhessen/Darmstadt: Präventionskampagne „Brich Dein Schweigen“/Filmvorführung „Gefangen im Netz“-Kino mit rund 400 Schülerinnen und Schülern vollbesetzt

Südhessen/Darmstadt – Im Rahmen der vom Polizeipräsidium Südhessen,

Rotary-Clubs der Region und dem Verein Bürger und Polizei Bergstraße e.V.

initiierten, sowie weiteren Hilfestellen und Kooperationspartnern unterstützten

Präventionskampagne gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen

„Brich Dein Schweigen-Hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht“, fand am

Dienstag (07.06.) im Kinopolis, zum Auftakt einer Reihe von weiteren

Kinoveranstaltungen in ganz Südhessen, die Vorführung des von der Filmwelt

Verleihagentur Berlin schulisch aufbereiteten Dokumentarfilms „Gefangen im Netz“

statt. Der Film erzählt in fesselnden Bildern das Drama dreier jugendlich

aussehender Schauspielerinnen, die sich beim Chatten im Netz mit fiktiven

Profilen als 12-Jährige ausgeben und folgt ihnen vom ersten Kontakt bis zu den

ersten Treffen mit Männern, von denen sie zuvor kontaktiert wurden.

Der Kinosaal war mit rund 400 interessierten Schülerinnen, Schülern und

Lehrkräften vollbesetzt. Der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Südhessen, Rudi

Heimann, begrüßte das Publikum und ging in seinen Worten zunächst auf die

Gefahren ein, die im Internet auf Kinder und Jugendliche lauern: „Ich mache mir

Sorgen, wenn verantwortliche Erwachsene desinteressiert sind und Kinder und

Jugendliche für ihre Ängste und Fragen keine Ansprechpartner finden“, so Heimann

und fügte warnend an: „Das Internet vergisst nie. Was einmal im Netz ist, bleibt

im Netz.“ Auf die Frage des Polizeivizepräsidenten an die Kinobesucher, wer von

ihnen schon einmal schlechte Erfahrungen im Netz gemacht hatte, meldete sich

etwa die Hälfte der Anwesenden mit Handzeichen.

An das einstündige filmische Experiment, das ein Schlaglicht auf das Tabuthema

Missbrauch an Jugendlichen im Netz wirft und Schülerinnen und Schüler

sensibilisieren soll, schloss sich eine rege Fragerunde im Kinosaal an. Mit der

Thematik tagtäglich befasste Polizeibeamtinnen und -beamte sowie Vertreter der

Hilfestellen und der Schulen standen den Schülerinnen und Schülern anschließend

für Fragen wie „An wen kann ich mich wenden?“, „Wann sollte ich zur Polizei

gehen?“ oder „Was ist bereits strafbar?“ Rede und Antwort.

Zum Abschluss machte das Kinopublikum noch regen Gebrauch davon, sich an den im

Foyer des Kinos zahlreich aufgereihten Informationsständen mit Mitarbeitern der

Hilfestellen und der Polizei auszutauschen und mit Informationsmaterial zum

Thema zu versorgen.

Bis Ende Juli finden in ganz Südhessen weitere Kinovorstellungen statt. Das

Angebot ist kostenfrei und richtet sich an alle südhessischen Schulen und

Sportvereine der jeweiligen Region. Der Film ist für Kinder ab 12 Jahren

freigegeben. Die Veranstaltung sollte klassen- bzw. gruppenweise, gemeinsam mit

den jeweiligen Lehr-/ Betreuungskräften besucht werden. Anmeldungen werden unter

E4-kampagnen.ppsh@polizei.hessen.de gerne entgegen genommen.

Darmstadt-Dieburg

DA-Bessungen – Unfallflucht in der Lincoln-Siedlung

Darmstadt – Bereits am Samstag, 04.06.2022, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr

12:00 Uhr, ereignete sich in der Franklinstraße in Darmstadt ein

Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw nicht unerheblich beschädigt wurde.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte auf unbekannte Art und

Weise einen geparkten blauen VW Golf an der linken Fahrzeugfront. Ohne den

Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen verließ der Verursacher

anschließend die Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise und Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das 2.

Polizeirevier, unter der Tel.: 06151/969-41210, entgegen.

Dieburg/Babenhausen: Polizei kontrolliert 42 Fahrzeuge / Mehrere Beanstandungen bei Verkehrskontrollen

Dieburg/Babenhausen – Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Dieburg

führten mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Dienstag (7.6.) mehrere

Verkehrskontrollen auf den Hauptverkehrsstraßen bei Dieburg durch und

kontrollierten hierbei insgesamt 42 Fahrzeuge.

Unter anderem wurden Geschwindigkeitsmessungen auf der Landstraße 3094 in

Fahrtrichtung Messel durchgeführt. Dort stellten die Beamtinnen und Beamten

insgesamt 17 Geschwindigkeitsverstöße fest und leiteten entsprechende Verfahren

ein. Der traurige Spitzenreiter wurde im dortigen Bereich mit 98 km/h bei

erlaubten 70 gemessen. Dies wird ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro und einen

Punkt in Flensburg nach sich ziehen.

In der Frankfurter Straße zogen die Ordnungshüter neun Fahrer aus dem Verkehr,

die nicht angeschnallt waren und zwei Wagenlenker, die ihr Handy während der

Fahrt benutzten.

Auch bei den anschließenden Kontrollen auf der Bundesstraße 26 in Babenhausen

hatten die Kräfte mehrere Verstöße zu beanstanden. Neben einem Wagen der keinen

Versicherungsschutz hatte, stoppten die Ordnungshüter eine Fahrerin, die unter

dem Einfluss berauschender Mittel stand. Sie wird sich in einem

Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Groß-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Hochwertiges Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro aus Baucontainern gestohlen? – Wer hat etwas gesehen?

Mörfelden-Walldorf

Auf hochwertiges Werkzeug, darunter unter anderem eine Kettensäge, das in zwei Containern einer Baustelle in der Nordendstraße lagerte, hatten es Kriminelle in der Zeit zischen Freitag (3.6.) und Dienstag (7.6.) abgesehen. Die Täter hebelten den Bauzaun aus, betraten auf diesem Weg das Gelände und verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Containern aus denen sie die Beute abtransportierten. Aufgrund der Anzahl und der Schwere der Geräte dürften die Unbekannten für den weiteren Transport und ihre Flucht ein Fahrzeug benutzt haben.

Die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 von der Rüsselsheimer Kriminalpolizei sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06142/6960.

Raunheim: Exhibitionist entblößt sich vor Hauseingang – Wer kann Hinweise geben?

Raunheim

Ein etwa 50 bis 55 Jahre alter und 1,85 Meter großer Mann hat sich am späten Dienstagabend (7.6.) gegen 23 Uhr gegenüber einer Anwohnerin in der Ringstraße und dort im Bereich eines Hauseingangs, entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Im Anschluss trat der als „schmal“ beschriebene Unbekannte die Flucht an. Zum Zeitpunkt der Tat war der Täter mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke sowie einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Das Kommissariat 10 von der Kriminalpolizei Groß-Gerau ist mit dem Fall betraut und nimmt Hinweise von Zeugen, die den Täter möglicherweise beobachten konnten oder Hinweise, zu dessen Identität geben können, unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Stockstadt am Rhein: Diebe haben es auf Buntmetall abgesehen – Wer hat den Abtransport bemerkt?

Stockstadt am Rhein

In der Zeit zwischen Samstag (4.6.) und Dienstag (7.6.) hatten es noch unbekannte Diebe in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße auf mehrere Hundert Kilogramm schwere Kabelstränge abgesehen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände und entwendete dort das Buntmetall im Wert von mehreren Tausend Euro. Aufgrund der Masse und des Gewichts der Beute dürften die Kriminellen arbeitsteilig vorgegangen sein und auch ein Fahrzeug für den Abtransport benutzt haben.

Die Kriminalpolizei Groß-Gerau ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und prüft zudem aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe eines weiteren Buntmetalldiebstahls, im Baustellenbereich der Landstraße 3112 bei Gernsheim, einen Tatzusammenhang.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und fragen: Wem sind verdächtige Fahrzeuge zur Tatzeit und im Bereich der Tatorte aufgefallen? Wer hat im Zusammenhang mit dem Abtransport der rund 400 Kilogramm schweren Beute möglicherweise im Bereich der Kreisstraße 155, zwischen Stockstadt und der Bundesstraße 44, Aufmerksamkeit erregt?

Unter der Rufnummer 06142/6960 nimmt die Kripo alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Odenwaldkreis

Reichelsheim-Beerfurth: Vandalismus auf Schulgelände – Wer kann Hinweise geben?

Reichelsheim/Beerfurth (ots)

Nachdem bislang unbekannte Vandalen am Dienstagmittag (7.6.) ihrer Zerstörungswut auf einem Schulgelände in der Beerfurther Straße freien Lauf gelassen haben, hofft die Polizei auf Hinweisgeber.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten zwischen 13.30 und 17 Uhr in die Räumlichkeiten der Schule und erbeuteten mehrere Farbsprühdosen. Im Anschluss beschmierten sie diverse Gegenstände mit Farbe.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Aufgrund der geschmierten Symbole ermittelt der polizeiliche Staatsschutz in Darmstadt und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Streit zwischen Verkehrsteilnehmern

Erbach Odw. (ots) – Am Montag (06.06.) gegen 13 Uhr kam es in der Mossauer

Straße in Erbach/Odw. zu Streitigkeiten zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Grund

hierfür war ein waghalsiges Fahrmanöver eines Rennradfahrers, wobei ein

Autofahrer in seinem Fahrzeug geschnitten wurde. Nach einem kurzen Wortgefecht

setzten die beiden Verkehrsteilnehmer ihre Fahrt fort, trafen jedoch wenige

hunderte Meter weiter, auf dem Parkplatz am Wildpark Brudergrund, erneut

aufeinander. Bei den anschließenden Streitigkeiten wurde schließlich der

beteiligte PKW leicht beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem

beteiligten Rennradfahrer geben können, werden gebeten sich mit der

Polizeidienststelle in Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.