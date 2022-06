Deidesheim: Drei Geißböcke am Dienstag nach Pfingsten versteigert

Deidesheim – Am Dienstag nach Pfingsten wird ein Tributbock, der von der Stadt Lambrecht an die Stadt Deidesheim übergeben wird, in Deidesheim versteigert. Dieses Jahr (07.06.2022) waren es wegen dem Aussetzen der Versteigerungen wegen der Corona-Pandemie gleich drei Geißböcke.

Am Heimatabend am Pfingstsonntag wird der Geißbock und das jüngstvermählte Brautpaar, das den Bock nach Deidesheim führt, in Lambrecht vorgestellt und gefeiert. Am Dienstag um 05:30 Uhr starteten Lena und Andreas Scherf, Bock Andreas I., Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller, und vielen wanderfreudigen Begleitern den Fußmarsch nach Deidesheim, wo sie den Bock um 10 Uhr an der Deidesheimer Stadtgrenze übergaben.

Unterhaltsamer Nachmittag

Auf der Bühne vor dem Rathaus wurden verschiedene Programmpunkte aufgeführt: Küfer, Fassschlüpfen und Trachtentänze sowie Blasmusik von der Kolpingkapelle Deidesheim.

Böcke bleiben in der Pfalz

Um 17 Uhr begann die Versteigerung des 2020er Bock von Alessa und Steffen Kern, um 17:20 Uhr der 2021er Bock von Carola und Anton Theimer und um 17:45 Uhr der 2022er Bock von Lena und Andreas Scherf. Punkt 18 Uhr stand nun fest, dass alle Böcke in der Pfalz bleiben. Steffen I. (2020) geht für 2.600 Euro nach Billigheim-Ingenheim (Südpfalz), Anton I. (2021) geht für 2.100 Euro nach Landstuhl (Westpfalz). Andreas I. (2022) bleibt im Landkreis Bad Dürkheim (Forst an der Weinstraße) und wurde für 4.500 Euro ersteigert. Der Preis musste bar bezahlt werden. Danach wurden die Urkunden unterschrieben. Die 9.200 Euro gehen in die Deidesheimer Stadtkasse.