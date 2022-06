Kaiserslautern – Wie lässt sich Kreativität fördern oder steigern? Was hilft dabei, seine Ideen in die Tat umzusetzen? Mit solchen Fragen beschäftigen sich viele Gründerinnen und Gründer.

Zeitdruck und Stress sind dabei oft im Weg. Abhilfe hierbei schafft die neue App IDEENWALD-Kreativpfade, in der neben einigen Wanderrouten rund um Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens auch Anregungen aufgeführt werden, die die Kreativität fördern. Entwickelt wurde sie im Rahmen des Projekts IDEENWALD des Gründungsbüros der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) und der Hochschule Kaiserslautern in Kooperation mit der Wander-App Outdooractive. Sie ist im App-Store von Apple und bei Google Play kostenfrei erhältlich.

In der IDEENWALD-App finden sich Wanderrouten, die bei Interesse mit einem Audioguide beschritten werden können. Dabei stehen zum Beispiel Gründungsthemen oder Kreativtechniken im Fokus. Es geht unter anderem um Design Thinking-Methoden, Waldbaden, aber auch darum, Visuelles mit Sport zu kombinieren oder in der Natur achtsam zu sein und innezuhalten.

Bei den Routen handelt es sich um Strecken, die unter anderem mit dem Campus der TU Kaiserslautern und den Hochschulen Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken in Verbindung stehen. Aber auch andere Strecken der Region sind hier zu finden. Ziel ist es, Menschen zu ermutigen, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Darüber hinaus listet die App Innovationen und Start-ups der Region auf sowie eine Route rund um den TUK-Campus, die unter anderem Co-Working-Orte für Studierende und Beschäftigte beinhaltet.

Um die App in der Region bekannt zu machen, wird es ab dem 11. Juni eine sogenannte Fisch-Challenge geben. Überall in und um Kaiserslautern verteilt gibt es die bekannten Fischfiguren an den unterschiedlichsten Orten. Die ersten zehn Personen, die sich im Zeitraum von 11. Juni bis 11. Juli melden und den Standort eines Fisches mitteilen, erhalten ein kleines Dankeschön per Post. Das geht per Mail oder direkt über die Social-Media-Kanäle des Gründungsbüros