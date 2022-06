Im Netz gibt es viele verschiedene Online-Casinos, die auf unterschiedlichem Wege versuchen, Reize für die Spielergemeinde zu setzen. Die Branche ist mittlerweile ein hartumkämpftes Pflaster, da neben den etablierten Anbietern immer mehr Wettbewerber den Markt beleben. Aus Sicht der einzelnen Unternehmen mag das zwar kontraproduktiv sein, für die Spieler ist der wachsende Konkurrenzkampf jedoch ein großer Gewinn.

Nichtsdestotrotz birgt die schiere Anzahl an potenziellen Online-Casinos auch eine große Gefahr. Es ist nur natürlich, dass der Zuwachs der Branche dafür gesorgt hat, dass die Qualität vermehrt der Quantität gewichen ist. Welche Anbieter es dennoch in diesem Dickicht schaffen, für ein qualitativ hochwertiges Angebot zu sorgen, zeigen die Online-Casinos-Erfahrungen auf onlinecasinoerfahrungen.de.

Online-Casinos: Kriterien bei der Anbieterauswahl

Gibt es das beste Online-Casino? Diese Frage kann nicht so einfach beantwortet werden, da nicht wenige Anbieter im Netz ein hohes Maß an Qualität mitbringen. Sich auf eine einzige Plattform zu versteifen und andere Anbieter zu unterschlagen, würde daher einer unangebrachten Pauschalisierung gleichkommen. Vielmehr muss ein Blick auf bestimmte Kriterien geworfen werden, die gute Online-Casinos erfüllen sollten. Welche Kriterien das exakt sind, zeigt die folgende Übersicht:

Gute und große Spielauswahl: Die schiere Menge an Spielen ist ein wesentlicher Faktor, wenn man die Qualität eines Online-Casinos bemessen möchte. Die Branchenführer bieten zuweilen über 1.000 verschiedene Spiele an und lassen damit klassische Casinos im Regen stehen.

Lizenz: Die besten Online-Casinos verfügen über eine offizielle Glücksspiellizenz, die ihre Dienstleistungen gesetzeskonform legitimiert. Einige Online-Casinos in Deutschland besitzen z.B. eine nationale Lizenz, die vom Bundesland Schleswig-Holstein ausgestellt wurde. Künftig wird die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder bundesweite Konzessionen ausschreiben. Im EU-Raum ist dagegen Malta Gaming Authority das Maß aller Dinge.

Seriosität: Eine Lizenz ist kein unwiderruflicher Gradmesser für ein seriöses Online-Casino, da in der Branche viele schwarze Schafe lauern. Impressum, Kontakt und Geschäftsbedingungen, die auf verantwortungsbewusstes Spielen und Maßnahmen gegen Spielsucht eingehen, können wichtige Merkmale für Seriosität sein.

Ein- und Auszahlungsmechanik: Casinos im Internet werden meist an ihrer digitalen Infrastruktur bemessen. Die Ein- und Auszahlungsmechanik muss dabei simpel, sicher und vor allem vielfältig sein.

Neue Spiele: Egal wie viele Games die Casinos auch anbieten mögen. Irgendwann kommt man als Spieler an den Punkt, an dem man frischen Wind in Form neuer Spiele benötigt. Die besten Online-Casinos sorgen in aller Regelmäßigkeit für Nachschub und halten ihre Kunden bei Laune.

Layout: Nichts hemmt den Spielspaß so sehr wie eine unübersichtliche Oberfläche. Ein gutes Online-Casino verfügt daher über ein benutzerfreundliches Layout, das eine intuitive und barrierefreie Navigation erlaubt.

App: Der Boom der Glücksspielbranche ist weitestgehend auf das mobile Gaming zurückzuführen. Immer mehr Gelegenheitsspieler und Veteranen zocken über Smartphones und Tablets. Aus diesem Grund ist eine gute Casino-App Pflicht.

Kundenservice: Fragen und Probleme können beim Zocken jederzeit auftauchen. Top-Casinos bieten in solchen Szenarien einen Kundenservice an, der schnell und kompetent weiterhilft.

Bonusprogramme in Online-Casinos – das beste Verkaufsargument

Jeder ist sicherlich schon einmal mit Werbung der Glücksspielunternehmen in Kontakt gekommen. Die bunten und lauten Spots im Fernsehen sollen sowohl eine Werbebotschaft übermitteln, als auch neue Spieler ansprechen. Im Fokus steht dabei oftmals eines der wichtigsten Argumente für Online-Casinos: Der Bonus. Er ist quasi das Aushängeschild für jedes Casino und ein Teil der branchenüblichen Kundenakquise.

Bonusprogramme sind wie ein Alleinstellungsmerkmal für die einzelnen Online-Casinos und entsprechend das beste Verkaufsargument. Mit verschiedenen Angeboten und Vorteilen wollen sie sich von der Konkurrenz abheben und aus der Masse herausstechen. Zwar gewährt mittlerweile so gut wie jedes Casino im Netz eine Art Bonusgeld, das sich an der Höhe der Einzahlung orientiert, dennoch gibt es viele unterschiedliche Formen von Boni. Du solltest daher darauf achten, dass Dir ein optimales Gesamtpaket geboten wird.

Bonusarten in Online-Casinos

Extrageld oder Freispiele sind die prominentesten Bonusarten in einem Online-Casino. Im Idealfall besteht das Bonusprogramm sogar sowohl aus Geld als auch aus einer bestimmten Anzahl an Freispielen. Dadurch erhält man als Spieler indirekt eine erhöhte Gewinnchance für die Spiele und Anwendungen. Allerdings bietet nicht jede Seite diese Art von Boni an und versucht stattdessen über andere Programme die Gunst der Spielergemeinde zu gewinnen. Welche das konkret sind, beschreibt die folgende Auflistung:

Willkommensbonus: Der Willkommensbonus ist ein echter Klassiker in der Branche und kann als Einstiegsgeschenk angesehen werden. Der Bonus richtet sich ausschließlich an Neukunden und ist in der Regel an die Höhe der ersten Einzahlung gekoppelt. In manchen Fällen kommen noch Freispiele dazu, um einen noch höheren Mehrwert zu erzielen.

Einzahlungsbonus: Der Einzahlungsbonus ist das Pendant zum Willkommensbonus und funktioniert entsprechend auf die gleiche Art und Weise. Einzahlungen werden prozentual aufgestockt und auch Freispiele sind im Rahmen des Möglichen. Der große Unterschied zum Willkommensgeschenk ist der adressierte Spielertyp. Der Einzahlungsbonus kann nicht nur von Neukunden entgegengenommen werden, sondern auch Bestandskunden können sich über einen Bonus auf ihre Einzahlung freuen.

VIP-Bonus: Viele der besten Online-Casinos haben eine spezielle Mitgliedschaft ins Leben gerufen, die treue Spieler belohnt. Meistens ist in diesem Zusammenhang von einem VIP-Club die Rede, der ein besonderes Bonusprogramm parat hält. Falls du regelmäßig spielst und häufig Einzahlungen tätigst, solltest Du Dich auf Plattformen fokussieren, die einen VIP-Bonus anbieten.

Bonus ohne Einzahlung: Es gibt vereinzelt Online-Casinos, die diese Bonusart offerieren. Der sogenannte No-Deposit-Bonus kommt jedoch eher selten vor und ist daher äußerst beliebt. Noch vor der Einzahlung winken Extrageld oder Freispiele.

Live-Spiele – echter Casinoflair

Das Live-Casino tauchte als gehypter Trend auf der Bildschirmfläche auf und ist in vielen der besten Online-Casinos mittlerweile eine etablierte Konstante. Das beliebte Feature bezieht sich ausschließlich auf Tischspiele und kreiert eine Atmosphäre, die echten Casinos sehr nahekommt. So wird das einzigartige Feeling direkt in die eigenen vier Wände transportiert.

Beim Live-Casino werden Online-Tischspiele auf den eigenen Bildschirm gestreamt. Es wird in Echtzeit gespielt und ein Dealer ist per Kamera zu sehen. Je nach ausgewähltem Game spielt man gegen den Dealer oder gegen seine Mitspieler. Durch das Livefeature sind Interaktion und Kommunikation möglich. Meistens kann per Chat miteinander geschrieben werden.