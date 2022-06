Ludwigshafen (ots) – Am Montag 06.06.2022 wurde ein 33-Jähriger gegen 22:30 Uhr in der Kalmitstraße von einer 9-köpfigen Jugendgruppe angegriffen. Die Jugendlichen kamen unvermittelt auf ihn zu, warfen sein Handy zu Boden und zerstachen die Reifen seines Fahrrades. Außerdem bedrohten sie ihn mit einem Messer und verletzten ihn an der Hand.

Anschließend floh die Gruppe in Richtung Kropsburg- bzw. Flurstraße.

Der 33-Jährige schätzt das Alter der Jugendlichen zwischen 16-19 Jahren, ein Jugendlicher hatte eine sehr kräftige Figur und trug ein rot-weißes T-Shirt.

Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.