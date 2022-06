Achtung – Betrüger unterwegs

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In Ludwigshafen-Oggersheim kam es am Dienstag, 07.06.2022, gegen 12:00 Uhr, zu mehreren Betrugsversuchen. Aus einem Fahrzeug heraus sprachen zwei männliche Personen gezielt Senioren an. Im weiteren Verlauf wurden zunächst wertlose Geschenke gemacht und ein Gespräch aufgebaut.

Letztlich wurde Geld für ausstehende Reparaturen an dem Fahrzeug gefordert. In einem Fall gelangten die Tatverdächtigen in die Wohnräumlichkeiten des Geschädigten.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel: 0621/963-2403 oder per Mail: pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Fitnessstudio

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag (05.-06.06.2022) wurde in ein Fitnessstudio in der Rosenwörthstraße eingebrochen. Unbekannte gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude, brachen einen Tresor auf und stahlen rund 300 EUR Bargeld.

Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621/963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Firmengebäude

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Montag 06.06.2022 meldete sich gegen 06:30 Uhr der Geschäftsführer einer Firma mit Sitz im Hedwig-Laudien-Ring bei der Polizei. Mittels Videoüberwachung konnte er in den Geschäftsräumen eine männliche Person feststellen, welche sich dort unberechtigt aufhielt.

Vor Ort wurde durch die eingesetzten Beamten ein halb offenes Rolltor, sowie eine eingeschlagene Fensterscheibe festgestellt. Der Einbrecher war zu diesem Zeitpunkt bereits geflohen.

Die Büroräume waren durchwühlt worden, der Täter hat jedoch nur eine Kaffeekasse mit rund 60 EUR Münzgeld entwenden können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Kellerraum

Ludwigshafen (ots) – In der Lutherstraße stellte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses am Morgen des 06.06.2022 fest, dass in ihr Kellerabteil eingebrochen wurde. Unbekannte Täter gelangten über eine Notausgangstür, welche aufgehebelt wurde, in das Gebäude und verschafften sich dann Zugang zu besagtem Abteil. Gestohlen wurden mehrere Getränkekisten im Wert von etwa 60 EUR.

Wer hat etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fundfahrrad

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Auf dem Gehweg der Kepplerstraße/Höhe Spatenstraße, wurde am Montag 06.06.2022 gegen 03:30 Uhr, ein augenscheinlich neuwertiges ungesichertes Fahrrad aufgefunden und zum Zwecke der Eigentumssicherung durch die Polizei sichergestellt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Bergamont Helix 4 EQ Herren-Trekking-Rad mit schwarzem Rahmen.

Das Fahrrad kann unter Vorlage eines Eigentumsnachweises auf der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 durch den Eigentümer abgeholt werden. Eine vorherige telefonische Kontaktaufnahme unter Tel: 0621 963-2222 zur Terminabsprache wird angeraten.

Diebstahl eines Kleinkraftrades

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – In der Zeit von Samstag, 04.06.2022, 15.00 Uhr, bis Sonntag, 05.06.2022, 09.00 Uhr, wurde das Kleinkraftrad eines 60jährigen Ludwigshafeners in der Gartenstadt durch unbekannte Täter entwendet. Bei dem Kleinkraftrad handelt es sich um einen 125ccm Motorroller der Marke Yamaha, Typ: XC 125 T, Farbe: Hellgrau mit schwarzem Helmfach.

Der Motorroller stand zum genannten Zeitpunkt am Fahrbahnrand in der Niederfeldstraße in Ludwigshafen-Gartenstadt. Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.