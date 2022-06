Aufgrund Aquaplaning von der Fahrbahn abgekommen (siehe Foto)

B9/Lingenfeld (ots) – Eine 21-jährige Fahrerin befuhr am Sonntag 05.06.2022 gegen 13:30 Uhr die B9 in Fahrtrichtung Speyer, als sie in Höhe Lingenfeld nach Starkregen aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug.

Zwei Notärzte mit zwei Rettungshubschraubern kamen zur Unfallstelle. Die beiden Frauen trugen glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon, wurden jedoch mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro. Die B9 blieb bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten um 16:15 Uhr in Fahrtrichtung Speyer voll gesperrt.

Auto aufgebockt und Räder entwendet

Lustadt (ots) – Ein Auto aufgebockt und alle vier Räder entwendet haben bislang unbekannte Täter in der Karl-Lehr-Straße in der Nacht von Samstag auf Sonntag 05.06.2022. Durch das unsachgemäße Aufbocken entstand zusätzlich Schaden an der Karosserie des Fahrzeugs. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit im Bereich der Karl-Lehr-Straße festgestellt? Hinweise bitte an die Polizei Germersheim 07274/9580.

Auto landet im Grünstreifen

Germersheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 07.06.2022 befuhr ein 26-jähriger Autofahrer die Landstraße zwischen Hördt und Sondernheim. Dort kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamtem fest, dass er offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 EUR.

Vermisstensuche mit Hubschraubereinsatz

Freisbach (ots) – In der Nacht von Pfingstmontag auf Dienstag 07.06.2022 war im Gebiet rund um Freisbach ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Gesucht wurde ein vermisster 31-jähriger, welcher aufgrund umfangreicher Ermittlungen wohlbehalten aufgefunden werden konnte.