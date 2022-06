Führerschein vor 10 Jahren entzogen

Waldsee (ots) – Am 07.06.2022 kurz nach Mitternacht, wurde in der Schlichtstraße ein 32-jähriger Fahrer eines Motorrollers aufgrund seines auffälligen Fahrverhaltens kontrolliert. Nachdem der Rollerfahrer ursprünglich einem Funkstreifenwagen entgegenfuhr, wendete er bei Erblicken des Polizeifahrzeugs direkt und fuhr in die entgegengesetzte Richtung.

Bei der anschließenden Kontrolle ärgerte sich der Rollerfahrer über das Anhalten und die Frage nach seinem Führerschein. Er gab an, die Fahrerlaubnis zu Hause vergessen zu haben. Dies konnte durch eine Überprüfung so nicht bestätigt werden.

Dem Rollerfahrer wurde die Fahrerlaubnis bereits vor 10 Jahren entzogen. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt, der Schlüssel des Motorrollers entzogen und weitere strafrechtliche Ermittlungen werden folgen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Dannstadt-Schauernheim (ots) Im Zeitraum von Freitag, 03.06.2022, 19:00 Uhr auf Samstag,04.06.2022, 10:00 Uhr wurden im Amselweg in Dannstadt eine Mauer, eine Tür und ein Trafohaus durch Graffiti beschmiert.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt

Böhl-Iggelheim (ots) – Durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin wurde am 06.06.2022, kurz nach 06:00 Uhr mitgeteilt, dass ein PKW-Fahrer von der Autobahn A61 kommend in Schlangenlinien in Richtung Böhl-Iggelheim unterwegs war.

Bei dem 20-jährigen Fahrer des betreffenden PKW, welcher seine Fahrereigenschaft anfangs bestritt sich dann aber in Widersprüche verstrickte, konnte Alkohol in der Atemluft festgestellt werden.

Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,82 Promille. Im Weiteren erfolgte bei dem Verantwortlichen eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins und eine Strafanzeige.