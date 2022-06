Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person.

Osthofen, K42 (ots) – Am Montag, dem 06.06.2022 gegen 12:00 Uhr ereignet sich

auf der K42 zwischen Osthofen und Bechtheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine

Person leicht verletzt wird. Die alleinige Verkehrsunfallbeteiligte befährt

demnach die Landstraße aus Richtung Osthofen kommend, kommt nach links von der

Fahrbahn ab und überschlägt sich. Das Fahrzeug bleibt auf der Beifahrerseite

liegen.

Glücklicherweise kann sich die 54- Jährige Fahrerin selbstständig aus dem

Fahrzeug befreien und zieht sich bislang unbekannte Verletzungen zu.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe ist die freiwillige Feuerwehr Osthofen

ebenfalls im Einsatz. Während der Unfallaufnahme ist die K42 für circa eine

halbe Stunde gesperrt.

Zeugenaufruf nach Raub auf Jugendlichen!

Worms, Herrnsheim-Leiselheim (ots) – Am späten Abend des 05.06.2022 kommt es

zwischen den Stadtteilen Worms-Herrnsheim und Leiselheim zu einem Raub auf einen

Jugendlichen durch vier unbekannte Personen. Der 15- jährige Geschädigte

befindet sich gegen 23:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem parallel zur

Johann-Hinrich-Wichern-Straße verlaufenden Fahrradweg auf dem Weg nach Hause,

als er von vier unbekannten männlichen Personen von seinem Fahrrad geschubst

wird. Zu Boden gefallen bemerkt er mehrere Tritte und Schläge, wodurch er das

Bewusstsein verliert. Durch einen bislang nicht bekannten Zeugen wird der

Geschädigte bewusstlos aufgefunden. Gemeinsam stellen sie fest, dass unter

anderem Bargeld und sein Smartphone entwendet wurden.

Nun wird der unbekannte Zeuge und Personen gesucht, die zur Tatzeit eine

vierköpfige Personengruppe auf dem Fahrradweg beobachtet haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Worms – Säugling und Senior versterben nach schwerem Verkehrsunfall auf B 9

Worms (ots) – Ein Säugling und ein 82-jähriger Mann sind am Pfingstsonntag, nach

einem schweren Verkehrsunfall auf der B 9 bei Eich, verstorben.

Gegen 11:50 Uhr prallen aus bislang ungeklärter Ursache zwei PKW, auf der an

dieser Stelle gut augebauten Bundesstraße B 9, aufeinander. In einem PKW

befindet sich ein älteres Ehepaar, in dem zweiten PKW vier Personen, zwei

Erwachsene, ein Kind und ein Säugling. Alle Personen erleiden bei dem

Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Der Säugling verstirbt dabei noch an der

Unfallstelle, der 82-Jährige zu einem späteren Zeitpunkt in einem Krankenhaus.

Die Unfallstelle ist zum jetzigen Zeitpunkt (15:45) Uhr weiterhin für

Aufräumarbeiten und zur Ermittlung der Unfallursache voll gesperrt. Der Verkehr

wird vor der Unfallstelle abgeleitet. Die Staatsanwaltschaft Mainz beauftragt

einen Sachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens und erwirkt einen

Beschluss beim Amtsgericht Mainz zur Entnahme von Blutproben bei den

Fahrzeugführenden.