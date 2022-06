LKW fährt ungebremst auf LKW auf – aktuelle Vollsperrung

Sembach, BAB 63, Fahrtrichtung Mainz (ots) – Der 54-jährige Fahrer eines LKW

befuhr die A63 in Richtung Mainz, als er unmittelbar hinter der Anschlussstelle

Sembach ungebremst auf einen Absicherungs-LKW einer dortigen Tagesbaustelle

auffuhr. Grund des Unfalls war ersten Erkenntnissen nach schlicht Unachtsamkeit

seitens des 54-jährigen. Glücklicherweise war der Absicherungs-LKW zum

Unfallzeitpunkt nicht besetzt. Trotz erheblicher Deformation des Führerhauses

des LKW des Unfallverursachers blieb dieser fast unverletzt und wurde lediglich

vorsorglich ins Krankenhaus nach Kaiserslautern verbracht. Da sich beide LKW

durch den Aufprall ineinander verkeilt hatten und quer zur Fahrbahn standen, war

ein Passieren der Unfallstelle durch andere Verkehrsteilnehmer nicht mehr

möglich. Hinzukam, dass der Verursacher-LKW einen großen Frachtcontainer geladen

hatte, der zum großen Teil vom Anhänger rutschte und nun auf der

Mittelschutzplanke lag. Dieser drohte sogar in den Gegenverkehr zu fallen,

weshalb er durch die anwesenden Kräfte der Feuerwehr gesichert wurde. Die

Richtungsfahrbahn Mainz ist seit dem Unfall bis zur Anschlussstelle Sembach voll

gesperrt. Die Autobahnmeisterei und das beauftragte Abschleppunternehmen

arbeiten aktuell mit Hochdruck daran die Richtungsfahrbahn zu räumen und zu

säubern. Mit einem Ende der Arbeiten ist allerdings erst gegen Abend zu rechnen.

Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf mindestens 150.000 Euro belaufen. Positiv

ist, dass alle Verkehrsteilnehmer die sich im Rückstau auf der A63 befanden

zügig von der Autobahn abgeleitet, bzw. rückgeführt werden konnten. |past

Motorradfahrer kollidiert mit Gegenverkehr

Kollweiler (ots) – Unfall endet ohne Verletzungen. Glück im Unglück hatte ein

44-Jähriger Kradfahrer. Dieser fuhr am Montagnachmittag mit seinem Zweirad auf

der Landstraße von Rothselberg nach Kollweiler. In einer Kurve geriet er auf die

Gegenspur und streifte einen entgegenkommenden PKW. Durch den Unfall wurde das

Zweirad so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der PKW-Fahrer

konnte die Fahrt mit seinem ebenfalls beschädigten PKW selbständig fortsetzen.

An der Unfallstelle wurde die Polizei von den vorsorglich verständigten

Feuerwehren aus den umliegenden Orten unterstützt. |pilek

Fahrerflucht: Beim Rangieren Auto beschädigt

Auf dem Parkdeck einer Wohnanlage im Kaiserbergring ist

ein Auto beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Der Smart

parkte zwischen Freitagabend und Montagnachmittag auf einem der Stellplätze.

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Unbekannter mit seinem

Fahrzeug das Auto. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Eur. Ohne

sich darum zu kümmern fuhr der Verantwortliche weg. Die Polizei hat die

Ermittlungen nach dem Fahrer aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Brand in Abfallwirtschaftsbetrieb

Kreis – Aus noch ungeklärter Ursache ist es in einer

Lagerhalle des Abfallwirtschaftsbetriebs in Mehlingen am Dienstagmorgen zu einem

Brand gekommen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag

geschätzt. Was den Brand auslöste, ist noch nicht geklärt. |elz

Toter aus Supermarkt identifiziert

Pirmasens (ots) – Die Identität des Mannes, der im März in einem Supermarkt

kollabiert und gestorben ist (wir berichteten mehrfach), steht fest. Es handelt

sich um einen 70-Jährigen aus Pirmasens. Der alleinstehende Mann lebte

zurückgezogen in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet. Ermittlungen der Polizei

führten zu seiner Identifizierung. Die Leiche des 70-Jährigen wurde mittlerweile

bestattet. Die Polizei geht von einer natürlichen Todesursache aus. Hinweise auf

eine fremde Gewalteinwirkung haben sich nicht ergeben.

Hinweis zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte: Die Fahndungsmeldung auf der

Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz, die Pressemitteilungen im

Presseportal und die Meldungen in den Social-Media-Kanälen der Polizei haben wir

gelöscht. Falls Sie Bilder des Mannes veröffentlicht haben, bitten wir Sie,

diese Daten ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen. |erf

Schwerer Personenunfall – Selfie führt zum Stromschlag!

Am 5. Juni 2022 gegen 00:50 Uhr wurde eine Streife der

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich am

Bahnhof Einsiedlerhof ein Personenunfall ereignete. Die Streife begab sich

unverzüglich zum Ereignisort, an dem bereits zwei Streifen der Landespolizei,

die Feuerwehr sowie ein Rettungswagen inklusive Notarzt vor Ort waren. Ersten

Ermittlungen zufolge hielt sich am Bahnhof Einsiedlerhof eine fünfköpfige

Personengruppe auf. Zwei der Jugendlichen, im Alter von 17 und 18 Jahre, wollten

nach Zeugenaussagen Bilder von sich auf einem abgestellten Güterwaggon fertigen.

Hierzu begaben sie sich in den Gleisbereich und kletterten auf einen am

Bahnsteig 2/4 abgestellten Güterwaggon. Als sich einer der Personen auf dem

Waggon aufrichtete berührte dieser, vermutlich, mit seinem Arm die Oberleitungen

und erlitt einen schweren Stromschlag. Durch diesen stürzte die Person von dem

Waggon und fiel in den Gleisbereich. Die zweite Person, die sich noch auf der

Leiter des Güterwaggons befand, konnte diesen Stromschlag ebenfalls verspüren,

stieg jedoch im Anschluss von der Leiter herunter und begab sich in Richtung

Bahnsteig. Da die Personengruppe sich nicht sicher war, ob der umliegende

Bereich oder die verunfallte Person noch unter Strom standen, versuchten sie ihn

aus sicherer Entfernung anzusprechen. Die Person blieb jedoch regungslos liegen

und musste durch die eingesetzten Rettungskräfte reanimiert werden. Im Anschluss

wurde diese schwerstverletzt ins Westpfalzklinikum Kaiserslautern zur weiteren

Behandlung verbracht. Die zweite Person wurde ebenfalls zur weiteren Beobachtung

und Untersuchung ins Westpfalzklinikum verbracht. In Anbetracht dieses schweren

Unfalls möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass beim Verlassen der

vorgesehenen Bereiche auf Bahnanlagen grundsätzlich Lebensgefahr besteht. Die

Bahn-Oberleitungen haben eine Spannung von 15 000 Volt, das sind 65 Mal mehr als

in der Steckdose zu Hause. Selbst eine Annäherung zur Bahn-Oberleitung genügt

für einen Stromüberschlag und bedeutet, mit seinem Leben zu spielen!

Fahrradreifen platt gestochen – Polizei sucht Eigentümer

Die Polizei sucht die Eigentümer von drei Fahrrädern. Die

Reifen ihrer Fahrräder sind am späten Sonntagabend in der Haspelstraße platt

gestochen worden. Die Beamten ermitteln deshalb wegen des Verdachts der

Sachbeschädigung gegen einen 34-jährigen Mann. Er wurde kurz vor 21:30 Uhr dabei

beobachtet, wie er sich an den Drahteseln zu schaffen machte und Reifen platt

stach. Ein Zeuge filmte das Vorgehen und alarmierte die Polizei. Schnell war der

34-Jährige identifiziert. Er ist der Polizei bekannt. Der Verdächtige bestreitet

die Vorwürfe. Die geschädigten Eigentümer werden gebeten sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Wer hat den Ford beschädigt?

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Montag in der Straße

„Am Rabenfels“ in Höhe der Hausnummer 14 gemeldet worden. Die Halterin des

betroffenen Ford Fiesta stellte ihren Wagen am Sonntag gegen 15 Uhr ab. Als ihr

Sohn am Montag gegen 17:45 Uhr zum Fahrzeug ging, bemerkte er einen Schaden an

der vorderen linken Fahrzeugseite. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Zeugen, die

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Wem gehört die Geldkassette? – SIEHE EINGANGSFOTO

Die Polizei sucht den Eigentümer einer Geldkassette. Die rote Kassette wurde am Pfingstsonntag in der Ludwigstraße Ecke Martin-Luther-Straße gefunden. Die Beamten gehen aktuell davon aus, dass sie bei einem Einbruch oder Diebstahl erbeutet worden sein könnte. Der Behälter wurde offensichtlich aufgebrochen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

