Motorradfahrer schwer verletzt

Heimweiler (ots)

Ein 27-jähriger, in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan wohnender Mann befuhr am Dienstagmorgen gegen 06:40 Uhr mit seinem Motorrad die Kreisstraße 71 aus Richtung Limbach kommend in Richtung Heimweiler. Hierbei verlor er im Verlauf einer Linkskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über die leistungsstarke Maschine, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, so dass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Fahranfänger verursacht Unfall, weshalb die A61 mehrere Stunden gesperrt wurde

Wörrstadt – Zu einem Unfall zwischen zwei PKW kam es am 04.06.2022 gegen

18:00 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Vor Ort fand eine Streife

der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim ein Trümmerfeld über mehrere hundert

Meter fest. Ein PKW befand sich um Graben am rechten Fahrbahnrand und ein PKW

stand entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen. Auf Grund

des großen Schadensbildes musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Nach ersten

Erkenntnissen geht die Polizei von folgendem Unfallhergang aus. Ein 21-jähriger

Fahranfänger in der Probezeit wollte mit seinem PKW einen vor ihm auf dem linken

Fahrstreifen fahrenden PKW überholen und fährt diesem mehrfach dicht auf und

„drängelt“. Nach einiger Zeit fährt der 21-jährige nach rechts und möchte den

PKW rechts überholen. Auf Grund eines vorausfahrenden Fahrzeuges muss der

21-jährige stark abbremsen, lenkt nach links um dem Fahrzeug auszuweichen und

kollidiert daraufhin mit dem PKW auf dem linken Fahrstreifen. Beide Fahrzeuge

werden gegen die Mittelleitplanke geschleudert und kommen schließlich auf der

Fahrbahn zum Stehen. Der PKW des 21-jährigen war mit vier Personen, darunter ein

Kind, voll besetzt. Der Fahrer des zweiten PKW wurde mit Verdacht auf leichte

Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr

fahrbereit. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR

aus und ermittelt nun in der Folge durch Befragungen der Unfallbeteiligten, wie

sich der Unfall zugetragen hat. Im Einsatz waren neben den Kräften der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, Kräfte der benachbarten Dienststellen,

der Rettungsdienst, der Abschleppdienst, Feuerwehr Sprendlingen, sowie die

Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim. Die BAB61 ist während der gesamten Maßnahme

voll gesperrt. Auf Grund der hohen Temperaturen wird eine Getränkeversorgung

durch den Rettungsdienst Alzey für die im Rückstau stehenden Personen

organisiert. Durch diesen Unfall und die beschädigte Mittelleitplanke werden

zwei weitere Unfälle auf der Gegenfahrbahn (FR Norden) verursacht. Hier

überfahren Verkehrsteilnehmer auf der Fahrbahn liegende Trümmerteile der

Leitplanke und beschädigen ihre Fahrzeuge.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fußgängern

Bad Kreuznach

Am 06.06.2022 um 15:15 Uhr kam es am Fußgängerüberweg in der Schlossgartenstraße / Gartenweg in Bad Münster am Stein-Ebernburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und zwei die Fahrbahn querenden Fußgängern. Ein 81-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Seat Leon die Schlossgartenstraße aus Richtung B 48 kommend in Fahrtrichtung Königsgartenstraße und übersah hierbei zwei den o.g. Fußgängerüberweg querende Personen. Durch den folgenden Zusammenstoß wurden ein 67-jähriger Mann schwer und eine 63-jährige Frau leicht verletzt. Beide Personen kamen zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Gegen den 81-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein nach Rücksprache mit der Staatsanwältin vor Ort beschlagnahmt.

Hervorzuheben ist, dass der Verkehrsunfall durch mehrere Gäste einer in der Nähe befindlichen Eisdiele und weiteren Verkehrsteilnehmern beobachtet wurde, welche u.a. vorbildlich die Erstversorgung der Verletzten übernahmen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Kreuznach

Bereits am 04.06.2022 um 20:15 Uhr kam es im Kreisverkehr auf der L236 zwischen Bad Kreuznach und Rüdesheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem schwarzen Renault Captur. Ein 17-jähriger Fahrzeugführer eines Leichtkraftrads befuhr den dortigen Kreisverkehr aus Richtung Bad Kreuznach von der L244 kommend und wollte seine Fahrt in Richtung Rüdesheim fortsetzen. Hierbei nahm ihm eine 47-jährige Fahrzeugführerin des o.g. Renaults die Vorfahrt, welche in den Kreisverkehr, über die L236 aus Richtung Hargesheim kommend, einfuhr. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es infolge zur Kollision. Der 17-jährige Fahrer des Leichtkraftrads wurde dabei leicht verletzt.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Unfallbeteiligten erst am 06.06.2022 der Polizeiinspektion Bad Kreuznach gemeldet. Hierbei gaben sie an, dass dieser von mehreren vorbeifahren Verkehrsteilnehmern beobachtet wurde und sich einige nach dem Befinden der Unfallbeteiligten erkundigten.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet Zeugen des Verkehrsunfalls sich unter der Telefonnummer 0671 8811-0 oder per E-Mail an pibadkreuznach@polizei.rlp.de zu melden.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Hochstetten-Dhaun, B41

In der Nacht vom 05.06. auf den 06.06.2022 kam es an der neuen Ortsumgehung bei Hochstetten-Dhaun/B41 zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Bislang unbekannte Täter warfen im dortigen Baustellenbereich insgesamt 12 Warnbaken um, wobei dann einige Warnbaken in die Fahrbahn hineinragten. Dadurch entstand eine Gefahr für den fließenden Verkehr in Fahrtrichtung Kirn. Zu einer Schädigung kam es vermutlich nur aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens nicht.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 erbeten.

mehrere Leitpfosten durch unbekannte Täter auf der K 98 zwischen Weinsheim und Waldböckelheim verbogen – Zeugen gesucht

K 98 zwischen Weinsheim und Waldböckelheim

Durch mehrere Verkehrsteilnehmer werden am 05.06.2022 ab 19:30 Uhr auf der K 98 zwischen Weinsheim und Waldböckelheim mehrere umgebogene Leitpfosten gemeldet. Durch eine Streife der PI Bad Kreuznach können vor Ort insgesamt fünf teilweise irreparabel verbogene Leitpfosten festgestellt werden. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 250 EUR liegen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Wer Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen kann oder verdächtige Wahrnehmungen auf der K 98 gemacht hat, wird gebeten sich mit hiesiger Dienststelle unter 0671-8811-100 oder jeder belieibigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Ruhestörungen am Pfingstwochenende im Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach

Bad Kreuznach – Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach

Im Zeitraum vom 03.06.2022, 22 Uhr bis 06.06.2022, 02:30 Uhr wurden im Zuständigkeitsbereich der PI Bad Kreuznach insgesamt 21 Ruhestörungen gemeldet, davon acht in der Stadt Bad Kreuznach. Allein dreizehn Mal mussten die Beamten am 05.06.2022 zu ruhestörendem Lärm ausrücken. In allen Fällen konnte die Ruhe wiederhergestellt werden.